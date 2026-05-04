Insiders de la NHL debaten las mayores sorpresas, decepciones…

El primer turno de los playoffs de la Copa Stanley 2026 ha finalizado oficialmente. De un grupo de 16 equipos, el cuadro ahora se reduce a ocho.

¿Cuáles fueron las sorpresas más grandes, tanto positivas como negativas, en la primera serie de partidos? ¿Qué equipos eliminados enfrentan las mayores preguntas este verano? ¿Y alguno de nuestros analistas ha cambiado su predicción de la Copa Stanley previa a los playoffs?

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¿Qué jugador te sorprendió más de manera positiva?

Ryan S. Clark, reportero de la NHL: Alex Lyon. Existe la sensación entre entrenadores y ejecutivos de que pocos equipos pueden avanzar en los playoffs con un solo portero. Lo que ha hecho Lyon refuerza por qué los tandems son tan importantes más allá de la temporada regular. Su aparición por Ukko-Pekka Luukkonen en el Juego 2, para luego tomar la portería con un porcentaje de paradas del .955 para cerrar la serie, fue un punto de inflexión para los Buffalo Sabres.

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Victoria Matiash, analista de la NHL: Logan Stankoven. Si bien hay cierto debate sobre si su verdadero apodo es “Stanky” o “Stanks”, no hay nada desagradable en el rendimiento de la segunda línea de Carolina (léase: excelente) en estos playoffs.

Flanqueado por el veterano Taylor Hall y el sophmore Jackson Blake, el diminuto centro tiene seis goles en cinco juegos hasta ahora, anotando en cada concurso, incluyendo dos goles ganadores. No está nada mal para un patinador que acumuló 21 goles y 23 asistencias en todo el año y que fue el premio menor en el intercambio por Mikko Rantanen hace dos marzo atrás. ¿La mejor parte? Con 23 años, Stankoven apenas está comenzando.

Arda Öcal, locutor de la NHL: Porter Martone. Se ha adaptado muy bien al juego de la NHL. Desde su debut, ha liderado a los Flyers en goles y puntos, y ha marcado goles decisivos, demostrando ser crucial para Filadelfia. Ya es el tipo de jugador en el que la ciudad puede apoyarse temprano en su carrera. De vez en cuando tenemos un novato que se abre paso en los playoffs (aunque a menudo es un portero): Martone está demostrando ser ese chico desde el principio.

Kristen Shilton, reportera de la NHL: Frederik Andersen. Me siento culpable de cuestionar si Andersen fue la elección correcta sobre Brandon Bussi para Carolina. El veterano siempre ha sido sólido en los playoffs pero no necesariamente decisivo. Y las estadísticas generales de Bussi en la temporada regular fueron mejores que las de Andersen (.895 vs. .874 en porcentaje de paradas, por ejemplo). El novato tropezó más frecuentemente hacia el final, así que no fue completamente sorprendente que Rod Brind’Amour eligiera a Andersen para comenzar el Juego 1 contra Ottawa, y, vaya, Andersen cumplió.

El veterano tuvo un récord de 4-0-0 con un porcentaje de paradas del .955 en la barrida de los Senadores por parte de Carolina. Solo concedió cinco goles, y tres en igualdad numérica. Tuvo un liderazgo en goles salvados por encima de lo esperado en playoffs (7.6), mostrando que fue Andersen, y no solo el juego defensivo de Carolina, quien llevó a cabo la mayor parte del trabajo. Si Andersen puede mantener este nivel, es difícil no ver a los Hurricanes continuar su camino de regreso a las finales de la Conferencia del Este.

Greg Wyshynski, reportero de la NHL: Taylor Hall. El alero de 34 años tuvo una buena temporada de rebote antes de convertirse en un verdadero terror en los playoffs. Hall tuvo dos goles y seis asistencias en cinco juegos, patinando en un más siete. Ha ayudado a impulsar probablemente la mejor línea en los playoffs con Logan Stankoven (seis goles) y Jackson Blake (seis puntos), brindando veteranía física y agitación a sus jóvenes compañeros de línea.

Sigo preguntándome: ¿Hall ha entrado oficialmente en su era Corey Perry, un ex ganador del Trofeo Hart y estrella ofensiva que se convierte en un jugador de profundidad de “ganar a toda costa” en un equipo con aspiraciones de campeonato? Hall puede tener un poco más que ofrecer ofensivamente antes de ganar esa designación al final de su carrera. De hecho, él es una de las razones por las que creo que este es el grupo más profundo de amenazas de anotación que Brind’Amour ha tenido, lo suficientemente profundo como para potencialmente llevar a Carolina a las finales de la Conferencia del Este.

¿Qué equipo o jugador fue la mayor decepción de la Ronda 1?

