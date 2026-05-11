Tottenham: Portero Antonin Kinsky se redime con una gran parada contra Leeds United

Hace dos meses se plantearon interrogantes sobre si el portero del Tottenham, Antonin Kinsky, jugaría de nuevo para el club. El internacional de la República Checa tuvo una pesadilla de 17 minutos en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en marzo, donde concedió tres goles antes de ser sustituido por el entonces entrenador Igor Tudor.

Pero después de hacer una de las paradas de la temporada para negarle a Leeds un gol ganador en el minuto final del partido del lunes, asegurando que el Tottenham sumara un punto hacia su posible supervivencia en la Premier League, el joven de 23 años puede haber dado un paso hacia la redención.

El gol de Mathys Tel en el minuto 50 puso por delante a los Spurs, pero el delantero concedió un penalti por una entrada alta sobre Ethan Ampadu 24 minutos después, y Dominic Calvert-Lewin convirtió desde los 11 metros para nivelar en el Estadio del Tottenham Hotspur.

Ambos equipos buscaron un ganador en 13 minutos de tiempo añadido y Leeds pensó que lo habían encontrado en el minuto 99 cuando James Justin dejó a Sean Longstaff mano a mano y el medio soltó un potente disparo desde cerca en el poste cercano.

Aquí entra Kinsky, que se estiró para tocar la pelota con las yemas de los dedos y asegurarse de que chocara contra el larguero y no se colara en su red.

Es imposible decir cuán importante podría ser esa parada al final de la temporada, pero por ahora deja a los Spurs dos puntos por encima del West Ham en la zona de descenso con dos partidos por jugar.

“Esa parada es una de las paradas de la temporada”, dijo el ex defensor del Liverpool Jamie Carrager en Sky Sports.

“El fútbol es una montaña rusa absoluta y ¿quién hubiera pensado que jugaría de nuevo para el Tottenham, y luego hace eso?

“Uno tendría que tener un corazón de piedra si no estuviera encantado por él. Todo el mundo pensó que su carrera había terminado, pero esa parada puede ser el momento que mantenga al Tottenham en la Premier League”.