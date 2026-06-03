En Sudán, los perpetradores de crímenes de guerra son recompensados mientras los civiles languidecen

Por Mat Nashed

Este artículo fue publicado originalmente por Truthout

Criminales de guerra, tiranos y sus cómplices rara vez enfrentan consecuencias, lo que ayuda a mantener un ciclo de abusos.

En una cálida noche de julio de 2024, soldados de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) irrumpieron en el hogar de Yasser en la ciudad oriental de Kassala. Escalaron los muros con rejas y entraron a la fuerza llevando garrotes y rifles Kalashnikov. Le dijeron a Yasser, quien solicitó seudónimos para sí mismo y su familia por miedo a represalias, que su hija de 21 años, Hind, estaba acusada de colaborar con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar en guerra con las SAF, el ejército de Sudán, desde abril de 2023.

Después de que Hind fue llevada, Yasser visitó el centro de detención donde estaba recluida. Un oficial allí dijo que se encontró una foto de un combatiente de las RSF muerto en el teléfono de Hind, junto con una leyenda que decía: “Descansa en paz”.

“Le pregunté a Hind si tenía esa foto en su dispositivo y ella dijo que no”, dijo Yasser aÂ TruthoutÂ por teléfono. “Pero tres meses después, en noviembre, fue condenada a muerte. Toda nuestra familia quedó atónita.”

Después de una apelación, la condena de Hind se redujo a cinco años de prisión. Ella sigue siendo una de las miles de personas encarceladas por sus presuntos vínculos con las RSF. Según las familias de las víctimas y grupos de derechos humanos, la mayoría son arrancados de sus hogares o de las calles en base a pruebas endebles. Luego son sometidos aÂ grave maltrato, torturaÂ yÂ se les niega el debido procesoÂ â€” muchos son interrogados sin un abogado y se les prohíbe ver a sus familias.

Los objetivos suelen ser de orígenes humildes y originarios de la extensa región occidental de Darfur, bastión de las RSF. Sin embargo, muchos pertenecen a comunidades específicas que las RSF y las SAF han perseguido tradicionalmente.

Las detenciones masivas contrastan fuertemente con la reciente aceptación por parte de las SAF de desertores de las RSF. Desde abril, tres comandantes de alto perfil de las RSFÂ â€” implicados en atrocidades masivas â€” recibieron vehículos, armas y amnistía por cambiar de bando. El doble estándar refuerza la percepción de que las RSF y las SAF tienen un interés en mantener un clima de impunidad mientras luchan en una guerra contra civiles.

“No hay Estado de derecho en Sudán â€” ni en áreas de las RSF ni de las SAF”, dijo Mohamed Osman, investigador de Sudán para Human Rights Watch (HRW), aÂ Truthout.

“Legado de Impunidad”

A lo largo de la historia de Sudán, los criminales de guerra y los tiranos rara vez han enfrentado verdaderas consecuencias ante los tribunales nacionales o internacionales, lo que ayuda a mantener un ciclo de abusos.

Las RSF ejemplifican este ciclo, habiendo surgido de las milicias árabes que encabezaron atrocidades masivas en la vasta región de Darfur en 2003. En ese momento, las SAF movilizaron a estas milicias para aplastar una insurgencia de combatientes no árabes, que se rebelaban contra la marginación política y económica de sus comunidades. Árabes y no árabes son categorías resbaladizas en el Sudán periférico, ya que denotan un estilo de vida comunitario más que una etnicidad rígida: los primeros tienden a ser comerciantes nómadas o pastores mientras que los segundos son agricultores sedentarios. Ambos son negros, musulmanes e históricamente se han casado y compartido tierras durante siglos.

Sin embargo, la contrainsurgencia exacerbó las tensiones por recursos y tierras, culminando en campañas de limpieza étnica y acusaciones de genocidio. La Corte Penal Internacional (CPI) finalmente acusó a cuatro altos funcionarios sudaneses de crímenes de guerra o genocidio, incluido entonces Presidente Omar al-Bashir. Ninguno de ellos ha sido entregado a la corte.

Para 2013, al-Bashir integró a muchas de las milicias árabes nómadas en las RSF, dándoles títulos oficiales, armas y cobertura legal. Una revuelta popular provocada porÂ austeridad aguda y precios crecientes del pan finalmente llevó a su destitución seis años más tarde, lo que llevó a la formación de un gobierno transicional militar-civil. Determinadas a aferrarse al poder, las SAF y las RSF trastornaron la transición al derrocar la administración civil en un golpe de Estado en octubre de 2021. Menos de dos años después, se volvieron en contra el uno del otro, desencadenando la guerra civil en abril de 2023.

Ambos bandos desde entonces han cometidoÂ ejecuciones sumarias,Â desapariciones forzadasÂ yÂ bloqueado o impedido la ayuda alimentaria a ciudades y pueblos. Las RSF han cometido atrocidades adicionales, incluido el genocidio y la violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas. Aun así, las SAF han absorbido a desertores de las RSF para incentivar a otros a hacer lo mismo.