Clark: Me quedo con los Dallas Stars. Hubo las fallas defensivas. Hubo las penalizaciones que tomaron y aumentaron la amenaza de esas fallas. Hubo un lapso de más de 200 minutos en los que no anotaron en juego 5 contra 5. También hubo momentos en los que su urgencia, o su falta de ella, se cuestionó.

Los Stars fueron uno de los cinco mejores equipos en el porcentaje de tiros en la primera ronda, sin embargo, fue el Minnesota Wild quien tuvo más secuencias que dictaron el juego. Ser eliminados en la primera ronda, aunque no es ideal, no significa que ya no estén en una ventana de campeonato. Pero hay elementos importantes que deben abordar entre ahora y la próxima temporada.

Matiash: Oh, los Edmonton Oilers. Tal vez culpar a la reciente condición inspirada por verlos en dos finales consecutivas de la Copa Stanley, pero tuve dificultades para imaginar hockey en junio, y mucho menos en mayo, sin Connor McDavid y Leon Draisaitl. Seguro, los problemas defensivos y de portería seguían en juego, y sí, claramente estaban muy lastimados, pero mi instinto aún me decía que las dos superestrellas llevarían al resto de su grupo a al menos la segunda ronda.

chselnick: Los Edmonton Oilers. Sin quitarle nada a los Anaheim Ducks y su primera victoria en una serie de playoffs en varios años, Edmonton fue plagado por lesiones (incluida una seguramente no al 100% de Connor McDavid) pero también se veía sin vida y cansado en gran parte de esta serie.

Esta fue una píldora difícil de tragar para los aficionados de los Oilers que esperaban que McDavid firmara una extensión a largo plazo y se quedara en Edmonton por el resto de su carrera. Su extensión de contrato amigable con el equipo comienza la próxima temporada, y el punto de partida no está en la base más firme. Una de mis mayores preguntas de la temporada baja es qué harán los Oilers para fortalecer otro impulso hacia la final de la Copa.

Shilton: Los Ottawa Senators. Linus Ullmark jugó un hockey excepcional para los Senators, y desperdiciaron completamente sus actuaciones. Ullmark no tuvo victorias, pero tuvo un porcentaje de paradas del .932 y un promedio de goles en contra de 2.03.

Mientras tanto, sus compañeros de equipo produjeron un total combinado de cinco goles en cuatro juegos entre dos jugadores (gracias por venir, todos excepto Drake Batherson y Dylan Cozens). ¿Es que Tim Stutzle, Brady Tkachuk, Thomas Chabot, Shane Pinto, entre otros, no recibieron el memo de que los playoffs habían comenzado? Fue lamentable ver cómo Ullmark quedó abandonado, especialmente después de cómo se recuperó de una temporada regular llena de altibajos.

Wyshynski: Es Connor McDavid, y ahora sabemos por qué. El entrenador Kris Knoblauch reveló que su capitán estrella jugó con una fractura en el pie y el tobillo en la derrota en seis juegos ante los Ducks. Como dijo McDavid: “Mi ventaja es mi explosión de velocidad. Ese paso rápido. No tenía ninguno de eso.” McDavid sumó seis puntos en seis juegos (un gol, cinco asistencias), pero solo dos puntos en igualdad de fuerzas. Los Oilers fueron superados 7-3 en 5 contra 5 cuando McDavid estaba en la pista; en la temporada regular, Edmonton superó a los rivales por ocho goles cuando él estaba ahí fuera.

No es una crítica a McDavid. No estoy aquí administrando una crítica caliente de “¡Connor McDavid tiene que subir de nivel!”. Estaba significativamente herido y merece crédito por intentar superarlo. Pero si la pregunta es quién ha sido la mayor decepción de los playoffs hasta ahora, entonces obviamente es el potencial MVP de la NHL convirtiéndose en un factor nulo para su equipo. Y, a raíz de esa lesión y otras, ver a los Oilers pasar de dos finales consecutivas de la Copa Stanley a una eliminación en primera ronda, lo que solo intensifica la especulación sobre el futuro de McDavid en Edmonton justo cuando su extensión de dos años entra en vigor.

¿Su elección de la Copa Stanley cambió?

Clark (COL): No, pero sabremos más después de la serie contra Minnesota. Eso no es un reflejo de los Avalanche. Es solo que los Wild ya no son un equipo de una sola temporada, sino uno que podría estar inclinado a remodelar la dinámica de poder en la Conferencia Oeste.

Matiash (COL): Esta es una difícil, ya que definitivamente no puedo odiar mi elección original después de que los Avs desmantelaran a los Kings en cuatro. Sin embargo, después de haberme enamorado más de los Wild, me veo favoreciendo a Kirill Kaprizov & Co. para vencer al formidable grupo de Jared Bednar en una serie larga y disputada. Por lo tanto, en respeto a esa fórmula proyectada, mi respuesta es un sí suave. Si se me permite darme a mí mismo una pequeña cobertura aquí, realmente me gusta quién sea que emerja de esta serie para llevarse el premio completo.

