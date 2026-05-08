Argentina lucha contra un aumento récord de hantavirus en medio de una tormenta diplomática con la OMS

Laura Gamba

Argentina se enfrenta a la temporada de hantavirus más grave de los últimos años, una crisis ahora enredada en una confrontación diplomática.

Mientras las autoridades sanitarias del país luchan por contener un aumento en el que los casos casi se han duplicado en comparación con el año pasado, el gobierno arremete contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) por supuestamente “politizar” el brote.

Según el último boletín epidemiológico publicado el lunes, durante la temporada 2025-2026, que comenzó en junio pasado, Argentina registró 101 casos confirmados, un aumento con respecto a los 57 casos reportados durante el mismo período del año pasado.

“A nivel nacional, la temporada 2025-2026 muestra un número de casos que han estado por encima del umbral de brote durante la mayor parte del período analizado”, informó el Ministerio de Salud, destacando un “aumento sostenido” que no muestra signos de desaceleración.

Sólo en lo que va del año calendario 2026, se han documentado 42 casos mientras las autoridades se esfuerzan por implementar protocolos de detección temprana.

Los expertos señalan una serie de factores ambientales (sequías seguidas de fuertes lluvias) como el principal impulsor del aumento. Mientras que los períodos secos obligan a los roedores a desplazarse a los hábitats humanos en busca de sustento, las fuertes lluvias provocan la dispersión de semillas, lo que provoca una explosión demográfica.

El Ministerio de Salud atribuyó además el aumento a “la creciente interacción humana con entornos salvajes”, citando la destrucción del hábitat, la expansión residencial rural y el cambio de áreas endémicas causado por el cambio climático.

La crisis biológica ha desatado una disputa geopolítica tras un brote en el MV Hondius, un crucero de lujo que partió del puerto argentino de Ushuaia.

En marzo de 2026, Argentina siguió a Estados Unidos al retirarse formalmente de la OMS. El jueves, el Ministerio de Salud argentino acusó a la organización de “explotar” los contagios en los cruceros para “incidir en una decisión soberana”.

A pesar de las fricciones políticas, los funcionarios de salud insisten en que el “vigilancia epidemiológica preventiva” sigue activo. Sin embargo, las autoridades aún tienen que determinar la fuente exacta de la infección a bordo del MV Hondius.