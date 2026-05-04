Gran Premio de Miami: Kimi Antonelli eleva su nivel esta temporada de manera dramática

Para Russell, este no puede ser un momento fácil en su carrera. Un protegido de Mercedes, ha esperado ocho años para este momento, el mejor auto, con Mercedes. El año pasado, fue cómodamente el mejor piloto de los dos; rara vez Antonelli se le adelantaba. Así que se ganó su título de favorito para el campeonato de pretemporada. El británico, de 28 años, estuvo a la altura de eso cuando ganó la primera carrera de la temporada en Australia desde la pole, pero desde entonces las cosas se le han torcido. Un problema técnico casi con certeza le robó la pole en China y se la entregó a Antonelli, quien la convirtió en su primera victoria. Un coche de seguridad intervino para entregarle la victoria en Japón a Antonelli, cuando sin él probablemente hubieran ganado Oscar Piastri de McLaren o Russell. Pero no hubo dudas sobre la victoria en Miami. Antonelli se ubicó en la pole. Russell estaba quinto en la parrilla, por detrás de los autos mejorados de los equipos Red Bull, McLaren y Ferrari. Antonelli hizo una sexta mala salida consecutiva y perdió terreno. Pero se mantuvo calmado, luchó y arrebató la victoria a Lando Norris de McLaren durante la parada en pits. Inicialmente, Norris pensó que todo se debía a McLaren cometiendo un error al dejar entrar primero a Mercedes, sin querer hacerlo demasiado pronto con la amenaza de lluvia. Pero el director del equipo de McLaren, Andrea Stella, dijo que el equipo todavía tenía el margen para mantenerse por delante de Antonelli cuando finalmente pararon tres vueltas después que él, pero una serie de eventos conspiraron en su contra. En primer lugar, estaba el tiempo ganado por lo que Stella llamó la “enorme” primera vuelta fuera de los pits de Antonelli después de su parada. Eso arriesgaba sobrecalentar sus neumáticos, lo cual tendría que manejar más tarde, pero aseguraba que aún estuviera dentro del alcance del McLaren. Luego, Norris cometió un par de errores en su vuelta de entrada y tuvo una parada lenta. Al combinar todo eso, fue suficiente para colocar a Antonelli justo detrás de Norris cuando el McLaren salió de los pits. El Mercedes rápidamente se adelantó y Antonelli contuvo a Norris por el resto de la carrera. Russell está manteniendo las cosas en perspectiva, reconociendo que aún quedan 18 carreras por delante y que pueden suceder muchas cosas. “Claramente, él está en un muy buen momento en este momento y el impulso está con él”, dijo Russell. “Pero, habiendo ganado suficiente experiencia yo mismo en campeonatos que he ganado y cómo el impulso cambia a lo largo del año, y viendo el campeonato del año pasado, para ser honesto, ni siquiera lo estoy considerando. “Es solo que quiero volver al escalón más alto del podio. En las primeras tres carreras, tenía el rendimiento para hacerlo, pero este fin de semana absolutamente no tenía el rendimiento para hacerlo. “Así que, podría estar aquí ahora con tres resultados muy diferentes en carreras anteriores, con esta siendo un poco única, pero obviamente las cosas funcionaron de manera diferente en Japón y China, pero eso es la Fórmula 1 a veces.” Russell admitió que “el ritmo fue realmente, realmente pobre en mi lado”, y que nunca se ha adaptado al circuito de Miami y su superficie de bajo agarre y curvas lentas. Pero Hill dijo: “No puedes tener eso, no puedes tener un circuito con el que no te adaptes. Tienes que ser bueno en todo. George ahora tiene que reagruparse, tiene que mirar dónde está y cuál es el nuevo paradigma.”