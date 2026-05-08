Estadio MetLife recibe importante renovación en el campo de juego antes del Mundial de 2026.

Estadio MetLife recibe importante renovación en el campo de juego antes del...

A diferencia del equipo nacional masculino de EE. UU. o cualquier otro de los 48 equipos participantes en la Copa del Mundo 2026, el nuevo campo instalado en el estadio MetLife no recibirá ningún partido de preparación antes del inicio de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

Los funcionarios de la FIFA estuvieron presentes el jueves para mostrar el nuevo césped que se está colocando en el Meadowlands para el torneo de verano, un proceso que comenzó el miércoles y se esperaba que se extendiera hasta la noche del jueves.

Pero el gerente senior del campo, David Graham, dijo que la primera vez que alguien pise el campo será “el primer partido de Nueva York-Nueva Jersey”.

“Y estará completamente bien”, dijo mientras mostraba el nuevo césped que se colocaba en la casa de los Jets y los Giants.

El primer partido en el estadio MetLife comienza el 13 de junio cuando Brasil se enfrenta a Marruecos en la fase de grupos.

La instalación del campo de césped, que se coloca sobre el campo de césped artificial que suele ocupar el estadio, es un proceso de dos días que incluye 14 camiones en el lugar.

El césped se cultivó en la Granja de Césped Carolina Green en Carolina del Norte.

La granja también está proporcionando el campo de césped para el Arrowhead Stadium y varias instalaciones de práctica que están siendo utilizadas por equipos nacionales durante la Copa del Mundo.

El proceso para cultivar el césped lleva de ocho a diez meses.

Graham dijo que hay un “programa extenso en marcha” para proteger el césped entre su instalación y el inicio de la Copa del Mundo.

“A medida que los equipos trabajaban diligentemente para instalar el campo en East Rutherford, se informó que NJ Transit reducirá el costo de los boletos de tren para los partidos de la Copa del Mundo en el estadio MetLife.

Originalmente se anunció que un boleto de ida y vuelta desde Manhattan a MetLife costaría $150, pero ahora se ha reducido a $105, lo que sigue siendo más de un 800 por ciento de aumento sobre el precio regular del boleto.

La naturaleza costosa de la Copa del Mundo ha sido un tema de discusión en el que incluso el presidente Donald Trump opinó durante una conversación telefónica con The Post el miércoles pasado.

Trump criticó los extravagantes precios de los boletos del juego y le dijo a James Franey de The Post que, “Yo tampoco lo pagaría, para ser honesto contigo”.