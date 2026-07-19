Concierto de Noah Kahan en Queens cancelado debido al mal tiempo: Estoy devastado

Noah Kahan se vio obligado a cancelar su concierto en Queens, Nueva York, el sábado pasado debido al mal tiempo en la zona.

Con fuertes lluvias, tormentas severas y vientos fuertes pronosticados en el área tristate el sábado, el equipo de Kahan y los funcionarios del Citi Field intentaron inicialmente retrasar el concierto unas horas, retrasando la apertura de puertas a las 7:30 p.m. y eliminando los actos de apertura del cartel.

Sin embargo, incluso con el horario revisado, la situación del clima resultó demasiado arriesgada para los funcionarios del estadio, quienes tomaron la decisión de cancelar el concierto del sábado después de que algunos fanáticos ya habían llegado al Citi Field.

“El espectáculo de esta noche en el Citi Field ha sido cancelado debido al mal tiempo. Esta fue una decisión muy difícil de tomar, pero la prioridad siempre es mantener a todos a salvo”, dijo el estadio.

“Lamento muchísimo. Esperamos tanto como pudimos con la esperanza de que el clima mejorara, pero quedó claro que no era seguro para nosotros, el equipo o todos ustedes”, dijo Kahan en las redes sociales el sábado después de que “agotó todas las opciones para que esto sucediera”.

“Lamento mucho. Haremos todo lo posible para regresar y corregir esto. Gracias por su comprensión, y lamento mucho”, agregó.

Kahan, con su exitosa gira ya programada hasta diciembre, decidió cancelar el concierto al aire libre en lugar de reprogramarlo para un futuro lejano. Sin embargo, si el clima lo permite, Kahan está programado para presentarse el domingo por la noche en el Citi Field, la segunda de las dos actuaciones con entradas agotadas que había reservado en el hogar de los Mets.

Kahan no fue el único artista que tocaba al aire libre en Queens el sábado y tuvo su concierto cancelado: Zeds Dead tenía programado tocar en el cercano Forest Hills Stadium, pero ese espectáculo se pospuso hasta agosto.

“El clima está siendo demasiado difícil”, escribió Zeds Dead en un comunicado. “Se supone que habrá otra tormenta que se acerca y ni siquiera podemos montar nuestra producción con todos los retrasos causados por la lluvia. Lamentamos mucho tener que hacer esto, realmente esperábamos este concierto desde hace tiempo. Estábamos esperanzados ayer y hoy, y pensamos que si el viento y los relámpagos se mantenían a raya podríamos al menos disfrutar en la lluvia y tal vez sería aún más mágico, pero lamentablemente no hay forma de hacerlo ahora. Una vez más, muy arrepentidos, pero debemos estar del lado de la seguridad aquí”.