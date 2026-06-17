Jelly Roll elimina el nombre de Bunnie Xo de Instagram en medio del divorcio

El relato de cómo Jelly Rolly y Bunnie Xo se conocieron

Bunnie Xo y la historia de amor de Jelly Roll comenzaron en Las Vegas. Según lo recordó en “Bussin’ With The Boys”, conoció al cantante en agosto de 2015 cuando se presentó en el Las Vegas Country Saloon. En ese momento, Jelly Roll no era famoso y vivía en una camioneta, estimando que alrededor de 20 personas estaban en el show.

Sin embargo, su chispa tomó el centro de atención.

“Cuando lo conocí, le digo a todo el mundo que es la jodidamente cliché, pero literalmente mi alma estaba como, ‘Ahí estás tú'”, dijo Bunnie en el podcast en 2023. “Y él no es mi tipo. Yo no soy su tipo. Él ama a Taylor Swift. Ese es su tipo”.

Aún así, no se formó un romance de inmediato. Bunnie estaba en una relación poco saludable, continuó, y Jelly Roll estaba haciendo lo suyo. Pero en octubre de 2015, se reconectaron. Y según Bunnie, ella estaba “completamente enamorada”.

Después de que su ex fue a la cárcel, agregó, le pidió a un amigo que le diera su número de teléfono a Jelly Roll. Bunnie dijo que el músico la llamaba y le enviaba mensajes de texto pidiéndole consejos sobre su hija Bailee de una relación anterior.

Sin embargo, Bunnie señaló que su vínculo con Jelly Roll pasó de platónico a romántico en julio de 2016 cuando él regresó a Las Vegas para filmar algunos videos y durmieron juntos.

“Estábamos borrachos”, recordó. “Yo intentaba ponerlo duro, meterlo, empezar y terminar, y este chico me dice, ‘¿Cuál es tu plan a cinco años?'”

Así que discutieron sus metas, y Bunnie recordó que Jelly Roll dijo: “Está bien, genial. Vamos a hacerlo”.