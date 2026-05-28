Cristal Palace disfruta de un trofeo histórico europeo: A veces los buenos ganan

Cristal Palace disfruta de un trofeo histórico europeo: A veces los buenos...

El presidente del Crystal Palace, Steve Parish, celebró un “logro increíble” después de que su equipo ganara la Conference League por tercera vez en un año bajo la dirección del saliente entrenador Oliver Glasner.

El Palace ganó la FA Cup la temporada pasada y se les negó un lugar en la Europa League debido a su modelo de propiedad multi-club.

Pero volverán a la Europa League la próxima temporada después de que el gol de Jean-Philippe Mateta derrotara al Rayo Vallecano para coronar una carrera notable de logros en los últimos años.

Parish le dijo a TNT Sports: “¡Incluso estar en Europa es tan bueno, pero venir y ganarlo es increíble! ¡Qué logro tan asombroso!

“Después de todos los altibajos que hemos tenido en la temporada, estamos en la Europa League al final. A veces los buenos ganan.

“Simplemente sobrevivir en la Premier League es difícil, como todos saben. Cuando compré el club, no pensé que jugaríamos en Europa, ¡mucho menos ganar y ahora queremos continuar!”.

“¡Hemos subido de nivel y queremos tratar de mantenernos allí. Tenemos que trabajar duro este verano pero nos tomaremos una semana y lo disfrutaremos!”

Parish debe decidir quién tiene el envidiable trabajo de reemplazar a Glasner en Selhurst Park, pero deja un camino para el éxito.

El austriaco anunció a principios de temporada que se iría, pero aún así logró el éxito a pesar de terminar en el 15º lugar en la Premier League.

Adam Wharton rindió homenaje al entrenador.

“La diferencia que ha hecho en dos años y medio es increíble”, dijo. “Tres trofeos para el Palace, los primeros tres en la historia del club. Primera competición europea y ganándola. Increíble.

“Tiene que ser uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Palace. Ha marcado una gran diferencia en la forma en que el club ve las competiciones. No solo buscamos quedarnos en la Premier League y estar en Europa, estamos buscando ganarla y estar lo más alto posible”.

El capitán Dean Henderson dijo: “Estos chicos me asombran. Hemos tenido tiempos difíciles esta temporada, pero en noches como esta hemos entregado.

“Es increíble, es un cuento de hadas.”

Tyrick Mitchell perdió una gran oportunidad de abrir el marcador en la primera mitad y admitió que la fatiga fue un problema en la segunda mitad mientras las Águilas se aferraban.

“Es algo con lo que sueñas pero no crees que sea realidad”, dijo.

“Hemos hecho que sea una realidad y estoy orgulloso de todos, pasado y presente, que nos ayudaron a llegar a este punto.

“Jugamos 60 partidos esta temporada y muchos de nuestros cuerpos no están acostumbrados. Hubo momentos en los que no estábamos ganando, pero si todo significaba que llegaríamos aquí y lo ganaríamos, lo haríamos todo de nuevo.

“Es la misma sensación que tuvimos cuando ganamos la FA Cup; pura alegría, pura emoción y estamos tan felices de haberlo logrado”.