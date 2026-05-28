¿El mayor error de Tuchel? Wharton brilla después de ser omitido por Inglaterra

Hubo ciertamente cierta sorpresa cuando el jefe de Inglaterra, Tuchel, decidió dejar fuera a Wharton de su plantilla de 26 jugadores rumbo a la Copa del Mundo. Palace puede no haber tenido una gran temporada nacional dado que terminaron en el puesto 15 en la Premier League y quedaron eliminados de la FA Cup contra el Macclesfield no perteneciente a la Liga – pero ahora han ganado un trofeo europeo y Wharton fue sumamente influyente en ello. Esta actuación en la final de la Conference League fue otra razón para preguntarse por qué Wharton no está en el avión. La decisión de elegir al centrocampista del Brentford Henderson de 35 años sobre el joven de 22 años Wharton puede ser la selección más llamativa y sorprendente. Henderson claramente ha sido seleccionado por su experiencia, pero Wharton probablemente tendría más que aportar en el campo si comparamos no solo sus actuaciones esta temporada, sino también la temporada pasada. “Entiendo por qué el entrenador ha tomado a Henderson, pero para mí, si va a hacer ese tipo de trabajo, llévelo como entrenador”, dijo Hoddle. “Llévelo como jugador-entrenador si quiere, pero creo que había un lugar allí para Wharton.” La reaparición de Mainoo en el Manchester United tampoco ha ayudado a Wharton, dado que el centrocampista del Palace estuvo en las plantillas de Tuchel en las últimas dos fechas FIFA y jugó en clasificatorios contra Serbia y Albania antes de una aparición en un amistoso contra Uruguay en marzo. Mainoo, dado que estaba siendo excluido en Old Trafford por Ruben Amorim en la primera mitad de la temporada, no estuvo involucrado bajo Tuchel hasta los amistosos de marzo y ahora ha logrado ganarse el favor. Ambos estuvieron en la Euro 2024 pero Wharton nunca pisó el campo mientras que Mainoo comenzó todos los cuatro juegos de eliminación directa, incluyendo la final. El Declan Rice del Arsenal seguramente es uno de los primeros nombres en el equipo titular y se espera que Elliot Anderson sea su pareja mientras Tuchel también tiene a Bellingham, Eze y Rogers como opciones en el centro del campo. Sin duda, parece una decisión muy dura dejar en casa a alguien como Wharton, incluso si Tuchel tiene muchas opciones en esa posición.