TikTok se Asocia con el Instituto Sundance para un Taller de Escritura de Microseries de Cuatro Semanas

TikTok y el Instituto Sundance quieren ver a más creadores escribiendo y produciendo microdramas y otras series guionizadas de formato corto.

Están lanzando un programa de escritura de microseries a través de Sundance Collab, la plataforma digital de aprendizaje y comunidad del Instituto Sundance, para apoyar “la próxima generación de narrativas de formato corto lideradas por creadores para audiencias digitales”.

El curso en línea en vivo de cuatro semanas, que se llevará a cabo más adelante este año, se enfocará en la escritura de guiones para microseries. El curso está siendo diseñado para equipar a los creadores con las herramientas, marcos y “orientación de la industria” para desarrollar contenido serializado y basado en historias. Habrá un número limitado de participantes seleccionados para el taller, quienes reflejarán “el amplio alcance de la comunidad de creadores de TikTok”, según las compañías.

Las solicitudes están abiertas globalmente en el sitio web de Sundance Collab. Los participantes pueden aplicar en el sitio a través de este enlace hasta el miércoles 1 de julio.

Las compañías anunciaron la nueva asociación el miércoles en la Cumbre de Medios Verticales, producida por Owl & Co., la empresa de investigación y consultoría de medios dirigida por Hernan Lopez.

TikTok incursionó en el negocio de contenidos de microseries a principios de este año: Hoorae Media de Issa Rae cerró un acuerdo para el estreno exclusivo del microdrama original “Screen Time” en TikTok y la aplicación PineDrama. TikTok dijo que la asociación con Sundance refleja su “continua inversión en la narración de microseries”, alineándose con la misión de Sundance Collab de apoyar el descubrimiento y desarrollo de artistas independientes y audiencias.

“TikTok se ha convertido en un hogar para la narrativa serializada, donde las microseries originales encuentran audiencias más rápido y de manera más auténtica que nunca”, dijo Dawn Yang, jefa de asociaciones de entretenimiento en TikTok. “Tras el éxito de ‘Screen Time’, producido por Hoorae Digital, hemos visto el poder del descubrimiento impulsado por la comunidad para ayudar a que las historias se destaquen, y estamos emocionados de asociarnos con Sundance Collab para seguir apoyando las voces originales”.

Patty West, directora de Sundance Collab, añadió: “El formato de microseries realmente nos emociona porque sus limitaciones producen exactamente el tipo de presión creativa que genera el trabajo más original. Asociarnos con TikTok nos permite llevar esta oportunidad a escritores de todo el mundo completamente gratis, eliminando la barrera entre la curiosidad y la acción. Queremos que los creadores vean este formato no como una versión menor del cine o la televisión, sino como un oficio distinto que está completamente abierto para que nuevas voces lo definan”.