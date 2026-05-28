Cuatro candidatos comerciales, 16 ofertas, solo un trato: W…

Los equipos de la NFL han terminado con la mayor parte de sus movimientos de la temporada baja, pero aún podríamos ver algunos intercambios más durante el verano. Se espera que el receptor de los Eagles, A.J. Brown, termine con los Patriots una vez que entremos en junio, según Adam Schefter de ESPN, pero ¿quién más podría ser movido? ¿Y cómo podrían verse esos tratos?

Pedimos a cuatro analistas de la NFL de ESPN que propusieran ofertas realistas de intercambio para cuatro veteranos: el receptor de los Bills, Keon Coleman; el ala cerrada de los Bears, Cole Kmet; el mariscal de campo de los Colts, Anthony Richardson Sr.; y el cazamariscales de los Giants, Kayvon Thibodeaux. Luego, tuvimos a nuestros reporteros de la NFL Nation de ESPN elegir la mejor oferta (o rechazar todas las ofertas), desempeñando el papel de gerente general del equipo que cubren.

¿Coleman, Kmet, Richardson y Thibodeaux realmente podrían ser intercambiados? Y si es así, ¿qué valdrían los talentos de estos veteranos en el mercado? Así es cómo se desarrolló nuestra simulación del mercado de intercambios, con antecedentes sobre la situación de cada jugador antes de entrar en los tratos.

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Lo último sobre un posible intercambio de Keon Coleman

La especulación ha girado en torno a la posición de Coleman en el equipo después de que el propietario de los Bills, Terry Pegula, hablara voluntariamente sobre él después del despido del exentrenador en jefe Sean McDermott. Pegula dijo que el cuerpo técnico anterior de Buffalo “insistió en seleccionar” a Coleman con la selección número 33 en 2024, aunque el gerente general Brandon Beane aclaró que “hizo la selección”.

Coleman aún no ha explotado, con 38 recepciones para 404 yardas en 2025. Pero cualquier indicio de un intercambio ha sido descartado por Beane, ya que dijo que el equipo tiene la intención de que Coleman permanezca en Buffalo y que los Bills han rechazado cualquier equipo que haya mostrado interés. En caso de que algo cambie drásticamente, un intercambio después del 1 de junio crearía $1.7 millones en espacio en el tope salarial y menos de $2.2 millones en 2027.

“Keon, esto no es una simple declaración”, dijo Beane. “Estamos emocionados por Keon.” — Alaina Getzenberg, reportera de los Bills

Cuatro ofertas de intercambio hipotéticas para Coleman

Oferta de Jeremy Fowler:

Por qué este trato tiene sentido: Buffalo parece contento con mantener a Coleman, pero Baltimore podría intervenir para mejorar su escasa profundidad de receptores. El estilo de juego de Coleman debería encajar con Lamar Jackson, ya que es un receptor grande con un amplio radio de captura. Esto también permitiría a Buffalo desarrollar al novato de cuarta ronda, Skyler Bell, para un papel importante en la ofensiva.

Oferta de Dan Graziano:

Por qué este trato tiene sentido: Los Commanders aún podrían terminar con Brandon Aiyuk una vez que los 49ers lo dejen ir y lo corten, pero eso está tardando más de lo esperado. Necesitan profundidad de receptor detrás de Terry McLaurin, y esta es una apuesta económica por un jugador con un buen pedigrí de draft. Washington todavía no ha vuelto a firmar a Deebo Samuel, quien lideró al equipo en objetivos (99), recepciones (72), yardas recibidas (727) y touchdowns recibidos (cinco) la temporada pasada.

Oferta de Ben Solak:

Los Bills obtienen: 5ª ronda de 2028

Raiders obtienen: Coleman, 7ª ronda de 2028

Por qué este trato tiene sentido: Los Raiders no tienen un receptor de gran tamaño en su plantilla, que es una de las pocas debilidades de un grupo de posiciones de habilidad que, de lo contrario, está bien construido. Coleman se uniría al cuadro de receptores detrás de Tre Tucker y Jalen Nailor, desafiando a los jugadores de segundo año Jack Bech y Dont’e Thornton Jr. por minutos. El mariscal novato Fernando Mendoza amaba lanzar pases a la altura del hombro a receptores de gran tamaño como Coleman durante su tiempo con los Hoosiers.

Oferta de Seth Walder:

Los Bills obtienen: 4ª ronda de 2027

Falcons obtienen: Coleman, 6ª ronda de 2028

Por qué este trato tiene sentido: Los Falcons son una opción lógica debido a su situación como equipo: comenzando de nuevo con el entrenador en jefe y el gerente general, con incertidumbre a largo plazo en la posición de mariscal de campo. Pueden permitirse arriesgarse con el potencial de Coleman, y agregaría inmediatamente valor a un grupo de receptores que no cuenta con mucho después de Drake London (Olamide Zaccheaus, Jahan Dotson y la selección de tercera ronda Zachariah Branch). Y si Coleman explota en el tercer año, los Falcons lo tendrían bajo contrato para 2027 también.

El veredicto: Ninguna oferta cumple con el trabajo

Aunque a los Bills les intrigaba la oferta de Walder de los Falcons, el equipo se mantiene firme en que Coleman permanezca en Buffalo y rechaza las cuatro ofertas. Coleman ha dicho que entiende lo que está en juego esta temporada, y los Bills actualmente están comprometidos a darle esta oportunidad. Sin embargo, si todo puede encajar en Buffalo, sigue siendo una gran pregunta. — Getzenberg

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