“¿Cuál es el mensaje que las SAF intentan enviar aquí?”, dijo Osman. “¿Que puedes matar a quien quieras, pero siempre y cuando lleves armas y cambies de bando, no habrá consecuencias?”

“Lo que vemos hoy es el legado de impunidad”, dijo Osman.

Las acusaciones de impunidad no solo han sido dirigidas a las fuerzas armadas que empuñan las armas, sino también a quienes las suministran. Los Emiratos Árabes Unidos han compradoÂ miles de millones de dólaresÂ en armasÂ de los Estados Unidos y las han canalizado a las RSF. Los intentos de los congresistas estadounidenses de introducir legislaciónÂ prohibiendo las exportaciones de armasÂ a los Emiratos Árabes Unidos no han dado lugar a una votación.

Doble Estándar

Uno de los desertores es Al-Nour Ahmed Adam â€” más conocido como Al-Gubba â€” quien encabezó atrocidades en la capital del Norte de Darfur, el-Fasher, durante la captura de la ciudad por las RSF en octubre de 2025.

El Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, que proporciona análisis de imágenes satelitales, dijo que se podía verÂ sangre desde el espacio debido a la escala de asesinatos masivos en el-Fasher y que las RSFÂ quemaron cadáveresÂ para encubrir sus crímenes.

En febrero de 2026, una misión de investigación de la ONU concluyóÂ que las RSF cometieron genocidio contra comunidades no árabes en el-Fasher. Bedour Zakaria, una sobreviviente y monitora de derechos humanos de Darfur, dijo que Al-Gubba jugó un papel importante en las matanzas.Â

“Al-Gubba fue responsable de cinco brigadas diferentes durante la toma de el-Fasher por las RSF”, dijo aÂ Truthout. “Esto significa que es directamente responsable de muchos de los crímenes cometidos allí.”

Al-Gubba desertó en abril, parcialmente por rencor porque las RSF no lo nombraron comandante principal de Darfur del Norte después de conquistar el estado. Como tantas personas, Yasser quedó consternado cuando el comandante en jefe de las SAF, Abdel Fattah al-Burhan, abrazó a Al-Gubba y otros desertores.Â

Después de enterarse de que al-BurhanÂ regaló un vehículo a Al-Gubba como gesto de gratitud, no pudo conciliar que su hija todavía estuviera en prisión mientras los perpetradores de crímenes de guerra y genocidio eran recompensados.

“Todo esto es profundamente injusto. A las personas que cometieron crímenes documentados â€” asesinatos y masacres â€” se les concede inmunidad y son aceptados de nuevo en nuestra sociedad sin rendir cuentas”, dijo Yasser.

“Mientras tanto, mi inocente hija está encarcelada â€¦ por una imagen que ni siquiera tenía en su teléfono”, agregó.Â

TruthoutÂ envió mensajes de WhatsApp al portavoz de las SAF, el General Assim Awad, solicitando comentarios sobre la disparidad entre el trato del ejército a los comandantes desertores de las RSF y el de civiles acusados de apoyar a las RSF.

No respondió hasta la publicación.Â

Venganza y Ajuste de Cuentas

Muchas de las personas acusadas de traición son mujeres que eran demasiado pobres para huir a las áreas de las SAF después de que las RSF invadieron y ocuparon sus ciudades y pueblos. La pobreza empujó a muchas a trabajar en mercados y vender té y café a los combatientes de las RSF para sobrevivir, especialmente si sus parientes y parejas masculinas desaparecían o eran asesinados, explicó Osman.Â

Cuando las SAF recapturaron ciudades, arrestaron a activistas locales de ayuda y a aquellosÂ sospechosos de ser del oeste de Sudán. Los hombres eran a menudo ejecutados mientras que las mujeres eran arrestadas, a veces debido a acusaciones falsas hechas para saldar cuentas personales.

Según Osman, un hombre acusó a una mujer de ser colaboradora porque se negó a tener relaciones sexuales con él. Yasser también sospecha que sus vecinos en Kassala difamaron a su hija como espía después de que tuvieron una disputa.

Originario de Darfur, sospecha que sus vecinos son prejuiciosos. Como las fuerzas de seguridad, muchas comunidades en el centro, este y norte de Sudán perciben a cualquier persona del oeste como simpatizante de las RSF. Aun así, Yasser está agradecido de que sus abogados convencieron a un juez de anular la sentencia de muerte de su hija.Â

Otros no han tenido tanta suerte. En abril de 2025, el Servicio Internacional de Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro de Ginebra, Suiza, identificó al menosÂ 25 mujeres acusadas de traición,Â algunas de las cuales enfrentan la ejecución. La mayoría tiene entre 19 y 26 años y una es menor de edad.

Yasser teme que muchas más personas sean asesinadas o arrestadas con un barniz de legalidad mientras los criminales de guerra quedan libres.

“A veces me pregunto: ¿somos realmente seres humanos? Se supone que los seres humanos deben tener razón, ética y conciencia. Pero lo que nos está sucediendo a mí y a tantos otros es profundamente inmoral”, dijo.

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