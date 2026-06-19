Trump aseguró a Musk y Carlson que no iría a la guerra con Irán, asegura nuevo libro.

Trump aseguró a Musk y Carlson que no iría a la guerra...

Donald Trump declaró el año pasado que no iría a la guerra con Irán, según un nuevo libro, que afirma que le dijo a Tucker Carlson y Elon Musk: “No estamos haciendo eso”. El presidente de Estados Unidos se dice que proporcionó la garantía durante una reunión en la Oficina Oval con el comentarista de derecha Carlson y el CEO de SpaceX Musk, la persona más rica del mundo, que recientemente se convirtió en su primer billonario a principios del año pasado.

Según los periodistas del New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan, aunque Carlson había criticado a Trump desde su posición como influyente voz mediática de derecha, Trump “solicit[ó] el consejo de Carlson, creyendo que todavía tenía influencia sobre una parte significativa de la base”.

“Carlson había criticado a Trump por negarse a criticar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la carnicería de Gaza; ahora haría claro al presidente que una guerra más amplia sería su ruina”, escriben Haberman y Swan. “‘Quieren que vayas a la guerra con Irán’, Carlson dijo. ‘No estamos haciendo eso’, respondió Trump”.

También se dice que Trump le dijo a Carlson: “No creo que haya habido nunca un presidente estadounidense tan poderoso como yo”.

“Impactado por este orgullo,” escriben Haberman y Swan, “Carlson respondió: ‘Ciertamente no desde FDR. Realmente, lo único que podría arruinarlo es la guerra con Irán'”.

Este año, el 28 de febrero, Trump atacó a Irán. Un acuerdo que pone fin a la guerra fue firmado a principios de esta semana.

El informe de Haberman y Swan aparece en un libro, Regime Change, que será publicado en Estados Unidos el martes. Los extractos han incluido relatos de la decisión de Trump de ir a la guerra con Irán, discusiones en la Sala de Situación sobre el escándalo de Jeffrey Epstein y los intentos de suspender los derechos legales en medio de una represión migratoria.

También se dice que el presidente de Estados Unidos “contó” a Musk y Carlson con “descripciones persistente” de lesiones como “genitales mutilados y manos faltantes” causadas por el ataque de 2024 de Israel con “pagers explosivos” contra Hezbollah.

El presidente de Estados Unidos contó “historias de horror de la destrucción que las explosiones habían causado” en la Oficina Oval, escriben Haberman y Swan.

“Había visto fotos, dijo. Genitales mutilados y manos faltantes. Estaba horrorizado por las lesiones, pero también fascinado, deteniéndose en las escenas y los detalles,” según el libro. “Un sobreviviente, dijo, ‘parecía que un gran tiburón blanco vino y simplemente le arrancó un pedazo. Fue como una mordedura de tiburón. Fue horrible’. Él creció volátil, repitiendo, ‘¡Es horrible, horrible!'”.

La escena de la Oficina Oval con Musk y Carlson es un ejemplo de la extensa cobertura sobre el comportamiento cada vez más errático del presidente envejecido.

Israel llevó a cabo su ataque con pagers a los líderes de Hezbollah, un grupo pro iraní, en Líbano en septiembre de 2024.

La representación de Haberman y Swan de la fascinación de Trump por las lesiones causadas por los pagers parece haber sido informada por Carlson, un crítico de Israel y de la guerra con Irán. Musk, quien entonces lideraba el ataque como “departamento de eficiencia gubernamental” contra el gobierno federal en ese momento, es representado como “entregado” por un pager dorado presentado a Trump por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Las palabras de Carlson y las de Trump se presentan entre comillas, lo que los autores dicen que indica conocimiento personal de palabras y situaciones.

“Había algo más que cautivaba a Trump,” escriben los autores. “Muchos de los dispositivos habían detonado en público, y era difícil saber quién estaba sosteniendo un pager cuando explotaba. La naturaleza indiscriminada de matar y mutilar había impactado a Trump, y aunque estaba impresionado por la inventiva, mostró cierto grado de incredulidad ante su imprudencia.

“Parecía a la vez cautivado y horrorizado.”