Borrador simulado de la MLB: Proyecciones de la primera ronda, inteligencia

El draft de la MLB está a dos meses de distancia, por lo que es el momento perfecto para nuestra primera simulación del draft de 2026. Comenzando con una carrera repentinamente muy intrigante por el primer puesto y yendo hasta la selección número 40 del draft, proyectamos lo que harán los 30 equipos. Todavía hay mucho tiempo para que las decisiones se aclaren con los torneos estatales de secundaria y los playoffs universitarios en curso. La combine del draft de la MLB será crucial para los prospectos proyectados para ir en las rondas 3-5, mientras que la verdadera medida de las implicaciones de la primera ronda vendrá en los entrenamientos privados y durante las reuniones del equipo para ordenar la información que los clubes han recopilado a lo largo del ciclo del draft. Aquí es cómo podría desarrollarse la parte superior del draft de la MLB el 11 de julio en Filadelfia.

[Context: La noticia destaca una simulación del draft de la MLB 2026, proyectando las elecciones de los equipos para las primeras rondas del evento.]

[Fact Check: La información presentada es una simulación y no refleja los resultados reales del draft de la MLB 2026.]