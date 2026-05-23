Tablero grande de la Copa del Mundo USMNT 2026 7.0: ¿Quién lo hará …

Para los jugadores del equipo nacional masculino de los Estados Unidos, la meta de la lista final de la Copa del Mundo de la FIFA está a la vista. Los juegos en su mayoría se han jugado. Las piezas del rompecabezas han sido identificadas. Ahora todo lo que queda es que el manager Mauricio Pochettino decida cómo encajan mejor juntas. Eso no es tan fácil como suena, incluso aunque Pochettino ha estado a cargo durante 20 meses. No es solo cómo se mezclan diferentes personalidades y estilos, sino que el virus de las lesiones — un compañero constante para este grupo, y uno que ha reclamado a jugadores como Patrick Agyemang y Johnny Cardoso — tiene una forma de arruinar los mejores planes. Sin embargo, Pochettino tiene que avanzar, y tiene solo cerca de una semana para pintar su imagen final de lista de convocados. Algunos nombres han estado grabados en piedra desde hace un tiempo, incluso cuando el jefe de los EE. UU. ha enfatizado que el puesto de nadie está garantizado. ¿Los jugadores en el pico de forma? No tanto. Al lado de sus nombres hay una de esas gomas gigantes que solías usar en la escuela primaria. Esas decisiones sin duda serán las más desgarradoras. En marzo pasado, Pochettino mismo dijo: “Estoy sufriendo dos meses por adelantado”. Esa incomodidad solo aumentará entre ahora y el anuncio de la lista el martes. Hasta entonces, así es como se está desarrollando la lista de profundidad del USMNT (Equipo Nacional de Fútbol de los Estados Unidos).

Porteros (3)

Matt Freese | 27 años | New York City FC

Freese estará en el equipo, eso es seguro, pero ¿ha hecho lo suficiente para conservar el puesto de titular? La respuesta a esa pregunta depende de cuánto importa la forma reciente del club. El promedio de goles que Freese ha impedido en la MLS esta temporada estaba rezagado por un tiempo, pero ha aumentado a 1.41. Sin embargo, todavía está por detrás de sus competidores principales. Uno tiene la sensación de que el trabajo todavía es suyo, pero las dos últimas amistosos del USMNT probablemente decidirán las cosas.

Matt Turner | 31 | New England Revolution (cedido por Lyon)

Turner ha hecho un esfuerzo tardío para suplantar a Freese como el N.°1 de EE. UU. Al menos antes del miércoles pasado, cuando cometió un error en un pase hacia atrás y le regaló un gol a Warren Madrigal de Nashville SC. Aún así, ha jugado un papel importante en el impresionante comienzo de temporada de New England — actualmente en segundo lugar en la Conferencia Este — con un promedio de goles evitados de 5.47 que lo coloca en el cuarto lugar de la liga y un porcentaje de paradas del 74.3% que lo sitúa en el tercer lugar entre los arqueros de la MLS con más de 500 minutos jugados. También tiene experiencia previa en la Copa del Mundo. Veremos si eso es suficiente para llevar a Turner al puesto titular.

Chris Brady | 22 | Chicago Fire FC

La sólida actuación de Brady durante los primeros tres meses de la temporada de la MLS, así como la buena impresión que ha causado entre el personal del USMNT, lo han visto acercarse al puesto N.°3. Asegurar un lugar en esta lista de la Copa del Mundo sería un punto de partida sólido para reclamar un papel titular en el próximo ciclo.

Defensores centrales (5)

Chris Richards | 26 | Crystal Palace

Los ligamentos de tobillo desgarrados que Richards sufrió el fin de semana pasado han dejado a los fanáticos de EE. UU. conteniendo el aliento, especialmente porque el manager del Palace, Oliver Glasner, dijo que Richards tiene “un 50-50” de jugar en la final de la UEFA Conference League el 27 de mayo. La esperanza es que Richards sane a tiempo para jugar en la Copa del Mundo. Su experiencia jugando en posiblemente la mejor liga del mundo, así como su habilidad, lo hacen indispensable.

Tim Ream | 38 | Charlotte FC

Una lesión en la ingle generó algunas dudas sobre si Ream estaría en la lista, pero jugó 90 minutos dos veces seguidas antes de descansar el sábado pasado, por lo que esa parte parece resuelta. En cuanto a si Ream conserva su puesto titular, esa es una pregunta diferente. Sus actuaciones en los próximos amistosos irán a largo para proporcionar esa respuesta.

Mark McKenzie | 27 | Toulouse

La sólida temporada de McKenzie con Toulouse (34 apariciones en todas las competiciones con más de 2,800 minutos jugados) lo convierte en un candidato fijo para el equipo. También está entre aquellos que podrían entrar en el equipo titular si Pochettino decide explorar otras opciones además de Ream. Las apariciones previas de McKenzie con el USMNT han sido intermitentes, por lo que necesitará elevar su juego uno o dos niveles para destacar en la Copa del Mundo.

Miles Robinson | 29 | FC Cincinnati

Una lesión persistente en la ingle — ¿hay otro tipo? — parecía socavar el impulso de Robinson para hacer el equipo, pero al igual que Ream, ha logrado obtener tiempo de juego consistente en las últimas semanas, por lo que parece estar seguro de formar parte del equipo de 26 jugadores. Habría justicia poética en eso dado que se perdió la Copa del Mundo de 2022 debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

Auston Trusty | 27 | Celtic

Trusty necesitaba encontrar un juego consistente en el Celtic para consolidar su lugar en la lista, y lo encontró, jugando un papel importante en el impulso tardío del Bhoys hacia el título de la Scottish Premiership. Ahora tiene la oportunidad de ver si puede usar ese impulso para impulsarse hacia un papel más grande con el USMNT.

