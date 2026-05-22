Consejos de alineación para el sábado: Ginn hace su primera apertura…

Revisa todas nuestras clasificaciones de lanzadores abridores y otras herramientas de selección de alineaciones aquí para ayudarte a tomar decisiones inteligentes en tus alineaciones de béisbol de fantasía. Todos los consejos de fantasía están dirigidos hacia ligas de 10 equipos de ESPN con puntuación estándar.

Nota: Toda la información es precisa en el momento de la publicación. Para actualizaciones, así como cualquier noticia de última hora que pueda afectar la lista de MLB de hoy, asegúrate de consultar el último zumbido de béisbol de fantasía.

Otros recursos: Cuadro de profundidad de RP | Iniciar nueva liga Guía del Draft 2026 de ESPN | Notas de apuestas para el sábado

Lanzadores para seguir el sábado:

La transición de J.T. Ginn a abridor de tiempo completo ha pasado desapercibida, pero es una de las principales razones por las que los Atléticos lideran la AL Oeste. Su récord es solo de 2-2, pero el equipo ha ganado seis de sus ocho aperturas. Al igual que sus compañeros de rotación, Ginn es mejor en la carretera, y ahí es donde se enfrentará a los Padres de San Diego en el Petco Park. Los locales tienen el quinto wOBA más bajo frente a los lanzadores diestros, con una tasa de ponches por encima del promedio. Ginn viene de lanzar 105 lanzamientos en su casi no-hitter, pero incluso si los Atléticos limitan su carga de trabajo, es un lanzador sólido.

Stephen Kolek ha tenido dos aperturas de calidad en sus primeros tres esfuerzos de la temporada. No acumula muchos ponches, pero limita los boletos y genera una tasa de bolas rodadas superior al 50%, por lo que mantiene la pelota dentro del parque. Los Reales de Kansas City reciben a los Marineros de Seattle, cuya alineación tiene la sexta tasa de ponches más alta enfrentando a diestros, por lo que Kolek podría aumentar su modesto total de ponches. Además, el viento soplará en el Kauffman Stadium.

La tasa de ponches de Colin Rea es inferior al promedio, pero su comando y control son superiores al promedio, lo que lo coloca en juego para escenarios favorables. Los Cachorros de Chicago reciben a los Astros de Houston, lo que cumple con un par de condiciones a favor de Rea. Se enfrentará a una alineación que carece de varios bateadores clave, incluidos Jose Altuve, Yainer Diaz y Carlos Correa. Además, el pronóstico inicial predice temperaturas frías y viento soplando en el Wrigley Field.

Lanzadores a evitar el sábado:

Salvo contratiempos después de su sesión de bullpen, se espera que Taj Bradley regrese para los Mellizos de Minnesota en la carretera contra los Medias Rojas de Boston. Antes de ser marginado por una inflamación en el pectoral derecho, Bradley estaba disfrutando de una temporada destacada y rozaba la perfección en los emparejamientos. La alineación de los Medias Rojas ha estado en una especie de letargo toda la temporada, incluso en casa, por lo que si esto fuera antes de la lesión, Bradley sería una buena opción. Sin embargo, Bradley no está completamente listo, y el Fenway Park sigue siendo un paraíso ofensivo, por lo que esperar hasta la próxima semana para utilizar a Bradley es la opción segura.