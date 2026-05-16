Campeonato de la PGA de EE. UU. 2026: McIlroy y Scheffler en contención mientras McNealy y Smalley lideran

Al comenzar el torneo, se hablaba mucho sobre cómo Aronimink podría resultar demasiado fácil para los mejores jugadores del mundo.

El último torneo masculino celebrado aquí, un evento del PGA Tour en 2018, fue ganado por Keegan Bradley, quien derrotó a Justin Rose en un desempate después de terminar con 20 bajo par, aunque la lluvia ayudó a suavizar los greens y contribuir a una puntuación baja.

Y esta semana, incluso si los drives fallidos pasaban por los anchos fairways, se creía que los jugadores podrían sacar wedges desde el rough espeso a los greens y llevarlos a un putt-off.

La PGA de América ha respondido configurando el campo de juego de una manera que tenía como objetivo desmentir eso.

El rough ha sido en gran medida penal para aquellos que no han podido mantener la bola en los fairways, mientras que la severidad de las pendientes en los greens ha causado en general estragos, con más tres putts después de dos rondas que en todo el Masters.

McIlroy sufrió el jueves cuando su manejo errático de la bola fue duramente castigado, pero pasar tiempo extra en el rango después de su primera ronda para “encontrar sensaciones” valió la pena el viernes.

Golpear más fairways creó más oportunidades de birdie y eliminó errores en una de las únicas dos rondas sin bogeys.

“Vi que nadie realmente se estaba escapando, así que pensé que si podía volver a par para el torneo estaría justo allí,” dijo McIlroy a BBC Sport NI.

“No llegué allí del todo, pero aún así creo que con uno sobre par tengo una gran oportunidad en los últimos días.”

Sin embargo, a McNealy no le afectó demasiado no pegar en los fairways.

El ex número uno mundial amateur de 30 años ocupa el puesto 143 empatado, de un campo de 156 jugadores, en precisión de driving, pero ha utilizado sus hierros cortos de manera excelente para lanzar un desafío.

“Creo que este es uno de los pocos campos en los que puedo competir sin pegar suficientes fairways, creo que la penalización por no pegar en los fairways no es tan grave como en otros lugares,” dijo.

“Los fairways son definitivamente más fáciles para controlar la bola y espero pegar más este fin de semana.”