Toronto FC v Inter Miami CF: Alineaciones, avance y dónde ver mientras Messi y compañía buscan recuperarse.

Inter Miami buscará recuperarse de su notable colapso en el derby de Florida cuando visiten a Toronto.

Los campeones defensores de la Copa MLS se rindieron increíblemente ante una ventaja de 3-0 en casa ante Orlando City el pasado sábado, con los visitantes remontando para ganar 4-3 mientras el irregular inicio de temporada de Miami continuaba.

Miami todavía se encuentra en el tercer lugar de la Conferencia Este y a solo cuatro puntos del liderato, a pesar de no haber ganado un partido en casa esta temporada.

Y el entrenador interino Guillermo Hoyas espera que Miami pueda aprender las lecciones necesarias de su derrota en el derby, ya que enfrentarán a un Toronto ubicado en el octavo lugar de la conferencia y sin victorias en sus últimos seis juegos, incluida una derrota por 3-1 ante el Atlético Ottawa en el Campeonato Canadiense a mediados de semana.

“Siempre destaco lo bueno porque ya sabemos sobre lo malo. Así que tenemos que corregirlo”, dijo Hoyos a los reporteros.

“No son cosas malas; son cosas específicas relacionadas con el fútbol que suceden… No hay drama, y eso es lo que quiero transmitir: No hay drama alrededor de la derrota.

“Obviamente, es un clásico, un derby. Pero las derrotas ayudan al equipo a crecer.”

Añadió a IMCF Media: “Hemos visto un grupo unido, y eso es lo más importante.

“Y nos permite pasar página de esta derrota lo más rápido posible para tratar de enfocarnos en los objetivos que nos marcamos al principio de la temporada.”

Noticias del equipo para Toronto FC vs Inter Miami CF

Toronto está lidiando con una serie de problemas de lesiones de cara al juego.

Djordje Mihailovic (pelvis) y Richie Laryea (muslo) probablemente seguirán en la banda mientras que Josh Sargent (muslo) es una duda.

Jules Anthony Vilsaint y Matheus Pereira están ambos no disponibles debido a problemas de ingle.

Benjamin Kuscevic (ingle) y Jose Cifuentes (rodilla) también se perderán el juego, al igual que Henry Wingo (isquiotibiales). Nicksoen Gomis (Achilles) y Theo Corbeanu (rodilla) tampoco estarán disponibles para los anfitriones.

La situación de lesiones para Miami es mucho mejor, con Mateo Silvetti y Sergio Reguilon (ambos con molestias en los isquiotibiales) como sus únicas ausencias.