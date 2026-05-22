Abierto de Francia 2026: Emma Raducanu confía en el recontratado entrenador Andrew Richardson

Raducanu y Richardson inicialmente se encontraron en abril para un entrenamiento de cuatro días en la Academia de Tenis Ferrer en España, donde Richardson ha sido director de tenis durante varios años. Anunció que se reunirían a tiempo completo a principios de mayo y ahora ha confirmado que trabajarán juntos durante el resto de la temporada. “Nos mantuvimos en buenos términos y fue uno de esos momentos en los que el tiempo era el adecuado”, dijo Raducanu, quien inició el cambio enviando un mensaje de texto a Richardson, a BBC Sport. “A él no le importan los ruidos y es realmente bueno centrándome”. El primer partido de Raducanu bajo la guía de Richardson terminó en una derrota en dos sets ante la francesa Diane Parry en Estrasburgo la semana pasada. Llegó a Roland Garros habiendo jugado apenas en los últimos tres meses debido a los efectos persistentes de una enfermedad viral, pero Raducanu resistió la tentación de saltarse el torneo de tierra batida. “Definitivamente había opción de empezar en la hierba de inmediato”, dijo. “Poner millas en las piernas en la tierra me ayudará para la temporada de arcilla del próximo año, desarrollar habilidades físicas y técnicas, y obtener práctica competitiva para no empezar desde cero. Estoy contenta de haber tomado esta decisión de jugar y, independientemente de los resultados, sé que es la correcta”.