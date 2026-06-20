Predicción: Alemania vs Costa de Marfil

Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán en el Estadio BMO Field en Toronto el sábado por la tarde, mientras ambas naciones continúan sus campañas en la Copa del Mundo 2026 en el Grupo E.

Alemania comenzó el torneo con una victoria dominante por 7-1 sobre Curazao, mientras que Costa de Marfil abrió con una victoria por 1-0 sobre Ecuador y ahora intentará demostrar que puede competir con uno de los equipos más fuertes del grupo.

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Alemania entra en este partido en excelente forma después de su contundente victoria por 7-1 sobre Curazao en la primera ronda. El equipo de Julian Nagelsmann necesitaba un buen comienzo después de los fracasos en la fase de grupos de 2018 y 2022, y la actuación contra Curazao le dio exactamente eso.

La victoria también debería reducir algo de presión en torno al plantel. Se esperaba que Alemania venciera a Curazao, pero la magnitud de la victoria fue importante. Mostró ritmo ofensivo, confianza en la posesión y el claro deseo de marcar una declaración al inicio del torneo.

Este partido debería ser una prueba mucho más difícil. Costa de Marfil tiene más velocidad, más poder físico y más calidad en ataque que Curazao, por lo que Alemania necesitará defender las transiciones mejor y evitar entregar el balón en áreas centrales. Yan Diomande, Nicolas Pépé y Amad Diallo pueden causar problemas si reciben el balón con espacio para correr.

Sin embargo, Alemania tiene la calidad suficiente para controlar el partido. Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz y otras opciones ofensivas le dan a Nagelsmann varias formas de desarmar a un oponente compacto. Si Alemania mantiene el ritmo alto y mueve el balón rápidamente, debería crear suficientes oportunidades para ganar de nuevo.

Datos del equipo de Alemania

Se espera que Manuel Neuer continúe en la portería después de regresar al equipo nacional para el torneo. El veterano portero comenzó contra Curazao y debería seguir siendo una presencia importante para Alemania, especialmente en un partido donde la amenaza de transición de Costa de Marfil podría ser más seria.

Antonio Rüdiger también debería ser central en la estructura defensiva de Alemania. Su velocidad y fisicalidad serán importantes contra los jugadores anchos de Costa de Marfil, especialmente si Diomande o Amad encuentran espacio detrás de los laterales.

En el centro del campo, Joshua Kimmich debería seguir siendo una de las figuras clave. Alemania necesitará su control, rango de pase y conciencia defensiva para gestionar el ritmo del partido y evitar que Costa de Marfil convierta las recuperaciones en contraataques peligrosos.

Más adelante, Nagelsmann tiene varias opciones en forma. Kai Havertz, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Serge Gnabry pueden influir en el tercio final, mientras que la profundidad ofensiva de Alemania le da al entrenador espacio para ajustar si Costa de Marfil hace que el juego sea incómodo.

Costa de Marfil llega a este partido con confianza después de vencer a Ecuador 1-0 en su primer partido. El equipo de Emerse Faé necesitaba paciencia en ese juego, pero el gol tardío de Amad Diallo le dio un inicio valioso en el Grupo E.

Esa victoria fue importante porque Alemania, Ecuador y Curazao hacen de este un grupo donde cada punto puede importar. Costa de Marfil ya se ha puesto en una posición sólida, e incluso un empate contra Alemania se sentiría como un paso importante hacia la fase eliminatoria.

La actuación contra Ecuador también mostró que Costa de Marfil puede mantenerse compacto y competir físicamente. Eso será esencial aquí, porque Alemania probablemente tendrá más posesión del balón y empujará a Costa de Marfil hacia atrás durante largos períodos.

La principal esperanza para Costa de Marfil será su velocidad en ataque. Diomande ha sido destacado como una de las amenazas más peligrosas del equipo, mientras que Pépé y Amad le dan a Faé más velocidad y calidad individual en áreas anchas. Si Costa de Marfil puede resistir la presión y contraatacar rápidamente, tiene la calidad suficiente para marcar.

Noticias del equipo de Costa de Marfil

Yan Diomande debería ser uno de los jugadores más importantes para Costa de Marfil. Alemania ya ha hablado sobre su velocidad y amenaza de regate, y su capacidad para llevar el balón en transición podría ser una de las principales vías hacia el gol.

Amad Diallo entra en el partido después de marcar el gol decisivo tardío contra Ecuador. Su confianza debería estar alta, y su movimiento desde áreas anchas podría causar problemas a Alemania si el favorito deja espacio detrás de sus laterales.

Nicolas Pépé es otra opción ofensiva con experiencia y calidad en situaciones uno contra uno. Costa de Marfil puede que no tenga largos periodos de posesión, por lo que los jugadores anchos necesitarán estar alerta cuando aparezcan oportunidades para contraatacar.

Elye Wahi ha sido autorizado para viajar a Canadá, lo que le da a Costa de Marfil otra opción ofensiva. Todavía está por verse cuánto se usará, pero su disponibilidad mejora la profundidad de Faé en el tercio final.

Alemania vs Costa de Marfil Factores Clave a Considerar

Alemania venció a Curazao 7-1 en su primer partido y ahora lleva una racha de 10 victorias consecutivas.

Costa de Marfil venció a Ecuador 1-0 en su debut, con Amad Diallo anotando el gol decisivo en los últimos minutos.

Una victoria pondría a Alemania en una posición muy sólida para llegar a la fase eliminatoria.

Costa de Marfil tiene suficiente velocidad en ataque para causar problemas a Alemania, especialmente a través de Yan Diomande, Amad Diallo y Nicolas Pépé.

Alemania no ha logrado llegar a la fase eliminatoria en los últimos dos Mundiales, por lo que el equipo de Nagelsmann querrá asegurar la clasificación lo antes posible.

Conclusión

Alemania parece ser el equipo más fuerte y debería tener la calidad suficiente en ataque para ganar este partido. La actuación contra Curazao fue impresionante, y el equipo de Nagelsmann debería entrar en este juego con confianza y momentum.

Sin embargo, Costa de Marfil no debe ser subestimado. El equipo de Faé es organizado, atlético y peligroso en transición, y la victoria sobre Ecuador mostró que puede permanecer en los partidos y esperar momentos decisivos. Diomande, Amad y Pépé le dan a Costa de Marfil una verdadera oportunidad de marcar si Alemania se vuelve demasiado abierta.

Este debería ser el primer test serio de Alemania en el torneo, y puede que no sea tan cómodo como la victoria inicial. Aún así, Alemania tiene más control, más profundidad y patrones ofensivos más confiables. La mejor opción es respaldar a Alemania para ganar permitiendo que la velocidad de Costa de Marfil produzca al menos un gol.

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