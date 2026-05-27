Ohtani para MVP

Cuando nos enteramos durante la pretemporada sobre el objetivo de Shohei Ohtani en 2026 de ganar el Premio Cy Young de la Liga Nacional, era difícil saber qué tan realista era.

Desde el punto de vista de la capacidad, era más que factible. En promedio, tenía un récord de 13-7 con una efectividad de 3.00, ERA+ de 143, 228 ponches y 5.5 bWAR por cada 162 juegos antes de esta temporada. Tendría que mejorar eso, pero era un gran punto de partida.

Flash forward al día de hoy y Ohtani ha sido más como un as de rotación a tiempo completo, y sus resultados son mejores que nunca. (Ha sido su volumen de bateo el que se ha reducido un poco). En otras palabras, el objetivo del Cy Young para Ohtani está muy presente. Pero la carrera por ese honor en la Liga Nacional se está perfilando como una feroz. Verás eso cuando analicemos las carreras de premios de 2026 en la primera de nuestras revisiones mensuales.

Durante el temprano orden de clasificación para cada honor, ten presente esto con respecto al mejor jugador del juego: Si Ohtani realmente gana su primer Premio Cy Young, existe una muy buena posibilidad de que también se lleve a casa su cuarto Premio Jugador Más Valioso consecutivo.

Jugador Más Valioso

Líder: Bobby Witt Jr., Kansas City Royals (140.5 AXE)

Próximos nueve: 2. Nick Kurtz, Athletics (135.0); 3. Shea Langeliers, Athletics (131.2); 4. Cody Bellinger, New York Yankees (129.3); 5. Kevin McGonigle, Detroit Tigers (128.1); 6. Aaron Judge, Yankees (127.4); 7. Miguel Vargas, Chicago White Sox (127.3); 8. Mike Trout, Los Angeles Angels (127.1); 9. Yordan Alvarez, Houston Astros (124.5); 10. Willson Contreras, Boston Red Sox (122.6)

Tendencia del líder: Witt ha tenido un comienzo poco brillante en el plato, con un promedio de bateo y porcentaje de embasado en línea con temporadas pasadas, pero con un número de poder aislado que está más bajo, o al menos lo estará hasta que entre en una racha de poder. Entonces, ¿por qué Witt es un sólido favorito temprano en esta categoría? Es simplemente muy, muy bueno: según la métrica DEF de FanGraphs, Witt ha sido el defensor más valioso de las Grandes Ligas. Está séptimo en BSR, la métrica general de FanGraphs de carrera en las bases. Es un campocorto, con el valor posicional que conlleva esa designación.

Suma todo eso y de los 31.9 carreras por encima del reemplazo que Witt ha aportado, resultando en una cifra de 3.3 fWAR que es más de medio triunfo mejor que cualquier otro jugador de la Liga Americana. Solo 8.2 de esas carreras provienen del bateo. Y sus números ofensivos casi seguramente irán en aumento desde aquí. Este podría ser el año en que Witt obtenga su primer Premio MVP de la Liga Americana, aunque ayudaría si los Royals en apuros montaran un tipo de impulso en la postemporada.

Cy Young

Líder: Cam Schlittler, Yankees (145.8 AXE)

Próximos nueve: 2. Davis Martin, White Sox (141.2); 3. Parker Messick, Cleveland Guardians (131.9); 4. Jose Soriano, Angels (131.8); 5. Nick Martinez, Rays (130.8); 6. Louis Varland, Toronto Blue Jays (126.1); 7. Casey Mize, Tigers (124.3); 8. Dylan Cease, Blue Jays (124.0); 9. Max Fried, Yankees (123.6); 10. Kevin Gausman, Blue Jays (122.9)

Tendencia del líder: Un recordatorio rápido de que, hace un año por estas fechas, solo aquellos profundos en las listas de prospectos sabían quién era Cam Schlittler. Ahora, él ha sido considerado el jugador más valioso de los Yankees, especialmente considerando las necesidades de la rotación de Nueva York diezmada por lesiones. Liderando la Liga Americana en efectividad (1.50), ERA+ (277) y WHIP (0.864), Schlittler ha demostrado que su eléctrico 2025 en postemporada no fue una casualidad.

La dominancia es la palabra que mejor describe a Schlittler. Su porcentaje de ponches menos boletos (24.5%) ocupa el cuarto lugar en las Grandes Ligas, un lugar por delante de Paul Skenes. Cuando golpeas la zona de strike con cosas que generan swings y fallos, eso es dominio. La tabla de clasificación del Cy Young de la Liga Americana parece bastante salvaje, pero Schlittler es legítimo. La única pregunta es cómo responderá a lo que esperamos sean los totales más altos de entradas de su joven carrera. La temporada pasada, tiro 164 entradas entre las ligas mayores, ligas menores y la postemporada. Está en camino de superar las 200 esta temporada, y eso es antes de llegar a octubre.

Jugador Novato del Año

Líder: Kevin McGonigle, Tigers (128.1 AXE)

Próximos nueve: 2. Parker Messick, Guardians (125.6); 3. Munetaka Murakami, White Sox (119.1); 4. Trey Yesavage, Blue Jays (115.0); 5. Chase DeLauter, Guardians (111.0); 6. Tristan Peters, White Sox (110.3); 7. Samuel Basallo, Baltimore Orioles (109.0); 8. Travis Bazzana, Guardians (108.5); 9. Payton Tolle, Red Sox (107.9); 10. Brandon Valenzuela, Blue Jays (106.9)

Tendencia del líder: La Liga Americana está llena de novatos que no solo están teniendo excelentes temporadas, sino que también están causando un gran impacto en las carreras de playoffs de la liga. McGonigle de Detroit lidera estadísticamente, aunque en términos de la carrera al Novato del Año, los mercados de apuestas actualmente favorecen a Murakami. Y de hecho, el bateador de los White Sox está en camino de superar los 50 jonrones. Si eso sucede, McGonigle podría estar en problemas, especialmente si los White Sox continúan por delante de los Tigers en la carrera de la División Central de la Liga Americana.

Todavía, McGonigle ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga Americana, no solo uno de los mejores novatos hasta ahora, y la publicidad que acompañó su ascenso ha sido más que justificada. A sus 21 años, tiene el enfoque en el plato de un veterano, y no de un veterano de 2026, sino de uno de hace 30 años que se contaba con que recibiera más bases por bolas de las que poncha. Al igual que Witt, McGonigle lo ha logrado con una producción general, que no destaca tanto como el total de jonrones de Murakami. Eso, más que cualquier cosa, podría ser lo que finalmente frene a McGonigle.