He sido un oficial de la Copa del Mundo

Las teorías de conspiración y acusaciones de sesgo causan un daño real y llevan al abuso hacia los árbitros. Puede ser difícil lidiar con ello.

Pierluigi Collina, quien supervisa a todos los árbitros en la Copa del Mundo, tuvo que defender a sus árbitros después de la victoria de Argentina 3-2 sobre Egipto en los octavos de final. Subrayó su integridad e independencia.

Egipto había hecho fuertes acusaciones de que el árbitro Francois Letexier y su equipo habían favorecido deliberadamente a Argentina. Que de alguna manera se les había instruido a ir en contra de sus instintos naturales.

Collina tuvo razón al decir que esa narrativa puede llevar a amenazas contra la familia de un árbitro, y yo mismo lo he visto antes.

Soy muy afortunado de que no me haya sucedido personalmente, pero creo que es en parte porque soy asistente del árbitro y no el árbitro principal.

Nosotros arbitramos la final entre España y los Países Bajos en 2010. Un día de orgullo para todos nosotros.

El juego, que España ganó 1-0, fue extremadamente difícil de arbitrar. Hubo 14 tarjetas amarillas y el defensor holandés Johnny Heitinga fue expulsado. Nigel de Jong también pudo haber visto la roja.

Hubo muchas críticas por parte del entrenador de los Países Bajos, Bert van Marwijk. Eso es a lo que te enfrentas solo por tomar decisiones genuinas.

A veces es peor que eso. Nuestros propios árbitros ingleses en esta Copa del Mundo, Michael Oliver y Anthony Taylor, han recibido amenazas en años anteriores.

Es totalmente inaceptable y se ve agravado por estos susurros infundados que cuestionan la imparcialidad de un árbitro.

Apoyo a Inglaterra, amo a Inglaterra, y obviamente perdimos contra Argentina.

El árbitro fue, en mi opinión, un poco indulgente en los primeros 25 minutos. Pero en última instancia, la razón por la que no estamos en la final de la Copa del Mundo no se debe al árbitro.

Realmente es frustrante cuando escuchas teorías de conspiración.

No puedo pensar en muchas otras profesiones en el mundo donde haya una sola persona con tanta presión sobre ellos.

El árbitro toma decisiones millonarias y tiene un segundo para decidir.

Se han cometido errores en el campo, por supuesto que sí. Pero no suman una conspiración.

En la fase de grupos, creo que el gol de Alemania contra Ecuador debería haber sido anulado por un pie alto. Ghana podría haber recibido un penal contra Inglaterra por un desafío mal sincronizado de Ezri Konsa. Y cuando ganaban 1-0 contra Escocia, Brasil marcó un gol que debería haber sido válido, pero fue anulado.

Hasta ahora se han disputado 103 partidos. Eso es efectivamente como 10 rondas de fútbol de la Premier League, ¿verdad? Entonces, por supuesto, habrá errores. Es casi imposible pasar por tantos juegos sin cometer ninguno.

El árbitro esloveno Slavko Vincic dirigirá la final del domingo.

Será el punto culminante de su carrera. Solo necesitas ver su reacción emocional cuando Collina leyó su nombre en la reunión de árbitros el otro día.

Habiendo tenido la suerte de arbitrar una final de la Copa del Mundo yo mismo, te aseguro que a Vincic no le importará quién gane.

Lo único que esperará es lo que todo árbitro espera, y es salir del campo sin ninguna decisión incorrecta que afecte el resultado.

Eso será todo por lo que se preocupe.

Todas estas teorías de conspiración son falsas.

Lo único en tu mente, te lo aseguro, es tomar las decisiones correctas.

Darren Cann hablaba con Dale Johnson de BBC Sport.