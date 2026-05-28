El nuevo Rafa: Rafael Jodar está cautivando a la Fr…

El miércoles en Roland Garros se escuchó un conocido estribillo en las gradas. ¡”Vamos, Rafa!” Es una frase que ha sido gritada miles de veces en las últimas dos décadas en el Abierto de Francia, pero ha estado en gran medida ausente desde la jubilación de Rafael Nadal en 2024.

Pero los fanáticos en la casi llena Corte 7 no estaban tratando de evocar al campeón del torneo 14 veces. En cambio, los aproximadamente 1,500 espectadores que llenaron los asientos, incluido el exnúmero 3 del mundo y finalista del Abierto de Francia 2013, David Ferrer, estaban allí para echar un vistazo a la última estrella en ascenso de España, Rafael Jodar, en su primera aparición en el Slam.

Con cada golpe de la pelota, cada salto e incluso cuando dio una dura caída y se encontró cubierto de arcilla, la multitud miraba, fascinada, mientras luchaba contra James Duckworth. Al final de las tres horas y 22 minutos empapados de sudor, Jodar ganó el partido de segunda ronda 6-1, 6-7 (5), 6-4, 7-5 después de una doble falta de Duckworth.

Jodar, que creció admirando a Nadal, cerró el puño y agitó un brazo en celebración cuando todo terminó, mientras la multitud se ponía de pie.

Ha sido un ascenso asombroso para el joven de 19 años, que se convirtió en profesional a principios de la temporada después de una breve temporada universitaria en Virginia. En enero, Jodar pasó la clasificación para hacer su debut en un torneo importante en el Abierto de Australia y alcanzó la segunda ronda. Y aunque ganó algunas de partidos en pista dura en la primavera, es en la arcilla donde Jodar ha destacado. En abril, ganó su primer título ATP en el Grand Prix Hassan II 250 en Marrakesh, Marruecos. Luego llegó a las semifinales en Barcelona y a los cuartos de final en Madrid. Clasificado como número 168 al comienzo del año, Jodar llegó a París clasificado como número 29 y sembrado en solo su segundo major.

“Ha sido un gran año para mí”, dijo Jodar el miércoles. “Estoy disfrutando de cada torneo, y cada semana que juego en el circuito es un nuevo capítulo para mí. Lo tomo como un año de aprendizaje, porque creo que puedo mejorar mucho”.

En su partido de primera ronda contra Aleksandar Kovacevic, solo perdió cinco juegos, la menor cantidad cedida en un debut de Roland Garros desde Novak Djokovic en 2005. Con la victoria del miércoles, se convirtió en el cuarto adolescente español en alcanzar la tercera ronda del Abierto de Francia en los últimos 30 años, uniéndose a Nadal, Tommy Robredo y Carlos Alcaraz. Con un récord de 17-3 en nivel de torneo en arcilla, ahora posee el segundo mejor debut de ATP en esa superficie, solo detrás de Andy Roddick, que comenzó con 18-2.

Jodar se enfrentará a Alex Michelsen, un prometedor estadounidense de 21 años, el viernes con la oportunidad de llegar a la segunda semana. Pablo Carreño Busta o Thiago Agustín Tirante, ambos no cabezas de serie, esperarían en la cuarta ronda.

Y no importa qué, parece claro que la estrella de Jodar seguirá en ascenso en París y más allá. Aunque esté enfocado solo en un partido y un torneo a la vez.

“Creo que puedo mejorar mucho”, dijo Jodar. “Puedo hacer cosas mejores en el futuro, pero siempre con la misma mentalidad, que puedo ser mejor en cada torneo y en cada partido”.

[Contexto: Rafael Jodar, una joven promesa española, ha sorprendido en su primer Roland Garros con una impresionante actuación hasta ahora.] [Fact Check: Confirmar los datos y la trayectoria de Rafael Jodar para asegurar la precisión de la información presentada.]