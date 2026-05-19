Andoni Iraola: Europa la mejor manera de finalizar su estancia en Bournemouth.

El entrenador de Bournemouth, Andoni Iraola, ha dicho que terminar en un lugar europeo sería la “mejor manera” de finalizar su tiempo en el club. El ex defensor de España se unió al club en 2023, reemplazando a Gary O’Neil, pero saldrá en el verano cuando su contrato expire. Con dos juegos de la temporada de la Premier League restantes, el equipo de Iraola se encuentra sexto en un lugar de la Europa League, pero está a solo cuatro puntos de un lugar en la Champions League, mientras que aún podrían terminar en la tercera competición europea, la Conference League. Incluso el sexto lugar podría ser suficiente para que los Cherries jueguen en la Champions League si Aston Villa vence a Freiburg en la final de la Europa League y termina quinto. “Sería la mejor manera de terminar estas increíbles tres temporadas”, dijo Iraola. “Especialmente este año, ha sido realmente desafiante para mí como entrenador porque hemos cambiado mucho al equipo y hemos cambiado, no completamente nuestro estilo, pero es un tipo de fútbol diferente al compararlo con la temporada pasada.” “Sería la mejor manera de terminarlo.” Los Cherries nunca han jugado en competiciones europeas en sus 127 años de historia y cierran la temporada con la visita del Manchester City, candidato al título, el martes (19:30 BST), seguido de un viaje al Nottingham Forest el domingo (16:00 BST). Solo se necesita un punto de sus dos últimos juegos para asegurar el fútbol europeo. “Estamos realmente cerca, pero hay una gran diferencia entre estar realmente cerca y conseguirlo y agarrarlo”, agregó Iraola. Bournemouth actualmente tiene una increíble racha invicta de 16 partidos en la máxima categoría, la más larga de cualquier equipo en la competición esta temporada, con su última derrota ocurriendo contra el líder Arsenal el 3 de enero. El equipo de Iraola no ha sido derrotado desde que vendieron al entonces máximo goleador Antoine Semenyo al Manchester City en la ventana de transferencias de enero, con el delantero regresando al Vitality Stadium el martes.