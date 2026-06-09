Anna Faris revela que Scary Movie 6 le cortó su ataque a Melania Trump: Siempre estaba empujando para que Cindy fuera clásica MAGA

Anna Faris reveló en una nueva entrevista con Dexerto que su descarado ataque a Melania Trump fue eliminado de “Scary Movie”, la sexta entrega de la franquicia de parodias de larga duración que recientemente encabezó la taquilla con un debut de $54 millones. La actriz dijo que siempre estaba presionando para que Cindy fuera el clásico agujero de conejo MAGA en la película, agregando: “El tipo de persona que viste afuera de Walmart durante la cuarentena que estaba armando un lío loco”.

“Hubo un momento en el que estaba tan ebria, tan borracha, estaba en mi camioneta y me miré en el espejo retrovisor y dije, ‘Sé la mejor, Cindy Campbell. Sé la mejor'”, dijo Faris sobre un momento durante el rodaje en el que criticó a Melania Trump y su campaña “Sé la mejor”. “Eso no pasó, pero me gustó mi pequeño guiño allí”.

“¿Sabes qué vas a hacer? ¿Vas a estar enojado con Cindy?”, agregó Faris. “Estoy en una película que es realmente la más ofensiva jamás hecha, y soy la protagonista. Y participo en ideas ofensivas. Creo que puedo hacer cualquier cosa. Me liberó”.

Faris se ausentó de la quinta entrega de “Scary Movie” y regresó para la nueva entrega junto a los miembros originales del elenco Marlon Wayans, Regina Hall y Shawn Wayans. La familia Wayans creó la franquicia “Scary Movie”, pero fueron expulsados de ella por Harvey y Bob Weinstein después de que el éxito de “Scary Movie 2” les llevara a pedir mejores acuerdos para una tercera película. Fueron rechazados.

“Lo que hicieron es entre ellos y Dios”, dijo recientemente Marlon Wayans a Variety. “No aplaudo ese tipo de comportamiento, pero no puedo mantener odio y dolor en mi corazón si quiero evolucionar”.

“Scary Movie” se está proyectando ahora en cines de todo el país.