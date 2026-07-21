Mira en Vivo: Hegseth y Caine testifican ante comisión del Senado en medio de la escalada de la guerra en Irán

El secretario de Defensa Pete Hegseth y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, están testificando ante el Comité de Asignaciones del Senado el martes en medio de escaladas en la guerra con Irán en los últimos días.

Hegseth y Caine están detallando la solicitud de financiamiento suplementario de $67 mil millones de la administración Trump para ayudar a cubrir el costo del conflicto con Irán y reabastecer suministros militares cruciales, así como una solicitud de $1.5 billones para financiar el departamento en el próximo año fiscal.

“Quédese tranquilo de que cada dólar asignado al Departamento de Guerra se enfocará en construir la letalidad de nuestras fuerzas conjuntas y reforzar la paz a través de la fortaleza”, dijo Hegseth en su declaración inicial.

El secretario no mencionó directamente a Irán en sus comentarios iniciales, pero dijo que la solicitud suplementaria incluye $21 mil millones para la preparación, que incluiría reemplazar “gran parte del equipo utilizado durante las operaciones recientes”.

Bajo el interrogatorio del senador demócrata de Illinois Richard Durbin, Hegseth dijo que la administración estima que el conflicto con Irán ha costado hasta el momento $37.5 mil millones. Dijo que esa cifra representa algunos costos que se incurrirán hasta el final del año fiscal el 30 de septiembre. Un funcionario de Defensa testificó a finales de abril que la guerra había costado alrededor de $25 mil millones en ese momento.

La audiencia del Senado del martes se produjo después de que al menos dos soldados estadounidenses murieran en un ataque iraní el viernes, mientras que otro miembro del servicio murió en Iraq durante una explosión controlada para destruir un dron iraní.

Las muertes elevan el número total de miembros del servicio fallecidos desde que comenzó la guerra en febrero a 17. Cerca de 100 miembros del servicio estadounidense han resultado heridos en múltiples ataques iraníes a bases en Medio Oriente este mes, informaron funcionarios a CBS News. Mientras tanto, Estados Unidos llevó a cabo una décima noche consecutiva de ataques a la infraestructura militar iraní el lunes, después de que un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se desmoronara.