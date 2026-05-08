Copa del Mundo, Reina Del Sur, Señor De Los Cielos Ancla Telemundo 2026

Kate del Castillo y Rafael Amaya retoman sus roles principales en las nuevas temporadas de “La Reina del Sur” y “El Señor de los Cielos”. Telemundo

La Reina del Sur regresa para una nueva temporada. Al comenzar su temporada 2026-27, Telemundo presentó su programación, anunciando el regreso de una de sus Super Series más exitosas, una que ayudó a impulsar el exitoso drama narco El Señor de los Cielos, que también regresa.

Ambos regresos forman parte de una programación más amplia construida en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la red presentando su alineación multiplataforma antes de su presentación conjunta de Upfront con NBCUniversal el lunes 11 de mayo en la ciudad de Nueva York.

La temporada incluye nuevos originales guionados y formatos no guionados, así como su primera película original, todo ello respaldado por una estrategia de programación en vivo que representará más del 70% de su programación en deportes, noticias y entretenimiento.

“No solo estamos entregando contenido y capturando espectadores, sino que estamos construyendo seguidores, creando momentos culturales y conectando audiencias en todas las plataformas”, dice Luis Fernández, Presidente de NBCUniversal Telemundo Enterprises. “Desde deportes en vivo y noticias de última hora hasta entretenimiento premium y nuevos formatos narrativos, nuestra estrategia se centra en impulsar el crecimiento, profundizar el compromiso y ofrecer un valor inigualable para nuestras audiencias y socios”.

La Copa Mundial de la FIFA toma protagonismo en la programación de Telemundo. Telemundo

El Ancla de la Copa del Mundo

Telemundo tiene los derechos exclusivos en español para la Copa Mundial de la FIFA 2026, cubriendo los 104 partidos y más de 700 horas de programación en vivo. El torneo, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, es el centro de atención del año de la red.

La red también ha extendido sus derechos de fútbol de EE. UU. hasta 2030, sumándose a un portafolio deportivo durante todo el año que incluye la Liga MX, la Premier League y el Sunday Night Football de la NFL.

“Con la Copa Mundial de la FIFA y un portafolio incomparable de deportes globales, Telemundo está brindando los momentos que más importan a los fanáticos latinos. Nuestro enfoque va más allá del partido, creando una experiencia completa para el fan que reúne deportes, noticias, entretenimiento y cultura a través de una experiencia multiplataforma completamente integrada que conecta con las audiencias en cada punto de contacto”, dice Joaquín Duro, EVP de Deportes y Jefe de Streaming.