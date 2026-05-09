La NFL publicará el calendario de la temporada regular el jueves

NUEVA YORK – La NFL lanzará su calendario completo de temporada regular el jueves. El anuncio se hizo el viernes, en línea con los últimos años, cuando el calendario se ha lanzado durante la segunda semana de mayo. La liga ya ha anunciado que los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se enfrentarán en Melbourne, Australia, en la Semana 1. El juego se transmitirá en horario estelar en Estados Unidos a las 8:35 p.m. ET el 10 de septiembre. Melbourne está 14 horas adelante de Nueva York y 17 horas adelante de Los Ángeles y San Francisco, lo que significa que el juego comenzará a las 10:35 a.m. al día siguiente en Australia. El juego entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys en Río de Janeiro tendrá lugar en la Semana 3 (27 de septiembre). Los otros siete enfrentamientos internacionales se anunciarán el miércoles a las 9 a.m. ET en “Good Morning Football” en NFL Network. Se espera que las fechas de otros juegos clave se revelen durante la semana. Típicamente, las redes anuncian uno de sus juegos destacados durante los llamados “up-fronts” a los anunciantes. Los Seattle Seahawks comenzarán la defensa de su título de Super Bowl en el juego inaugural el 9 de septiembre. El oponente no ha sido anunciado. La NFL podría optar por un inmediato enfrentamiento de la Super Bowl LX ya que Nueva Inglaterra está programado para visitar Seattle. La temporada pasada, el enfrentamiento de la Super Bowl LIX entre Filadelfia y Kansas City tuvo lugar en la Semana 2. Otras posibilidades incluyen Chicago, Kansas City, Dallas o los Los Angeles Chargers.