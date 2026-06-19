Entrevista: The Pitt Simran Baidwan Sobre Cuidado y Gracia Bajo Presión

El éxito excepcional de la serie The Pitt de HBO Max entra en la temporada de los Emmy con un fuerte impulso, y la productora ejecutiva y escritora ganadora del Emmy Simran Baidwan ayudó a dar forma a su narrativa médica orientada socialmente y basada en personajes. Me senté a una extensa entrevista con Baidwan, discutiendo lo que hace que el programa sea tan realista e inmediatamente relevante para las audiencias actuales.

The Pitt – La Entrevista

Ahora, sin más preámbulos, aquí está mi entrevista extendida con la escritora ganadora del Emmy y Productora Ejecutiva de The Pitt Simran Baidwanâ€¦

MARK HUGHES: Quiero hablar primero sobre sistemas bajo presión, porque has hablado de cómo eso es un aspecto del programa, son personas dentro de estos sistemas que están bajo presión, y cómo tienen que trabajar juntas para superarlo, y la sala de emergencias en cierto modo es un mapa a escala humana de eso, ¿verdad? Y los pacientes llegan con emergencias médicas, pero luego hay seguros, pobreza, vivienda, inmigración, todas estas fuerzas más grandes convergiendo en una habitación. Y en tiempo real, con el formato obligando a la gente a observarlo. No puedes alejarte de ello. No puedes simplemente cortar. Así que primero, quisiera discutir la idea de una sala de emergencias que dramatiza una sociedad a punto de estallar. ¿Fue parte de tu percepción y concepción desde el principio?

SIMRAN BAIDWAN: Sí, creo que fue realmente importante. Todo esto surgió realmente durante COVID, cuando Noah Wyle estaba siendo inundado con mucha gente diciendo que necesitamos un poco de esperanza y necesitamos algo de humanidad, y ¿cómo podemos recuperarlo? Y ha estado recibiendo cartas de admiradores durante décadas, basado en sus experiencias anteriores en televisión, y no solo de trabajadores de la salud, sino de la gente en general, y creo que la gente realmente estaba buscando conectividad, conectividad humana, ¿verdad? Todos estábamos aislados. Nos pusieron en nuestras casas.

Así que creo que eso fue parte de la semilla que inició, oye, tal vez hay más historias médicas que contar, y podríamos contarlas de una manera ligeramente diferente. Y así es como comenzó a conversar con John [Wells], y luego ambos comenzaron a conversar con Scott Gemmill, nuestro creador, y simplemente comenzó a burbujear a partir de esa idea de, vayamos a un lugar que no es brillante y sexy como Nueva York o Los Ángeles o Chicago. Pero vamos al corazón de América. Vamos a Pittsburgh. Abramos las puertas a un centro de trauma regular allí con una sección transversal de la sociedad, como hace una sala de emergencias. No le importan tus condiciones socioeconómicas, no le importa tu raza o cultura. Sabes, realmente se preocupa por, bueno, estás enfermo. ¿Por qué estás enfermo?

Y, sinceramente, las personas que entran por esas puertas… probablemente sea el peor día de sus vidas, o uno de los peores días de sus vidas. Así que realmente estás viendo una sección transversal de la humanidad que pasa por allí. Y al mostrar una sección transversal de la humanidad, vas a tener una sección transversal de estos problemas humanitarios, ya sea inseguridad alimentaria, personas sin hogar, cambio climático, salud mental, todas esas cosas. Así que está un poco incrustado en la estructura inherente de lo que hace un departamento de emergencias y a quiénes tratan.

MH: Es asombroso cómo captura tan bien eso. Mi hermana es enfermera y trabajó en salas de emergencias, yâ€“

SB: Vaya, por favor agradézcale, de nuestra parte.

MH: Claro que sí. Y a ella le encantaba el programa, y desafortunadamente he pasado suficiente tiempo en salas de emergencias yo mismo para saber que es exactamente eso. Y cuando estás en una sala de emergencias, es como el gran igualador. Y es una sección transversal de la humanidad y también de trauma y crisis. Pero lo que me encanta del programa es que también muestra que la atención lo hace bien, y que la amabilidad también lo hace, se suman. Tanto The Pitt como Clean Slate entienden, creo, cómo se agrava el trauma, y por eso necesitamos que la atención también se sume. No siempre hay una cura perfecta, y lo deja ver, y no siempre hay una disculpa perfecta, y no siempre hay una curación limpia, pero con apoyo se puede sobrellevar y puede ser menos doloroso. Y ese parece ser un tema al que vuelves en tu trabajo. Me fascina, porque sé que tienes antecedentes como fiscal, y eso es lo que originalmente fui a la universidad, de hechoâ€“

SB: Oh, vaya.

MH: Y la vida no resultó así, pero ese era originalmente mi intento. Y así es como veía en mi propia vida: que el trauma se agrava y las crisis se agravan, pero la atención también se agrava, y nos buscamos unos a otros, y hay manos allí para devolver el gesto si lo haces.

