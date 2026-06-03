El amistoso entre Argentina y Honduras para la Copa Mundial traerá un impulso económico de $12 millones a College Station

COLLEGE STATION, Texas (KRHD) – Argentina y Honduras se enfrentarán el sábado en Kyle Field en un amistoso de la Copa Mundial que forma parte del Camino a la Copa Mundial 2026, organizado por países de América del Norte. El inicio está programado para las 7 pm

COPA MUNDIAL DE PREPARACIÓN DE LA CIUDAD

El partido presenta a la leyenda viva Lionel Messi, quien llevó a Argentina al título de la Copa del Mundo 2022. El torneo podría ser su último Mundial, lo que hace que su aparición sea especialmente significativa para los aficionados. La fase de grupos del Mundial 2026 comienza el 11 de junio.

Angie Bertinot, directora de marketing de Visit College Station, dijo que es probable que las proyecciones económicas para el evento estén subestimadas.

“Hicimos algunos números hace unas semanas y estábamos considerando un impacto económico de alrededor de 12 millones de dólares en la ciudad; realmente creemos que probablemente sea bastante conservador”.

Bertinot dijo que se espera que el evento llene hoteles, restaurantes y tiendas de toda la ciudad. Agregó que la llegada de fanáticos internacionales representa un nuevo grupo demográfico para College Station y una oportunidad a largo plazo para la industria turística local.

“Hay un valor a largo plazo en el hecho de que alguien venga aquí, tenga una experiencia increíble y, con suerte, piense, oye, voy a volver aquí por algo más”.

El amistoso es uno de varios eventos a gran escala que College Station ha organizado recientemente, incluidos Savannah Bananas y USA Track and Field. Bertinot dijo que la capacidad de la ciudad para manejar eventos de distintos tamaños es una parte clave de su identidad como ciudad anfitriona.

“Realmente tenemos una variedad de tipos de eventos que volveremos a organizar, grandes y pequeños, todo lo demás, y eso es lo que queremos comercializar; eso es lo que queremos, mientras vendemos, que podamos respaldar cualquier tipo de evento”.

Para aquellos que asistan al partido del sábado, Bertinot dijo que esperarán condiciones similares a las de un día de partido de Aggie. Texas A&M tiene estacionamiento reservado disponible con anticipación, y habrá autobuses para aquellos que se estacionen más lejos del estadio. También hay estacionamiento disponible en Century Square y Northgate, ambos a poca distancia del campus.

Las actividades previas al juego comienzan a la 1 pm en Aggie Park, donde la librería Texas A&M venderá productos de fútbol y Panini estará presente con libros de calcomanías y artículos comerciales. Visit College Station también estará presente con toallas de rally gratuitas y oportunidades para tomar fotografías.

Un festival de fanáticos en North Plaza contará con la participación de Road to 26 socios, incluidos Zambos, Celsius y Home Depot, que se espera que tenga un gran inflable de Messi en el lugar. Visit Houston también estará presente para promover los próximos partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Houston a finales de este mes.

Para aquellos que no asistan a ninguno de los eventos este fin de semana, Bertinot dijo que esperarán un tráfico más intenso en la autopista 6 y en el área alrededor del campus, particularmente en las horas previas al inicio.

Esta historia fue reportada al aire por un periodista y se convirtió a esta plataforma con la ayuda de AI. Nuestro equipo editorial verifica que todos los informes en todas las plataformas sean justos y precisos.