Öcal (EDM): Sí. Con los Oilers fuera, me voy con los Wild. Se veían impresionantes contra Dallas, y si pueden superar a Colorado, habrán pasado por el desafío de la primera y segunda rondas más difíciles de la memoria reciente.

Shilton (CAR): No. El récord perfecto de Carolina hasta la fecha no necesita notas.

Wyshynski (COL): En absoluto. Los Avalanche barrieron a los Kings de Los Ángeles sin siquiera sudar, que es el tipo de serie que necesitaban antes de enfrentarse a quien saliera del Thunderdome que fue Stars contra Wild.

Colorado tiene una ventaja significativa en la alineación intermedia, con el grupo de centros más profundo de los playoffs. No será fácil, pero creo que se abrirán paso contra los Wild y son mejores que cualquiera que la División del Pacífico nomine como su representante en las finales de conferencia. Mi predicción para la final de la Copa Stanley antes de la temporada fue Colorado vs. Carolina. Me quedo con eso. Mi ganador de la Copa Stanley fue los Avalanchas en cinco juegos. También me quedo con eso.

¿Qué equipo eliminado enfrenta las mayores preguntas este verano?

Clark: Dallas y Edmonton son candidatos legítimos, pero mi respuesta son los Los Angeles Kings. No lograr salir de la primera ronda durante más de una década trae sus propias preguntas. También hay elementos más directos que deben abordarse, como averiguar cómo reemplazar al capitán Anze Kopitar ahora que se ha retirado. ¿O cómo intentarán encontrar más ayuda para anotar mientras tienen un poco más de $18 millones en espacio salarial proyectado, sabiendo que parte de eso se destinará al nuevo acuerdo del defensa Brandt Clarke?

Después de todo eso, está la motivación adicional de tratar de encontrar esas respuestas con la realidad de que el Oeste parece que podría tener algunos equipos más compitiendo por el comodín la próxima temporada.

Matiash: No querría tener el trabajo del gerente general de Edmonton Stan Bowman en estos momentos, al tener que abordar varias preguntas apremiantes. Los Oilers tienen nueve delanteros en la lista, cinco defensores y un portero firmados hasta la próxima temporada, y no mucho espacio salarial con el que trabajar. La gerencia tendrá que ser bastante creativa para arreglar un equipo que se espera que haga otra carrera lo antes posible.

El club todavía necesita resolver sus problemas de portería después de enviar a Stuart Skinner a Pittsburgh a cambio de Tristan Jarry y su costo de más de $5 millones. (Recuerden, los Oilers compraron a Jack Campbell hace menos de dos años).

Öcal: Sí. Con los Oilers fuera, me voy con los Wild. Se veían impresionantes contra Dallas, y si pueden superar a Colorado, habrán pasado por el desafío de la primera y segunda rondas más difíciles de la memoria reciente.

Shilton: Oh, Edmonton. ¿Qué harás para satisfacer a Connor McDavid? ¿Puedes conseguir un portero No. 1 real para respaldar a un equipo liderado por el mejor jugador del mundo (y su 1B, Leon Draisaitl?) McDavid ofreció a los Oilers una ventana de tiempo limitada (la extensión de contrato de dos años que está a punto de comenzar) para ganar su campeonato de la Copa Stanley.

Una eliminación en primera ronda contra los Ducks no es para lo que McDavid volvió a firmar, pero refleja por qué lo hizo con cautela. Tu turno, Stan Bowman.

Wyshynski: Cuando los Oilers pasaron de perder dos finales consecutivas de la Copa Stanley a una eliminación en primera ronda, Draisaitl dijo que la organización “dio pasos atrás”. Entonces, ¿qué pasa con los Stars, que pasaron de perder tres finales consecutivas de la Conferencia Oeste a ser eliminados en la primera ronda? ¿Lo achacarán a un formato inequitativo de playoffs en el que el tercer equipo en general tuvo que enfrentarse al séptimo equipo mejor clasificado de la liga en la primera ronda? ¿O a no tener a Roope Hintz contra el Wild?

¿O un equipo que nunca se cohibe de un golpe audaz hará uno en la temporada baja?

Esto nos lleva a Jason Robertson, un agente libre restringido este verano, y el debate interminable –algunos dirían inexplicable– sobre su futuro con Dallas. Robertson, de 26 años, ha marcado el sexto mayor número de goles en la NHL en las últimas dos temporadas (80) y lideró a los Stars con cinco goles en seis juegos de playoffs. Sin embargo, algunos creen que no vale el dinero y el término que está buscando, y que podría traer de vuelta a un jugador significativo en un intercambio para llevar a Dallas más cerca de la Copa Stanley que persigue. Estén atentos.