SB: Absolutamente, absolutamente. Quiero destacar que en lo que respecta a la escritura, siempre estoy interesada en personajes complejos. Sabes, es la parte más intrigante para mí. Como, realmente pelando las capas de la cebolla, donde somos seres humanos multidimensionales, multifacéticos, multiexperenciales. Y siempre digo que, aunque crecí en la misma casa que mi hermano y mi hermana, con los mismos padres, cada uno de nosotros tuvo un conjunto diferente de padres. Sabes, cada uno tuvo experiencias diferentes en ese hogar. Entonces, no somos un monolito.

Y creo que eso es realmente importante en cuanto al desarrollo de personajes y lo que estás tratando de ver. Y creo que cuanto más específico puedas ser acerca de los personajes, de alguna manera, se vuelven más universales. La gente encuentra los hilos y dice, oh, vale, tal vez no me guste este personaje, pero lo comprendo. O está bien, sabes, hay complejidad en esoâ€¦ y que siempre estamos creciendo. Siempre estamos aprendiendo. Me siento así. Sabes, si no estoy aprendiendo y creciendo, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Pero sí, así que creo que vamos a mostrar eso. Vamos a mostrar un espejo de lo que es posible: que si conoces mejor, puedes hacerlo mejor y ser mejor. Y creo que siempre hay una oportunidad de tener eso en cualquier tipo de escritura.

MH: Realmente es bueno para expresarâ€“ Veo tantos personajes diferentes en el programa que son personas que conozco, gente en mi vida, personas que he conocido, amigos, familia. Y â€œinfraestructura para la supervivenciaâ€ es la frase que me viene a la menteâ€¦ No solo es consuelo emocional, sino que también hay una infraestructura de supervivencia dentro de ese sistema, nos importa y queremos ayudarnos mutuamente. Es apoyo emocional, pero también hay esa muy literal de mantenernos mutuamente con vida, ya sea el literalismo en la sala de emergencias, o en Clean Slate. Pienso en las comunidades bajo estrés, y cómo las comunidades responden a eso de diferentes maneras. Y muchas veces, estás manteniéndote unos a otros con vida, y a veces es solo en tu fe en los demás, y la fe de que hay luz al final de este túnel.

SB: Sí, creo que ambos tienen temas similares en restablecer la esperanza y la fe en la humanidad, en tu prójimo, ya sea de tu familia de nacimiento, tu familia elegida, tu familia laboral, que probablemente todas tengan muchas formas de disfunción también en ellas. Pero, ya sabes, al final del día, simplemente tratando de encontrar ese pequeño viso de esperanza, ese viso de que realmente estamos aprendiendo, realmente estamos tratando de ser una sociedad mejor y una comunidad mejor. Creo que la gente realmente se siente atraída por eso, especialmente durante tiempos difíciles. Quiero decir, hay tantas cosas tumultuosas y difíciles sucediendo en nuestro país en este momento y en todo el mundo. Y así es como si puedes recurrir a tu entretenimiento, que esperemos restaure un poco de sensación de que sí, hay bondad en el mundoâ€¦ podemos hacer algunas cosas buenas, y no tiene que ser perfecto, pero al menos se está moviendo en la dirección correcta.

MH: Proporciona realmente un gran modelo para que la gente veaâ€¦ porque estás abordando estos temas más grandes que tantas personas están viviendo directamente en sus vidas, y está cada vez más cerca y más cerca de su propia puerta. Pero para mucha gente, para la mayoría de los 320 o 330 millones de personas en este país, no está justo afuera de la ventana. Y debido a eso, creo que se siente mucho más grande que la vidaâ€¦ y parece imposible tomar el control de un momento para otro.

Y aquí es donde creo que brilla la brillantez de tu elección de hacerlo en tiempo real. No va a haber un corte, un anuncio comercial no te salvará. Los personajes… tienen que permanecer con ello. Y eso significa que nosotros como espectadores no podemos salir. Por más incómodo que sea, esos agentes de ICE todavía están en ese pasillo durante toda la duración, y tenemos que vivir con eso de la misma manera que lo hacen los personajes. Y eso nos lleva a algo que creo que dijiste, [que] no querías que los personajes hicieran discursos para hacer puntos. Creo que eso es por qué tu programa funciona, porque tenemos un millón de personas hablando y dando discursos en podcasts, política, noticias, en todas partes, y no está cambiando nada. Lo que está sucediendo es que la gente está tomando acción, eso es lo que está sucediendo, y lo que realmente importa. Y ahora estoy dando un discurso yo mismo demasiado.

SB: No, gracias. Gracias por esas amables palabras. Y esa estructura de 15 horas, de un día, proviene de la brillante mente de Scott Gemmill. Así es como realmente él presentó y formuló el programa. La primera reunión que tuve con él sobre el programa, fue con él y Noah. Y aún no había un guionâ€¦ pero llegaron y dijeron, hola, básicamente esta es la idea. Y, sabes, tenían la estructura general de algunos de los personajes. Y luego realmente pudimos desarrollar la serie y la temporada de la temporada uno juntos, antes de ir y presentarla a HBO Max.