Laterales (4)

Sergiño Dest | 25 | PSV Eindhoven

La recuperación de Dest de una lesión en el tendón de la corva que sufrió en marzo es uno de los desarrollos más positivos para EE. UU. Sigue siendo una de las cartas salvajes ofensivas del equipo, lo que debería evitar que los oponentes se centren toda su atención en Christian Pulisic. El grado en que Pochettino confíe en la capacidad defensiva de Dest determinará si está en la alineación titular.

Antonee Robinson | 28 | Fulham

Robinson ha recuperado su lugar en el XI titular de Fulham, pero todavía no parece estar a la misma altura que la temporada anterior. Dicho esto, está listo para ser un pilar en la Copa del Mundo, y con Dest en el otro flanco, proporciona otra arma para el ataque de EE. UU.

Alex Freeman | 21 | Villarreal

El lugar de Freeman en la lista nunca estuvo en duda, pero necesitaba obtener algunos minutos más en el campo con Villarreal para solidificar las cosas. Varias titularidades en el último mes cumplieron con ese requisito, y ahora puede esperar la Copa del Mundo con confianza.

Max Arfsten | 25 | Columbus Crew

Arfsten parece ser el principal suplente de Robinson en el lado izquierdo, aunque ha jugado en el mediocampo de su club. Su destreza ofensiva — como lo demuestran sus cuatro goles y cuatro asistencias hasta ahora esta temporada — no está en duda. La parte defensiva de su juego sí lo está, y Pochettino deberá decidir si Arfsten puede defender a nivel de Copa del Mundo.

Centrocampistas centrales (4)

Tyler Adams | 27 | AFC Bournemouth

El historial de lesiones de Adams es tal que querrías envolverlo en plástico de burbujas por el resto de la temporada. Sí, Adams es tan importante para las fortunas del USMNT dada su amplitud y capacidad de tackle. Está casi en términos de pasar el resto de 2025-26 ileso. Después de este fin de semana, puede concentrarse en asuntos de la Copa del Mundo.

Tanner Tessmann | 24 | Lyon

El hecho de que Lyon dejara fuera a Tessmann durante las últimas semanas de la temporada debido a una lesión muscular levanta algunas cejas. Puedes estar seguro de que Pochettino y compañía estarán verificando su forma física para ver cuánto puede contribuir. Si está saludable y con la lesión de Cardoso, Tessmann es el candidato principal para empezar junto a Adams.

Cristian Roldán | 30 | Seattle Sounders

Dale crédito a Roldán. Ha logrado mantener un alto nivel de juego con Seattle, habiendo anotado tres goles, sumado dos asistencias y ganado el 57.6% de sus duelos. La tenacidad con la que juega, junto con su influencia positiva en el vestuario, lo convierten en un favorito de Pochettino. Se espera que Roldán tenga algunos minutos en el campo durante la Copa del Mundo.

Sebastian Berhalter | 25 | Vancouver Whitecaps

En pocas palabras, la pérdida de Cardoso es la ganancia de Berhalter. La precisión láser de Berhalter en los tiros libres sigue siendo su superpoder, y podría ser suficiente para hacer que entre al campo si EE. UU. necesita un gol tarde en un partido. La pregunta principal es si tiene la fisicidad para competir en el lado defensivo del juego.

Delanteros (7)

Christian Pulisic | 27 | AC Milan

Pulisic aún no ha anotado un gol para club o país desde el inicio de 2026, aunque tuvo una asistencia en la victoria por 2-1 sobre Genoa el fin de semana pasado. Si la falta de producción importa aún está por verse, pero desde un punto de vista de confianza pura, te gustaría verlo en una racha más favorable. Al menos con EE. UU., tendrá un delantero adecuado para jugar junto a él.

Weston McKennie | 27 | Juventus

McKennie ha sido un todoterreno esta temporada para la Juventus, y podría desempeñar un papel similar para EE. UU. Aunque esta lista tiene solo cuatro centrocampistas, McKennie podría adaptarse fácilmente a ese lugar si las circunstancias lo requieren. Por ahora, su mejor papel para EE. UU. parece estar más cerca del arco.

Tim Weah | 26 | Marsella

Dependiendo de la configuración táctica de Pochettino, Weah podría encontrarse como un hombre sin posición. Un 3-4-3 realmente no le deja espacio si Dest está en el campo. Un 4-2-3-1 le conviene mejor, pero ¿optará el manager de EE. UU. por ese camino? ¿Y jugará Weah allí o optará por alguien como Dest? El USMNT necesita la velocidad de Weah para estirar las defensas contrarias, por lo que Weah en el ala y Dest como lateral parece funcionar mejor.

Malik Tillman | 23 | Bayer Leverkusen

El juego de Tillman ha caído en picada desde el comienzo del año, con solo tres goles y cero asistencias en 18 partidos de liga. Ha hecho solo dos titularidades en los últimos dos meses, y eso incluyó el último partido de la temporada. De los seis jugadores en esta categoría, basándose en la forma actual, Tillman parece ser el más vulnerable.

Gio Reyna | 23 | Borussia Mönchengladbach

La posición de Reyna en la lista parece deberse más al potencial que a la producción real, pero el hecho de que finalmente haya anotado para Gladbach ayuda su causa. Más importante aún, Pochettino parece estar convencido. Si Reyna lo logra, necesitará mejorar su estado físico varias muescas si va a tener un impacto significativo.

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