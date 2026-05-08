Predicción: Liverpool vs Chelsea

El veredicto: Victoria en casa Mejores probabilidades: 17/20 Casa de apuestas: ZetBet Después de perder la oportunidad de asegurar un puesto en la Liga de Campeones en Old Trafford, Liverpool tiene otra oportunidad de confirmar un puesto entre los cinco primeros cuando recibe a Chelsea en el partido de inicio del sábado en Anfield.

Los campeones defensores vieron su racha de victorias interrumpida en una dramática derrota por 3-2 ante el Manchester United, mientras que los Blues llegan en crisis después de su sexta derrota consecutiva en la Premier League, esta vez en casa ante el Nottingham Forest.

Liverpool Fue un día de gran importancia en Old Trafford, donde tanto el Manchester United como el Liverpool tenían la oportunidad de dar un paso decisivo hacia la clasificación para la Liga de Campeones. Al final, fue el United el que salió victorioso, a pesar de parecer ceder brevemente el control del partido.

El equipo de Arne Slot aprovechó los errores defensivos para remontar un déficit de dos goles, pero su resurgimiento resultó ser de corta duración. El magnífico gol de Kobbie Mainoo a los 13 minutos del final selló una victoria por 3-2 para los locales y dejó al Liverpool con las manos vacías. Slot no ocultó su frustración después del partido, especialmente con respecto a una polémica decisión de mano de Benjamin Å estedal, aunque el rendimiento general del Liverpool ofreció poco margen para el debate. Su cantidad de goles esperados de 0.89 palideció en comparación con los 2.34 del United.

La derrota puso fin a una racha de tres victorias consecutivas y ha reavivado la escrutinio sobre la gestión de Slot, pero el objetivo principal sigue estando al alcance. Liverpool ocupa el cuarto lugar en la tabla con 58 puntos, manteniendo una ventaja de seis puntos sobre el Bournemouth y siete sobre el Brentford. Una victoria sobre el Chelsea, combinada con puntos perdidos del Bournemouth en Fulham, aseguraría matemáticamente un regreso a la Liga de Campeones.

Anfield sigue ofreciendo alientos. Liverpool ha sumado 10 puntos en sus últimos cuatro partidos de liga en casa, aunque las debilidades defensivas persisten con solo una portería a cero en sus últimos siete partidos en casa.

Noticias del equipo Las lesiones siguen siendo un desafío significativo. Hugo Ekitike ya está fuera a largo plazo, y Alexander Isak se perdió el viaje a Old Trafford con un problema menor en la ingle que lo deja en duda nuevamente. Florian Wirtz e Ibrahima Konaté también se perdieron los entrenamientos a principios de semana, lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad, mientras que Alisson Becker y Giorgi Mamardashvili siguen fuera de juego.

Mohamed Salah, Wataru Endo, Giovanni Leoni y Conor Bradley están definitivamente descartados, lo que podría obligar a Slot a depender de alternativas como Joe Gomez y Rio Ngumoha si los jugadores clave no regresan a tiempo.

Chelsea Chelsea llega a Anfield atravesando una mala racha de forma que los ha convertido en el equipo más fuera de forma de la Premier League. En los últimos seis días de partido, han sumado cero puntos de 18 posibles, sufriendo derrotas ante Newcastle United, Everton, Manchester City, Manchester United, Brighton & Hove Albion y más recientemente Nottingham Forest.

El equipo de Calum McFarlane al menos logró volver a marcar ante Forest, poniendo fin a una racha de cinco partidos sin marcar, pero el tanto en tiempo de descuento de João Pedro hizo poco para suavizar el golpe de una derrota por 3-1. Los goles de Taiwo Awoniyi e Igor Jesus ya habían puesto el partido fuera del alcance de los visitantes antes de que llegara el consuelo tardío en un Stamford Bridge en gran parte vacío.

Ahora novenos en la tabla, las esperanzas de un puesto entre los cinco primeros de Chelsea han sido aniquiladas, ya que están a 10 puntos del Aston Villa con solo tres partidos restantes. Su atención se ha desviado hacia terminar lo más alto posible y posiblemente beneficiarse de escenarios favorables en otras competiciones europeas.

Sin embargo, la forma actual sugiere un equipo lejos de estar listo para competir en ese nivel. Chelsea ahora corre el riesgo de igualar su peor racha de derrotas en la liga, habiendo sufrido anteriormente siete derrotas consecutivas en 1952.

Noticias del equipo También hubo escenas preocupantes en el partido contra Forest. El joven delantero Jesse Derry fue retirado en camilla tras una fuerte colisión, una de las dos graves colisiones en la cabeza en el partido, ya que Robert Sánchez y Morgan Gibbs-White también necesitaron atención. Con Sánchez potencialmente no disponible, Filip Jørgensen podría ser llamado entre los postes.

McFarlane esperará noticias positivas en ataque, con Pedro Neto, Alejandro Garnacho y Jamie Gittens empujando para participar. Sin embargo, Estevão Willian sigue fuera de juego con una lesión en el muslo, mientras que Mykhaylo Mudryk continúa cumpliendo una suspensión relacionada con el dopaje.

Conclusión Mientras Liverpool continúa lidiando con lesiones e inconsistencias, la forma de Chelsea ha decaído tanto que la confianza en los visitantes es mínima. Los Blues han luchado tanto en defensa como en convertir ocasiones, y otro encuentro difícil les espera en Anfield.

Los anfitriones han demostrado una capacidad para marcar goles incluso cuando las actuaciones han sido imperfectas, y es posible que no necesiten una exhibición dominante para asegurar el resultado requerido. Con la clasificación para la Liga de Campeones a un paso, se espera que Liverpool se imponga en un partido ajustado y dé un paso decisivo hacia su regreso a la élite europea.

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