Y fue realmente maravilloso estar en las bases con estos narradores, creadores y mentes realmente encantadoras, que simplemente querían estar allí contando historias auténticas, contando algo que fuera un reflejo de lo que están pasando estos trabajadores de la salud. Son héroes tan poco reconocidos, sabes. Y especialmente en esas salas de emergencias, en esos hospitalesâ€¦ como dije, están viendo, sabes, los peores males del mundo entrando por la puerta, día a día, y lo hacen todos los días, ¿sabes? Entonces, sí, el nuestro es un turno exagerado de 15 horas, y a veces tenemos muchas más traumas y cosas de las que podrían haber en un turno normal, pero la realidad es que todo lo que mostramos en nuestra serie ha sucedido en la vida real. Hablamos con cientos de expertos, médicos, residentes y enfermeras que comparten sus historias, y comparten sus historias no solo sobre los pacientes que ven, sino sobre lo que están sintiendo, cómo se sienten, y lo que se les impone, tanto mental como físicamente.

Y esa es la mejor respuesta que hemos tenido, honestamenteâ€¦ de los trabajadores de la salud, diciendo que se sintieron escuchados y vistos, y ahora eso es algo que los ha ayudado a compartir con sus propias familias y amigos. Como sí, esto es realmente lo que paso a diario. Así que tienes un poco más de gracia para las personas en tu vida, y espero que no solo los trabajadores de la salud, sino todos en tu vida. Y luego creo que realmente ha sido útil cuando hablamos de estos problemas de salud mentalâ€¦ que, nuevamente, no solo las personas que entran por la puerta que son pacientes, sino personas que realmente trabajan en esos ambientes. Tener gente que nos de ese feedback, diciendo que realmente me ha hecho brillar una luz sobre mi propia vida, quizás ir a ver a un terapeuta, o hablar con alguien, o realmente abrirme con mi parejaâ€¦ eso significa el mundo. Quiero decir, eso es todo un extra.

MH: Viví en Los Ángeles durante el brote inicialâ€“ y tuve COVID justo desde el principio, en febrero de ese primer añoâ€“ Recuerdo haber ido a Kaiser en el pico de la enfermedad, y tenían carpas afuera, y la gente estaba completamente equipada de protección y todo. â€¦ Y la gente gritaba a los [trabajadores de la salud], lanzando cosasâ€&#brvbar; Hubo tal pánico, creo que todos sentían que el mundo se estaba derrumbando. Y en ese momento, cuando nadie estaba haciendo lo que necesitaba hacerse, los trabajadores de la salud estaban. Ellos eran los únicos que estaban presentes. Y realmente creo que el sistema de salud mantuvo unido a todo este país en ese momento. Y creo que tienes razón, no podemos agradecerles lo suficiente, porque creo que para el grado en que la sociedad se dobló pero no se rompió y se resquebrajó pero no se desplomó, los trabajadores de salud probablemente fueron el factor decisivo final en eso.

No creo que la gente se dé cuenta en este momento de lo importante que ha sido este espectáculo. Cuando lo miremos dentro de 10 o 20 años, se notará lo significativo que fue. Creo que The Pitt está teniendo un efecto político en el público. Creo que es uno de muchos factores. Es tan abrumador, y creo que está recordando a la gente, en estas condiciones, en estas situaciones, que tenemos que hacerlo de nuevo: recordando la compasión y que tenemos que ayudarnos mutuamente.

SB: Cien por ciento. Creo que es importante para nosotros que reflejemos lo que realmente está sucediendo en los departamentos de emergencias en todo el país. Creo que parte de eso es, sí, ese es el programa que queremos crear, pero también creo que sería irresponsable y perjudicial no hacerlo. Y cuando estamos hablando de diferentes temas, es porque eso está sucediendo, ¿sabes? Sí, algunas personas decían que se sentía muy perspicaz. Dije, no, en realidad, simplemente estamos escuchando las historias sobre lo que realmente está sucediendo. Quiero decir, cuando hicimos la historia de la sarampión, estábamos escuchando a médicos diciendo que todavía había gente anti-vacunas, cosas estaban pasando, y habría resurgimientos de cosas. Y escribimos ese episodio, lo filmamos, y creo que tal vez incluso alrededor del momento en que se emitió es cuando comenzaron a suceder todas estas oleadas de sarampión. Entonces, de nuevo, simplemente estábamos escuchando a la comunidad local y a los médicos locales decir, estas son las cosas que estamos viendo. No están llegando a los titulares nacionales, pero eso va a tener un efecto dominó.

Y lo mismo con la inmigración. Lo estábamos viendo en pequeños vecindarios. Lo estábamos viendo en todas partes. Lo escuchamos en clínicas y otras ubicaciones en Los Ángeles. Y así, cuando contamos esa historiaâ€¦ la filmamos y