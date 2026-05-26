Equipo de Tottenham: Vender, mantener o prestar

Tottenham sobrevivió al desastre en el último día de la temporada de la Premier League, justo a tiempo.

La llegada de Roberto De Zerbi los salvó de lo que habría sido un histórico descenso, y el entrenador italiano no perdió tiempo después de la victoria sobre el Everton, revelando que el trabajo ya ha comenzado para remodelar su plantilla para la próxima temporada.

Después de una campaña que incluyó tres entrenadores diferentes, una racha de 15 partidos sin ganar y muchos récords que los aficionados del Tottenham querrán olvidar rápidamente, es comprensible que haya mucho trabajo por hacer en la ventana de transferencias de verano.

De Zerbi logró restaurar la fe en los jugadores durante las últimas semanas de la temporada, y hay optimismo de que, con una pretemporada completa y sin fútbol europeo, el Tottenham pueda recuperarse rápidamente.

Pero la plantilla sigue desequilibrada. Las lesiones expusieron una falta de profundidad, varios jugadores experimentados no cumplieron en el campo y todavía hay dudas sobre algunas de las costosas contrataciones.

Este verano definirá si el Tottenham puede volver a acercarse a la cima, o si se desliza hacia el fondo de la tabla por tercera temporada consecutiva.

101GreatGoals analiza quién debería quedarse, quién debería irse y quién podría beneficiarse de una cesión.