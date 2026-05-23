Rusia utiliza 695 formas de tortura contra prisioneros ucranianos; 406 personas torturadas hasta la muerte.

El Defensor de los Derechos Humanos del Parlamento Ucraniano, Dmytro Lubinets, ha informado que Rusia está utilizando 695 formas diferentes de tortura contra prisioneros de guerra ucranianos. Rusia ya ha torturado a 406 prisioneros ucranianos hasta la muerte.

Fuente: Lubinets durante la presentación del proyecto Hecho en Rusia. Entregado en Captividad, citado por Ukrinform.

Cita: “Hoy, dentro de este proyecto, registramos oficialmente que, según nuestros datos, la Federación Rusa utiliza 695 formas diversas de tortura, incluidos abusos físicos y psicológicos, así como violencia sexual. Los prisioneros de guerra son estrangulados, golpeados, sometidos a descargas eléctricas, atacados por perros y, a veces, obligados a permanecer de pie en un solo lugar durante hasta 18 horas; tan pronto como comienzas a agacharte, eres golpeado inmediatamente físicamente”.

Detalles: Lubinets señaló que las condiciones de detención precarias y la tortura son sistemáticas con respecto a los prisioneros de guerra ucranianos. Esto incluye condiciones insalubres y el hambre como método de coerción. En total, se han registrado 860 casos de condiciones de detención inadecuadas.

Lubinets también informó que socios internacionales han identificado 29 lugares de detención, 18 en territorio de la Federación Rusa y 11 en áreas ocupadas temporalmente de Ucrania. Mientras tanto, según él, las agencias de inteligencia ucranianas han verificado 186 lugares donde se mantienen prisioneros de guerra ucranianos y rehenes civiles, cubriendo toda la territorio de Rusia y las áreas ocupadas temporalmente. Además, las instalaciones de detención se encuentran en Siberia. Según Lubinets, las condiciones en estos lugares son casi idénticas y no adecuadas para la detención civilizada de prisioneros.

Lubinets también declaró que la Federación Rusa ha torturado hasta la muerte a 406 ciudadanos ucranianos que tenían estatus de prisioneros de guerra confirmado.

El comisionado enfatizó que la débil respuesta internacional a la tortura sistemática documentada señala a Rusia que puede continuar con tales acciones con impunidad. En particular, Lubinets criticó la posición del Comité Internacional de la Cruz Roja: sus representantes fueron invitados al evento, pero ninguno asistió.

Cita: “Les enviamos invitaciones por separado. No están en la sala. No quieren volver a escuchar que hay un problema con el cumplimiento de su mandato. Lo hay. Entendemos que esto se debe principalmente a la posición de la Federación Rusa. Pero, ¿qué medidas adicionales están tomando para cambiar esta posición? ¿Qué? ¿Solo negociaciones? Pueden dar resultados, pero ciertamente no los que esperamos. En cuanto a los prisioneros de guerra entre los defensores de Mariúpol: Olenivka, todos saben que los rusos lo hicieron. Cincuenta y tres hombres, verificados por el CICR como prisioneros de guerra, fueron asesinados, más de 130 resultaron heridos. ¿Dónde está la respuesta? No la hay. Y no la habrá a menos que todos entendamos que debemos aplicar presión ahora, exigir responsabilidad y hacer todo lo posible para garantizar que cada representante de la Federación Rusa sea llevado ante la justicia.”