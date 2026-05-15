Celtic vs Hearts: Avance, alineaciones predichas y dónde ver el decisivo título escocés.

Mañana al mediodía, Hearts se enfrentará a Celtic, aún sintiendo un sentido de agravio tras los eventos de mediados de semana que redujeron sus posibilidades de ganar el título de la Premiership escocesa.

El club de Edimburgo lidera la tabla por un punto de ventaja sobre Celtic, pero todo podría haber sido diferente de no ser por la dramática concesión de un penalti de último minuto que permitió a los Hoops asegurar una vital victoria por 3-2 en Motherwell el miércoles por la noche.

Hearts ya había vencido a Falkirk y los aficionados en Tynecastle estaban esperando ansiosamente noticias del pitido final en Fir Park. Sin embargo, el árbitro asistente de video (VAR), Andrew Dallas, llamó al árbitro John Beaton al monitor del campo después de que Sam Nicholson de Motherwell desafiara a Kelechi Iheanacho por un balón alto dentro del área.

El balón parecía golpear a Nicholson en la cabeza, pero Beaton señaló un penalti que fue convertido con frialdad por Iheanacho.

Si el penalti no se hubiera concedido, Hearts habría viajado a Glasgow tres puntos por delante y solo teniendo que evitar una derrota por tres goles para convertirse en el primer equipo fuera del Old Firm en ganar el título escocés desde 1985, cuando Aberdeen lo logró bajo el mando de Sir Alex Ferguson.

Ahora solo tienen que evitar cualquier derrota.

McInnes calificó la concesión del penalti como una “vergüenza” a mediados de semana y su postura no ha cambiado mucho esta mañana.

Le dijo a Sky Sports News: “[Durante] los últimos dos partidos sentiremos un verdadero agravio. Creo que se necesitan hacer preguntas, pero no creo que hoy sea el día apropiado. Creo que lo aceptamos a lo largo de esta temporada.

“Todos podemos tener suerte. Hemos tenido suerte esta temporada. Todos podemos sufrir como directores técnicos y equipos cuando sentimos un poco de agravio, pero siento que se necesitan hacer preguntas”.

La controversia ha eclipsado lo que ha sido una temporada de la Premiership fantástica que, según McInnes, es una lástima. Añadió: “Creo que es decepcionante que haya habido tanto foco en el juego. Creo que es un poco injusto que tengamos tanto debate sobre decisiones arbitrales, porque esta temporada ha sido tan buena, tantos aspectos positivos.

“Ya sea Motherwell, Falkirk, nosotros, Celtic, particularmente bajo Martin O’Neill, ha habido mucho positivismo para el fútbol escocés.

“Creo que ahora, se trata simplemente de intentar culminar lo que ha sido una temporada brillante y esperemos que se trate de rendimiento más que de cualquier otra cosa”.

Sobre el desafío que espera a su equipo mientras intentan ganar su primer título de liga en 66 años, McInnes dijo: “Necesitamos ir allí y rendir bien, en primer lugar.

“Creo que cada vez que vas a Celtic Park con tu equipo, debes hacer tantas cosas bien. Hay una consistencia, un mensaje de lo que necesitas intentar hacer allí. Y obviamente, mañana, con todo lo que conlleva, eso se magnifica, realmente, porque es un final perfecto para la temporada de la liga, el fútbol escocés, para el drama y la emoción. Es puro entretenimiento”.

Celtic ha estado persiguiendo a sus rivales durante la mayor parte de la temporada y el capitán Callum McGregor se complace en que se hayan dado la oportunidad de lograr su 14º título en 15 años.

Le dijo al sitio web oficial del club: “Nuestro objetivo era llevarlo al último día. Está en nuestras manos y eso es todo lo que podemos pedir.

“Desde donde estábamos a finales de diciembre, estar de nuevo involucrados, y hemos estado bajo presión ahora durante dos o tres meses teniendo que ganar cada partido, los jugadores han respondido muy bien, y ahora tenemos la oportunidad de tener nuestro día el sábado.

“Estoy seguro de que el estadio estará a pleno rendimiento en términos de ambiente, y tenemos que ir y llevar el partido a ellos y, en última instancia, ver si podemos ganar el partido”.

En cuanto a la alineación de los equipos en el Celtic contra Hearts, Celtic informó de una salud perfecta tras la victoria de mediados de semana y es probable que O’Neill nombre el mismo once que comenzó en Fir Park.

De manera similar, Hearts, con McInnes diciendo: “Nadie se ha añadido y nadie se ha ido desde el miércoles por la noche”.

Se pronostica que la alineación será: Celtic: Sinisalo; Johnston, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Engels, Nygren, Yang, Tounetki; Maeda Hearts: Schwolow; Steinwender, Kent, Findlay, Milne; Kyziridis, Baningime, Devlin, Spittal; Braga, Shankland

Celtic contra Hearts comenzará a las 12:30 p. m. hora del Reino Unido. Puedes verlo en Sky Sports y en streaming a través de la aplicación Sky Go.

En cuanto a las estadísticas del enfrentamiento entre Celtic y Hearts, si Celtic gana, sería su 56º título de liga escocesa, superando a Rangers que se encuentran en 55, Hearts podría convertirse en el primer equipo en la historia del fútbol escocés en ganar seis partidos contra los dos clubes del Old Firm en una sola temporada de liga, Celtic no ha ganado ninguno de los tres encuentros de liga con Hearts esta temporada.

En cuanto a la predicción del enfrentamiento entre Celtic y Hearts, será una ocasión nerviosa y Celtic tiene una mayor experiencia en superar la línea.

Por mucho que al neutral le encantaría que Hearts ganara, apostamos por que Celtic se imponga en un enfrentamiento reñido.

Predicción: Celtic 2-1 Hearts