Trump retrasa a su propio candidato de inteligencia nacional, alimentando la tensión con sus compañeros republicanos

WASHINGTON– El presidente Donald Trump descarriló el miércoles el proceso de confirmación de su propio candidato para encabezar las agencias de inteligencia del país, una medida extraordinaria que trastornó los esfuerzos del Senado para renovar un programa de vigilancia crucial y alimentó nuevas tensiones con sus colegas republicanos en el Capitolio.

En una publicación nocturna en las redes sociales desde la cumbre del Grupo de los Siete en Francia, Trump declaró que estaba retrasando la nominación del fiscal federal Jay Clayton como director de inteligencia nacional apenas unas horas antes de su audiencia programada, a pesar de los elogios bipartidistas hacia el candidato y los esfuerzos republicanos para acelerarlo en el proceso de confirmación.

El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, republicano por Arkansas, dijo que los republicanos seguirían adelante con la audiencia de Clayton de todos modos, “a menos que el presidente le indique que no comparezca o retire su nominación”. Pero luego pospuso la audiencia, diciendo que era “lamentable” que Trump hubiera ordenado a Clayton que no compareciera.

“El señor Clayton es un patriota y un candidato altamente calificado, como el presidente ha dicho repetidamente”, dijo Cotton. “Aunque lamentablemente la audiencia de hoy se ha pospuesto, espero proceder con su confirmación en un futuro próximo”.

El intento de Trump de retrasar a Clayton hace más probable que su elección temporal para el puesto de inteligencia, el alto funcionario de vivienda Bill Pulte, asuma el cargo cuando la directora saliente Tulsi Gabbard deje el cargo el viernes. Los republicanos y demócratas en el Congreso han criticado duramente a Pulte, un leal a Trump que no tiene experiencia conocida en seguridad nacional y ha utilizado su actual posición en la administración para atacar a supuestos adversarios del presidente.

Trump ha defendido a Pulte, calificándolo de “justo” y “talentoso” en su publicación en las redes sociales. En declaraciones a periodistas en Francia, Trump calificó el rápido proceso para lograr que Clayton fuera instalado formalmente como un “acto apresurado de los demócratas”.

“¿Por qué le tienen miedo a este tipo? Le tienen tanto miedo”, dijo Trump, refiriéndose a Pulte. “Harán cualquier cosa para que Pulte no entre allí”.

Atrapada en el medio está la renovación de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, o FISA, una legislación bipartidista que tiene como objetivo prevenir ataques terroristas mediante el monitoreo de las comunicaciones de extranjeros seleccionados ubicados fuera de Estados Unidos. Los demócratas habían dicho que no proporcionarían los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley a menos que se retirara el nombramiento temporal de Pulte. La actual autoridad de vigilancia expiró la semana pasada.

Para complicar aún más las cosas, Trump dijo en su publicación en las redes sociales que no firmaría la renovación de la FISA sin su legislación para exigir prueba de ciudadanía a todos los votantes -que no tiene suficientes votos para ser aprobada en el Senado- y que no quiere destituir a Clayton de su actual puesto como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York hasta que se apruebe su reemplazo, James McDonald.

La publicación de Trump hizo que los republicanos del Senado se pusieran nerviosos, y no estaba claro si la nominación de Clayton avanzaría y cuándo.

“Tendremos que ir día a día hasta que tengamos más claridad sobre cuál es la posición de la Casa Blanca al respecto”, dijo a los periodistas el miércoles por la mañana el líder de la mayoría del Senado, John Thune, RS.D. Dijo que no sabía por qué Trump estaba retrasando el esfuerzo.

“Buena pregunta”, dijo.

Crecientes tensiones entre la Casa Blanca y el Capitolio

El senador de Virginia Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, calificó la medida de Trump como una “extraordinaria muestra de disfunción por parte de un presidente que parece decidido a convertir la seguridad nacional de Estados Unidos en una moneda de cambio política”.

“El mayor obstáculo para resolver estos problemas no han sido los demócratas ni los republicanos del Senado”, dijo Warner. “Ha sido el caos y la confusión provenientes de la propia Casa Blanca”.

Fue sólo el último de una serie de enfrentamientos entre Trump y los republicanos del Senado este año.

Un proyecto de ley de financiación para las agencias de inmigración de Trump se retrasó varias semanas cuando los republicanos se rebelaron por un fondo “antiarmamentismo” de 1.776 millones de dólares y una solicitud de seguridad de 1.000 millones de dólares para la Casa Blanca, incluido su nuevo salón de baile. El proyecto de ley fue aprobado después de que el fiscal general en funciones, Todd Blanche, dijera que el acuerdo no avanzaría y los líderes republicanos decidieran eliminar el dinero de seguridad del proyecto de ley.

Luego, Trump nombró a Pulte como director interino de inteligencia justo cuando la renovación de la FISA avanzaba hacia su aprobación, alterando las conversaciones bipartidistas. Los republicanos instaron a la Casa Blanca a cancelar el nombramiento, pero fue en vano.

El senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte dijo que las recientes medidas de Trump están “socavando los resultados que quiere”.

“Jay Clayton estuvo a punto de tener una muy buena audiencia y probablemente obtener algo de apoyo demócrata, y ahora estamos en una posición en la que puede ser la razón por la que 702 no sea reautorizado”, dijo Tillis. “Eso es un error”.

Tillis llamó a Pulte un “adulador” de Trump.

“¿Cómo podría alguien pensar que iba a ser una elección creíble?” preguntó.

Los demócratas dicen que Trump está distrayendo la atención de otros temas

Los demócratas dicen que Trump está socavando la seguridad de los estadounidenses mientras hace exigencias al Senado y trata de poner a aliados leales en posiciones de seguridad nacional.

El nombramiento de Pulte “debería provocar un escalofrío en la columna vertebral de todos los estadounidenses”, dijo la senadora demócrata Elissa Slotkin de Michigan, ex analista de la CIA y funcionaria de seguridad nacional. “Lo único más peligroso que dejar que la FISA caduque es poner a Bill Pulte al frente de 17 agencias de inteligencia.”

El senador Angus King, independiente de Maine, dijo que podría haber apoyado a Clayton, con quien se reunió el martes. “Es desafortunado porque nominó a este tipo”, dijo King sobre Trump.

La senadora Patty Murray, demócrata por Washington, dijo que cree que Trump también está tratando de desviar la atención de la guerra en Irán.

Murray dijo que Clayton estaba en camino de ser confirmado porque “la mayoría de los demócratas sentían que permitir que Pulte asumiera el cargo era una muy mala idea, y la mayoría de los republicanos estaban de acuerdo”.

Consecuencias por la caducidad de FISA

Los funcionarios de seguridad nacional de los dos principales partidos políticos han descrito durante años la Sección 702 como vital para recopilar inteligencia que pueda interrumpir ataques terroristas y operaciones de espionaje, aunque algunos legisladores y defensores de las libertades civiles han expresado su preocupación por el uso que hace el gobierno de información sobre estadounidenses que se recopila incidentalmente a través del programa.

Una orden judicial de marzo certificó que el programa podría continuar durante 12 meses más, aunque es posible que las empresas de comunicaciones desafíen la autoridad del gobierno para obligarlas a cooperar y compartir datos.

El retraso de Clayton por parte de Trump “demuestra que no tiene ningún interés en que se apruebe la FISA”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, DN.Y.

Los periodistas de Associated Press Kevin Freking, Joey Cappelletti y Lisa Mascaro contribuyeron a este informe.

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