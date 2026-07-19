Los iraníes sufren apagones de energía durante la guerra y la ola de calor

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Tehran, Irán – En un vagón del metro en la capital de Irán, Kamran y Moein, dos estudiantes de la Universidad de Tecnología de Sharif, están pegados a un teléfono móvil, viendo un video viral de un vendedor de helados frustrado que explota de ira después de que se derritieran 180 kg (400 lb) de su mercancía por cortes de energía.

El video resonó con Kamran, de 22 años. Solo unos días antes, los cortes de energía provocaron que los servidores de su universidad se desconectaran durante los exámenes finales. Como resultado, las plataformas de exámenes electrónicos desaparecieron y 38 pruebas se pospusieron hasta el próximo mes.

“Los apagones han descarrilado y perturbado todos nuestros planes,” dijo Kamran a Al Jazeera. “Pierdes la voluntad de estudiar porque nunca sabes si el examen realmente sucederá. Podrías estudiar toda la noche, solo para despertar y encontrar todo cancelado debido a los cortes de electricidad.”

Para Moein, de 24 años, la crisis va más allá de los exámenes universitarios pospuestos. “Pregúntenle a los pacientes que dependen de ventiladores en sus hogares o a aquellos que almacenan medicamentos vitales en refrigeradores,” dijo. “Para ellos, un corte de energía no es un examen retrasado. Es una cuestión de vida o muerte. Solo vemos la punta del iceberg.”

Promesas incumplidas e infraestructura bombardeada

La crisis es más profunda para muchos iraníes porque contradice una serie de aseguranzas oficiales. Solo unos días antes del brote de la guerra de Estados Unidos-Israel contra Irán en febrero, el presidente Masoud Pezeshkian y el ministro de Energía Abbas Aliabadi prometieron un verano sin interrupciones de electricidad.

Esas promesas se evaporaron durante una ola de calor severa y ataques militares renovados de Estados Unidos en el sur de Irán, convirtiendo los cortes esporádicos en una realidad diaria en toda la nación.

Cuando se le preguntó por un periodista sobre los apagones repentinos y no anunciados, el presidente del Consejo Municipal de Teherán, Mehdi Chamran, respondió: “Si supieras cuántas instalaciones eléctricas fueron bombardeadas hace dos días, no harías esta pregunta.”

El director ejecutivo de la empresa nacional de electricidad, Mohammad Allahdad, confirmó la magnitud de la devastación, citando una caída de 4,200 megavatios en la capacidad de la red y daños en más de 2,000 puntos en toda la red. Los medios locales informaron que los ataques de Estados Unidos a una central eléctrica en la Isla Kish y graves daños a las redes de distribución en Bandar Abbas, Jask y Chabahar han exacerbado las fallas técnicas impulsadas por el calor extremo.