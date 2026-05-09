Predicción de Bitesize: RB Leipzig vs St. Pauli – 09/05/26

La competición de la Bundesliga está en juego este sábado cuando el RB Leipzig recibe al St. Pauli en el Red Bull Arena. El RB Leipzig buscará asegurar su boleto para la Liga de Campeones mientras que el St. Pauli lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol alemán.

El RB Leipzig llega con una racha positiva, habiendo ganado cinco de sus últimos partidos en la Bundesliga. Por otro lado, el St. Pauli ha tenido dificultades, con solo tres puntos obtenidos en los últimos ocho encuentros de liga.

Las probabilidades favorecen al RB Leipzig para llevarse la victoria en este enfrentamiento, con una cuota de 2/5 en 1xBet. Parece que el RB Leipzig tiene todas las cartas a su favor para salir victorioso en este emocionante partido de la Bundesliga.