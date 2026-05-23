Predicción: Liverpool vs Brentford

Liverpool se enfrenta al partido final de su temporada de la Premier League sabiendo que evitar la derrota ante Brentford el domingo en Anfield será suficiente para garantizar un lugar entre los cinco primeros y obtener un lugar en la Liga de Campeones.

Mientras que el equipo de Arne Slot actualmente ocupa el cuarto lugar con 59 puntos, siguen bajo presión de los equipos por debajo de ellos, ya que Bournemouth está a solo tres puntos de distancia, mientras que Brentford llega con sus propias ambiciones europeas.

La temporada de Liverpool, que comenzó con grandes expectativas después de una fuerte inversión, culmina bajo una nube de decepción. Incluso una victoria en el último día dejaría al actual campeón con su menor cantidad de puntos en 10 temporadas, en marcado contraste con el optimismo previo a la temporada después de gastar £450 millones en reforzar la plantilla.

La forma reciente no ha hecho más que aumentar la frustración. Una derrota por 4-2 ante el Aston Villa el 15 de mayo marcó su quinto partido consecutivo sin mantener la portería a cero, y los Reds han concedido ocho goles en sus últimos tres partidos de liga. Otra derrota contra Brentford significaría tres derrotas en cuatro partidos y prolongaría su racha actual de partidos sin victorias a cuatro.

En Anfield, las actuaciones han sido un poco más estables, pero aún lejos de ser dominantes. Liverpool ha logrado dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos en casa, y su producción ofensiva ha sido inconsistente. Han anotado solo un gol en cuatro de sus siete partidos en casa contra equipos del top nueve esta temporada y no han marcado más de una vez en cinco de sus últimos nueve partidos en Anfield.

La derrota en el partido de ida contra Brentford resaltó esas vulnerabilidades, con Liverpool concediendo tres goles en una derrota por 3-2 en el Gtech Community Stadium, poniendo fin a una racha de cinco victorias consecutivas contra los Bees.

Noticias del equipo: Las narrativas fuera de la cancha agregan más intriga. La selección de Mohamed Salah sigue siendo tema de conversación después de una publicación en redes sociales que parecía crítica con Slot, pero omitir al egipcio saliente del XI titular probablemente aumentaría las tensiones con los seguidores.

Andrew Robertson está listo para hacer su última aparición, mientras que Alisson Becker espera iniciar lo que también podría ser su último partido para el club.

Brentford llega a Anfield con mucho en juego, ya que buscan un lugar en competiciones europeas para la próxima temporada. Situados en el noveno lugar con 52 puntos, los Bees están al mismo nivel que el Chelsea en la posición de la Conference League y a solo dos puntos del Brighton en el séptimo lugar, que otorga una plaza en la Europa League.

Las formas de los dos equipos son desiguales, pero la importancia emocional del partido, especialmente para jugadores que podrían estar despidiéndose, podría inclinar la balanza.

Respaldado por la afición de Anfield, es probable que Liverpool encuentre la resolución necesaria para asegurar el resultado que necesitan. Podría no ser una actuación brillante, pero una estrecha victoria ofrecería una conclusión adecuada, si agridulce, a una temporada difícil mientras aseguran su regreso a la Liga de Campeones.