Liverpool recibe a Brentford en busca de poner fin a una temporada difícil asegurando la clasificación para la Liga de Campeones, con Mohamed Salah listo para despedirse del club.

Un empate será suficiente para que Liverpool selle su lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Sin embargo, dada su ventaja en diferencia de goles sobre el sexto clasificado Bournemouth, es probable que los Reds se clasifiquen independientemente del resultado.

El partido será el último de Salah con la camiseta del Liverpool, mientras que el lateral Andrew Robertson también se despedirá de Anfield.

Sin embargo, no está claro si Salah tendrá la oportunidad de jugar en su último partido con el club.

Salah publicó una crítica en las redes sociales después de la derrota por 4-2 ante el Aston Villa en su último partido, pidiendo que Liverpool vuelva a ser un equipo de ataque “metal pesado al que los rivales temen”.

En su respuesta, Slot fue diplomático, diciendo que tanto él como Salah “quieren lo mejor para este club”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si Salah estaría involucrado en su partido de despedida, Slot respondió: “Nunca digo nada sobre la selección del equipo”.

Independientemente de la participación de Salah o Robertson, Brentford estará buscando aguar la fiesta y asegurar la clasificación para Europa por primera vez en su historia.

El destino de los Bees está fuera de sus manos después de la victoria del Chelsea sobre el Tottenham, que los hizo caer del top ocho de la Premier League.

Incluso una victoria en Anfield no será suficiente para Brentford si el Brighton & Hove Albion y el Chelsea ganan sus respectivos partidos contra el Manchester United y el Sunderland. Un empate probablemente no sea suficiente.

Y el entrenador de Brentford, Keith Andrews, sabe que su equipo deberá estar en su mejor momento para coronar una temporada impresionante con un logro histórico.

“Sería una temporada notable, considerando de dónde venimos”, dijo Andrews. “Para navegar a través de la temporada y llegar al final con ese posible resultado es bastante especial.

“Pero vamos a tener que producir un rendimiento especial para lograrlo.

“Solo queremos abordarlo como lo hacemos con la mayoría de los partidos; tendremos nuestro plan de juego, lo que hacemos con y sin la pelota, y trataremos de lastimarlos en las áreas en las que creemos que podemos.

“Pero, igualmente, somos conscientes de las fortalezas que tienen”.

Datos de Contexto:

Mohamed Salah es un futbolista egipcio y uno de los principales jugadores del Liverpool FC.

Brentford es un equipo de fútbol de Londres.

Esta es una descripción de un partido ficticio entre Liverpool y Brentford.

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