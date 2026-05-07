Wembanyama y Fox atacan de nuevo para los Spurs en la paliza al miserable Minnesota

Wembanyama y Fox atacan de nuevo para los Spurs en la paliza...

Los San Antonio Spurs no se desconcertaron por su derrota en el Juego Uno ante los Minnesota Timberwolves y demostraron por qué el miércoles por la noche con una brillante actuación para nivelar su semifinal de la Conferencia Oeste.

Los Spurs ganaron 133-95 con Victor Wembanyama y De’Aaron Fox siendo fundamentales. Wembanyama terminó con 19 puntos y 15 rebotes y Fox contribuyó con 16 puntos para ayudar a su equipo mientras se preparan ahora para dirigirse a Minnesota con el impulso.

Recordando una conversación que tuvieron en el vestuario después de la derrota en el Juego Uno, Fox le dijo a ESPN: “Hablamos sobre cómo estábamos en un buen lugar. Jugamos como s- y perdimos [Juego 1] por dos”.

Wembanyama agregó: “Como equipo, hablamos mucho ya sea manteniendo todo bajo control o dándonos motivación extra mutuamente. Siempre hay una serie de dinámicas en juego. Pero estábamos tratando de mantener la positividad”.

El impacto fue claro con San Antonio liderando por 24 puntos en el medio tiempo y 35 al final del tercer cuarto.

“Respondemos bien ante la adversidad”, dijo Stephon Castle, quien anotó 21 puntos, “Hemos hecho eso todo el año. No creo que estuviéramos demasiado conmocionados después del Juego Uno. Sabíamos por qué perdimos el Juego Uno y lo abordamos de inmediato. Eso es lo que nos llevó esta noche.”

Fue una noche desalentadora para Minnesota que no pudo igualar la intensidad que mostraron el lunes por la noche.

“Salimos relajados”, dijo Anthony Edwards, “Mira lo que pasó. Mi mamá solía decirme que una cabeza dura hace un trasero suave. Eso es lo que pasó esta noche.”

“Ganaron por 40. Le quito el sombrero a esos chicos. Salieron, jugaron duro, fueron el equipo más desesperado, lo querían. Veremos a dónde nos lleva a partir de aquí.”

Los Timberwolves estuvieron abrumados toda la noche y terminaron yendo por callejones sin salida cuando tenían la posesión.

“Tenemos que soltarlo”, dijo el entrenador Chris Finch. “Tenemos que usarlo como un catalizador para el movimiento del balón, lo que debería ser. Pensé que driblamos a lugares difíciles. Pensé que tardamos en soltarlo. Pensé que nuestro espaciado alrededor no era realmente bueno.”

La única noticia positiva para los Timberwolves en una noche miserable fue el hecho de que Edwards sumó otros 24 minutos a su haber mientras se recupera de una rodilla hiperextendida y un moretón en el hueso.