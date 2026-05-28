Qué está ocurriendo en el día 90 de la guerra de Iran mientras EE. UU. lanza nuevos ataques

Qué está ocurriendo en el día 90 de la guerra de Iran...

EXPLICACIÓN

Estados Unidos lleva a cabo nuevos ataques cerca del puerto de Bandar Abbas en Irán; Irán informa que no hubo víctimas ni daños.

Publicado el 28 de mayo de 2026

Estados Unidos ha llevado a cabo nuevos ataques cerca del puerto de Bandar Abbas en Irán, apuntando a lo que describió como amenazas militares para sus fuerzas y el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, según informes. Los medios iraníes dijeron que las explosiones no causaron víctimas ni daños materiales.

Los últimos acontecimientos llegan en medio de crecientes tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, una ruta marítima global clave que se ha convertido en un importante punto de conflicto en las negociaciones y confrontaciones que involucran a Irán y Estados Unidos.

Esto es lo que sabemos:

En Irán – Los medios estatales iraníes informaron explosiones cerca del puerto de Bandar Abbas y el Estrecho de Ormuz por segunda vez desde el martes, en medio de crecientes tensiones en uno de los puntos clave en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. La televisión estatal también recordó las acusaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) del martes de que Estados Unidos violó el alto el fuego, el derecho internacional y las leyes de navegación marítima.

– La agencia de noticias Tasnim de Irán, citando una fuente militar, dijo que la Marina del IRGC disparó contra un petrolero estadounidense, acusado de cruzar el Estrecho de Ormuz con su radar apagado. Dijo que las fuerzas estadounidenses respondieron disparando cerca de Bandar Abbas, y añadió que las explosiones no causaron víctimas ni daños materiales.

Diplomacia de guerra – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán no recibiría alivio de sanciones bajo ningún acuerdo e insistió en que Teherán entregara su reserva de uranio enriquecido, a pesar de que Irán ha rechazado repetidamente esas demandas. Las declaraciones conflictivas destacaron el estancamiento diplomático continuo, incluso cuando crece la especulación de que un acuerdo puede estar cerca.

– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán a su lista de sanciones, apuntando al organismo que Teherán creó para gestionar las solicitudes de tránsito de barcos a través del Estrecho de Ormuz. La medida forma parte del esfuerzo de la administración Trump por aumentar la presión económica sobre Irán mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra.

En el Golfo – El ejército de Kuwait dijo que sus defensas aéreas interceptaron misiles y drones “hostiles” mientras sonaban las sirenas de advertencia en todo el país. Las autoridades instaron a los residentes a seguir las instrucciones de seguridad, añadiendo que los sonidos de explosiones fueron causados por sistemas de intercepción.

En Estados Unidos – Reportando desde la Casa Blanca, Manuel Rapalo dijo que las negociaciones con Irán dominaron la última reunión del gabinete de Trump, a pesar de que las discusiones también abarcaron la inmigración, la inflación y la economía antes de las elecciones intermedias. Trump dijo que quería un “gran acuerdo” con Irán y advirtió que Estados Unidos abandonaría cualquier cosa que no cumpliera sus intereses.

– Trump dijo que Washington usaría la fuerza contra Omán si cooperaba con Irán para controlar el Estrecho de Ormuz, declarando durante una reunión de gabinete que “nadie lo controlará”. Los comentarios llamaron la atención porque Omán, un aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y mediador en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, no ha propuesto supervisar conjuntamente la vía fluvial estratégica con Teherán.

En Líbano y Gaza – El ejército israelí ordenó a los residentes de partes de la ciudad de Tiro y Zaqqoq al-Mufdi en el sur de Líbano que evacuaran el área inmediatamente y se trasladaran al norte del río Zahrani, a unos 40 km (25 millas) de la frontera israelí. Israel afirmó que los edificios objetivos estaban cerca de instalaciones de Hezbolá y advirtió que aquellos que permanecieran en la zona estarían en riesgo.

– Hezbolá dijo que lanzó docenas de operaciones dirigidas a tropas israelíes, tanques, vehículos de ingeniería y posiciones militares en el sur de Líbano y el norte de Israel. El grupo dijo que los ataques incluyeron enfrentamientos a corta distancia, ataques a tanques Merkava y una plataforma Cúpula de Hierro, así como ataques con drones a posiciones en Galilea.

– Decenas de palestinos marcharon por la ciudad de Gaza llevando el cuerpo del comandante de la rama armada de Hamas, Mohammad Odeh, quien fue asesinado en un ataque israelí la noche del martes. Su muerte se produjo aproximadamente una semana después de que Israel matara a su predecesor, Izz al-Din al-Haddad, mientras continúa apuntando a la alta dirección del grupo a pesar del alto el fuego.