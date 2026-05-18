ÚLTIMA HORA: José Mourinho acuerda regreso al Real Madrid

José Mourinho ha acordado los términos de su regreso al Real Madrid, según el experto en traspasos Fabrizio Romano.

El movimiento ha sido esperado durante algún tiempo, con el jefe de Benfica, Mourinho, siendo la elección preferida del presidente Florentino Pérez.

Pero Romano ha informado que los términos personales para un contrato de dos años han sido acordados verbalmente y las formalidades se completarán esta semana.

“Mourinho tiene otros 12 meses en su contrato con Benfica, pero contiene una cláusula de escape de 10 días que entró en vigencia en el fin de semana.”

“Obviamente hay algo con Real Madrid, admitió Mourinho”

Hablando después de la victoria del sábado por 3-1 sobre Estoril, Mourinho confirmó que le habían ofrecido un nuevo contrato en Benfica y afirmó que todavía no había tenido conversaciones cara a cara con Pérez.

“No sé. Cuando lo sepa, te lo diré”, dijo a Sport TV cuando le preguntaron sobre su futuro. “Hay una posibilidad de que continúe [en Benfica], sí. Mi deseo es, la próxima semana, ver lo que tengo. Objetivamente, tengo una propuesta de renovación en Benfica que les agradezco. Estoy tan agradecido como lo estuve por la oportunidad que me dieron de entrenar a Benfica hace unos meses.”

“Ninguno de nosotros es estúpido, obviamente hay algo [con Real Madrid], pero, como dije, no hay un contrato firmado, no hay un contrato sobre la mesa, no hay conversaciones entre mí y el presidente del Real Madrid, no hay conversaciones entre mí y alguien importante en la estructura del club.”

“En este momento, lo único real y efectivo que existe es una propuesta de continuidad en Benfica que, repito, les agradezco tanto como la oportunidad que me dieron de tener el honor de entrenar a Benfica.”

“Florentino toma el riesgo al traer de vuelta a Mourinho al Real Madrid”

A pesar de una primera etapa mixta en el Bernabéu entre 2010 y 2013, durante la cual el Madrid ganó la Copa del Rey y La Liga, Mourinho mantiene un fuerte vínculo con Pérez, aunque llegará a un club que necesita una gran revisión.

Se cree que Pérez busca una mano firme para restablecer el orden y ha identificado a Mourinho como el hombre adecuado.

Es un movimiento audaz, especialmente dado la naturaleza combativa del hombre de 63 años.

Desde que dejó Madrid, regresó a Chelsea y los llevó al título de la Premier League en 2014/15, pero sus periodos consecuentes con Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahce han sido en su mayoría decepcionantes.