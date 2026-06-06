A periodistas iraníes y africanos se les negaron las visas necesarias para la Copa del Mundo, dice asociación de prensa deportiva

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) escribió a la FIFA afirmando que a “muchos” periodistas iraníes y africanos se les han negado las visas necesarias para cubrir la Copa del Mundo en Estados Unidos.

La carta, enviada el 5 de junio y publicada en el sitio web de AIPS, estaba dirigida a Bryan Swanson, director de relaciones con los medios de la FIFA, y a Jochen Steinhoff, jefe de operaciones y servicios de medios de la FIFA.

El presidente de la AIPS, Gianni Merlo, escribió: “Nos encontramos ante un problema antiguo e inaceptable para nosotros los periodistas: la denegación de visas de entrada a colegas regularmente acreditados.

“Hay muchos casos: colegas iraníes, colegas africanos, a algunos de los cuales se les han dado entradas únicas, por lo que si su equipo va a jugar a Canadá o México y lo siguen, ya no pueden regresar a Estados Unidos. Los casos son innumerables y, repito, inaceptables. Los políticos siempre dicen que el deporte une y tiende puentes entre los jóvenes de los países en conflicto, pero en este caso vamos en la dirección contraria.

“Creemos que es importante permitir que los colegas asistan al evento y trabajen, porque su presencia será crucial para la imagen del deporte y lo que representa, especialmente en un país como los Estados Unidos de América, donde la libertad de prensa es imprescindible.

“Espero que la FIFA pueda hacer todo lo posible para conseguir visas. Ya llevamos un retraso considerable y muchos colegas ya han perdido la oportunidad de utilizar los billetes de avión reservados a tiempo y también tendrán que afrontar importantes gastos adicionales”.

Se ha contactado al Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar comentarios.

Un portavoz de la FIFA confirmó que recibió la carta y agregó que “la capacidad de ingresar a los países anfitriones es, en última instancia, una cuestión consular y de inmigración”.

Las visas de entrada múltiple serían necesarias particularmente para equipos que tienen partidos de la fase de grupos en Estados Unidos pero también en Canadá o México.

Costa de Marfil, por ejemplo, tiene un partido de la fase de grupos en Toronto intercalado entre dos partidos en Filadelfia, mientras que el último partido de la fase de grupos de Senegal es en Toronto, y es posible que necesiten regresar a Estados Unidos para los partidos eliminatorios. Los primeros dos partidos de Túnez serán en México antes de su último partido del grupo en Kansas City.

Por lo general, la AIPS parece tener una sólida relación de trabajo con la FIFA. Sólo en abril, decenas de representantes de la AIPS visitaron la sede de la FIFA en Suiza. La AIPS incluso otorgó a la FIFA un premio a las Mejores Instalaciones de Prensa para 2025, premiando el enfoque de la FIFA en las operaciones de prensa durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en los Estados Unidos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sólo asistió a una conferencia de prensa durante todo el torneo.

“Apreciamos y respetamos el importante trabajo de los medios”, dijo Swanson a los delegados. â€œEntendemos que los periodistas tienen un trabajo que hacer al cubrir las actividades de la FIFA y hacemos todo lo que podemos para apoyarlos, ya sea en nuestros torneos y eventos o en otros lugares. Lo único que pedimos es que se nos informe con justicia y equilibrio”.

La cuestión de las visas para ingresar a Estados Unidos para la Copa del Mundo ha sido un importante tema de conversación desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado. Hizo campaña a favor de la deportación masiva de inmigrantes ilegales y su administración ha aumentado el rigor y la investigación de las solicitudes de visa. Esto ha incluido prohibiciones de viajar implementadas contra ciudadanos de cuatro países que se han clasificado para la Copa del Mundo: Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil. También existen algunas medidas de vinculación de visas para Argelia, Cabo Verde y Túnez.

Las prohibiciones de viaje incluyen exenciones para los atletas, el personal de apoyo y los familiares inmediatos de quienes competirían en la Copa del Mundo, pero no para los aficionados ni los medios de comunicación que viajan.

La situación vuelve a poner bajo el microscopio al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que él mismo decidiera conceder personalmente a Trump el Premio de la Paz de la FIFA en diciembre.

Tan solo esta semana, después de una reunión con Trump, Infantino escribió en Instagram: “Estados Unidos está listo para darle la bienvenida al mundo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y en la productiva reunión de hoy, agradecí (a Trump) y a su Administración por su continuo apoyo a este evento verdaderamente global”.

Hablando durante el primer mandato de Trump en 2017, mientras Estados Unidos se postulaba para albergar la Copa Mundial de 2026, Infantino dijo: “Es obvio que cuando se trata de competiciones de la FIFA, cualquier equipo, incluidos los seguidores y funcionarios de ese equipo, que se clasifique para una Copa Mundial debe tener acceso al país; de lo contrario, no habrá Copa Mundial”.

Además, como parte de la candidatura conjunta de Estados Unidos con Canadá y México para albergar la Copa del Mundo, con fecha del 2 de mayo de 2018, Trump le escribió a Infantino y le dijo que confiaba en que “todos los atletas, funcionarios y fanáticos elegibles de todos los países del mundo podrían ingresar a Estados Unidos sin discriminación”.

A lo largo de 2025, durante el primer año de la segunda presidencia de Trump, Infantino reiteró repetidamente que “Estados Unidos dará la bienvenida al mundo”.

Dijo: “Todos los que quieran venir aquí para disfrutar, divertirse y celebrar el juego podrán hacerlo”.