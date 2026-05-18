Los Pistons rebotaron, pero el año no fue una decepción

DETROIT — Con los Pistons detrás por 34 puntos faltando 5:51, la noche de Cade Cunningham terminó temprano cuando fue llamado al banco entre tiros libres mientras los fanáticos salían del Little Caesars Arena.

El escolta All-Star abrazó al entrenador J.B. Bickerstaff y a cada uno de sus compañeros que estaban de pie en la banca antes de tomar asiento después de lograr un mínimo en su carrera en playoffs con 13 puntos.

Los Pistons, el equipo cabeza de serie, fueron eliminados en el Juego 7 en casa contra los Cleveland Cavaliers 125-94 en las semifinales de la Conferencia Este. La derrota de 31 puntos de Detroit marcó la tercera mayor derrota por un equipo de 60 victorias en la historia de los playoffs de la NBA, según ESPN Research, pero Bickerstaff se negó a calificar la temporada 2025-26 como una decepción.

“No es una decepción en absoluto. Y nunca estaré decepcionado con estos chicos”, dijo Bickerstaff. “Estos chicos, todos los días nos dieron lo mejor de ellos. Así que, no es una decepción. Es una derrota y es una derrota difícil, pero ese adjetivo nunca se usará con este grupo.”

Cunningham lanzó 5 de 16 desde el campo y falló los 7 intentos de triple con 5 asistencias y 3 pérdidas de balón. Los Pistons estaban abajo por 17 puntos al medio tiempo, lo que representó el segundo mayor déficit al medio tiempo por un cabeza de serie en un Juego 7 desde que iniciaron las rankings en 1983-84, según ESPN Research.

“Ese partido fue horrible,” dijo Cunningham. “Estando de regreso en casa, definitivamente quería conseguir esta victoria para los fanáticos. Me recordó al año pasado, perdiendo en la cancha de casa.

“No es una sensación genial. No había estado pensando en la postemporada así que ahora mi mente está acelerada, tratando de descubrir qué tengo que hacer y cómo será. Eso es todo realmente.”

Desde 2017, los equipos locales tienen un récord de 14-15 (.483) en Juegos 7 (excluyendo la burbuja de 2020). Pero antes de este período, los equipos locales tenían un récord de 101-25 (.802) en Juegos 7.

Los Pistons también habían ganado cuatro partidos seguidos cuando se enfrentaban a la eliminación en estos playoffs, incluyendo una victoria en una serie de siete partidos sobre los Orlando Magic en la Ronda 1. Pero no pudieron superar un inicio lento contra Cleveland, donde estaban abajo 31-22 al final del primer cuarto y continuaron jugando desde atrás.

Los Pistons terminaron con 34 puntos en la pintura, igualando su cifra más baja en un juego esta temporada.

“Obviamente, una serie decepcionante aquí. Fallamos en hacer suficientes cosas correctas para ganar la serie”, dijo Cunningham. “Pero, fuimos el No. 1 por una razón. Ganamos muchos juegos este año. Jugamos un gran baloncesto todo el año y realmente establecimos una identidad y algo que no teníamos desde hace mucho tiempo.

“Así que, todas esas cosas son positivas y cosas que llevaremos a la postemporada y volveremos el próximo año y creceremos a partir de ello.”

El escolta de los Pistons, Ausar Thompson, tuvo problemas en la ofensiva con solo 5 puntos, pero ciertamente aprecia la carrera en playoffs de esta temporada. Después, Thompson aún no pudo ocultar el hecho de que la derrota aplastante del domingo ante Cleveland, especialmente en una situación de “ganar o morir” en casa, fue un golpe duro que esperanzadamente motive a los Pistons la próxima temporada.

Quiere recordar cómo se sintió este momento porque no quiere volver a sentir ese dolor en el futuro.

“No, no olvido. No olvido. Quiero decir, esa serie, se sintió personal,” dijo. “Así que, no lo olvido. Recuerdo.”