De un punto muerto a huelgas: Una semana vertiginosa de negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Hormuz

Ha sido una semana de noticias vertiginosas y desconcertantes en la guerra de Irán. Hace siete días, el alto el fuego entre EE. UU. e Irán se mantenía, pero las negociaciones parecían estancadas, o avanzando a duras penas. Con el Estrecho de Ormuz efectivamente bloqueado por Irán y la Armada de EE. UU. bloqueando los puertos iraníes, se hablaba de un memorando de una página pasando entre Washington y Teherán para romper el punto muerto. ¿Dónde estamos ahora?

Viernes 1 de mayo: El mes comienza con el alto el fuego entre EE. UU. e Irán aún vigente. Con una fecha límite para los poderes de guerra que pondría presión sobre Donald Trump para poner fin a la guerra o hacer el caso al Congreso para extenderla, un funcionario de la administración Trump declara que las hostilidades de EE. UU. contra Irán han sido “terminadas”, citando el alto el fuego.

Mientras tanto, los medios estatales iraníes informan que Teherán ha entregado una nueva oferta de paz a Pakistán para pasar a Washington. Trump dice que no está “satisfecho” con los términos del acuerdo, que no están especificados. “En este momento, tenemos conversaciones en marcha, no están llegando a ningún lado”, dice.

Agregando un poco de picante al día, el Pentágono anuncia planes para retirar 5,000 tropas de Alemania. Los precios de la gasolina en todo EE. UU. alcanzan un máximo de cuatro años.

(Según Axios, Washington y Teherán están cerca de llegar a un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra. Se espera que Irán responda a varios puntos clave en las próximas 48 horas. Los oficiales en Pakistán dicen que las negociaciones siguen siendo “difíciles”.)