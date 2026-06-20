Israel y Hezbollah acuerdan detener los intensos combates en el sur de Líbano

JERUSALÉN (AP) – Israel y el grupo militante libanés respaldado por Irán, Hezbollah, acordaron el viernes detener los intensos combates en el sur de Líbano que amenazaban con desbaratar un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra, según informaron funcionarios. Ni Israel ni Hezbollah confirmaron de inmediato el alto el fuego.

El acuerdo surgió después de un intenso intercambio de disparos que provocó la muerte de 47 personas en Líbano y de cuatro soldados israelíes.

Hezbollah e Israel entraron en guerra poco después del estallido del conflicto más amplio, con Hezbollah lanzando cohetes y drones contra comunidades civiles en el norte de Israel e Israel apoderándose de grandes extensiones del sur de Líbano.

El acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán ya ha reabierto el Estrecho de Ormuz, que Irán cerró efectivamente, cortando a la economía global de importantes suministros de petróleo y gas natural. El acuerdo también relanzaría las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, el tema central por el cual Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Pero el acuerdo ya enfrenta amenazas, principalmente de Líbano, donde los enfrentamientos llevaron a un retraso en el inicio de las conversaciones previstas para el viernes en Suiza. El acuerdo prevé la suspensión de las operaciones militares en Líbano y el respeto a su soberanía. Ni Israel ni Hezbollah son parte del acuerdo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se comprometió a mantener las fuerzas israelíes en el sur de Líbano hasta que se elimine la amenaza. Hezbollah se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de Líbano, lo cual Irán también condiciona al acuerdo.

Los disparos continúan en la frontera libanesa

Horas después de que funcionarios informaran a las organizaciones de noticias sobre el alto el fuego, aún se podían escuchar disparos de artillería israelí desde el norte de Israel a lo largo de la frontera libanesa, y se vio una gran explosión en Líbano, según un periodista de AP en el norte de Israel.

La noticia del intento de detener los combates provino de dos funcionarios regionales y un funcionario estadounidense. El esfuerzo fue mediado por Qatar, Estados Unidos e Irán, dijeron los funcionarios regionales. Los tres funcionarios no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Se suponía que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah terminarían a las 4 p.m. hora local, según un segundo funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente y también habló bajo condición de anonimato.

Un oficial de Hezbollah dijo que pronto se podría anunciar un acuerdo para detener los combates, pero no llegó a confirmarlo. El oficial habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente.

La oficina de Netanyahu no hizo comentarios de inmediato. Sin embargo, Netanyahu publicó el viernes X que, bajo sus órdenes, el ejército israelí había “golpeado con fuerza” 150 objetivos de Hezbollah, matando a docenas de militantes.

El portavoz militar brigadier general Effie Defrin dijo que el ejército no ha recibido instrucciones diferentes del gobierno. Dijo que las fuerzas israelíes estaban operando en una “zona de defensa avanzada” y continuarían haciéndolo.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, publicó en X que Israel “se mantiene firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato” si Hezbollah respeta el acuerdo y cesa las hostilidades.

Oficiales iraníes y estadounidenses cancelan viaje a Suiza

Los funcionarios iraníes no viajaron como estaba previsto a Suiza, insistiendo en que los combates en Líbano deben detenerse antes de que puedan tener lugar las conversaciones, según los dos funcionarios regionales, un funcionario iraní y una cuarta persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones delicadas detrás de escena. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también pospuso su viaje.

Se espera que las futuras conversaciones establezcan un fin permanente al conflicto.

El viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo que las consultas a través de mediadores estaban en curso sobre la próxima fase de negociaciones para redactar un acuerdo final.

Los combates obligan a las familias a huir de los pueblos

El ejército israelí dijo que cuatro soldados, incluido un teniente coronel, murieron en un ataque a un tanque en un pueblo cerca de la ciudad sureña libanesa de Nabatiyeh. Otros cinco resultaron heridos en un ataque con dron explosivo, añadieron funcionarios militares.

Luego, Israel lanzó múltiples ataques contra “sitios de infraestructura de Hezbollah” en Nabatiyeh y otras áreas, según un comunicado militar, que acusó al grupo militante de “flagrantes violaciones del alto el fuego”.

Más tarde, el ejército dijo que también golpeó objetivos en el valle de Bekaa en el este de Líbano, con medios libaneses informando que el pueblo de Douris fue alcanzado.

“Israel no tolerará ataques contra nuestros soldados o contra nuestro territorio, y obligará a Hezbollah a pagar un precio muy alto por estos ataques”, dijo Netanyahu en un comunicado.

Todavía queda mucho por resolver

Se esperaba que las discusiones en Suiza se centraran en el programa nuclear de Irán. Teherán sostiene que es pacífico, aunque tiene uranio altamente enriquecido que podría utilizarse para construir múltiples bombas atómicas, si así lo decidiera, según la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Se espera que esas conversaciones sean difíciles. El acuerdo nuclear de 2015, que Trump anuló durante su primer mandato, tomó más de 18 meses en negociarse.

El acuerdo provisional da a los negociadores 60 días para llegar a un acuerdo nuclear, pero ese plazo puede extenderse. Ofrece incentivos lucrativos si Irán llega a un nuevo acuerdo, incluida la eventual eliminación de todas las sanciones internacionales y un fondo de $300 mil millones para la reconstrucción postguerra.

Irán ya ha logrado algunas concesiones. Tras la firma del acuerdo provisional, Estados Unidos levantó su bloqueo a los puertos de Irán y le permite vender libremente su petróleo. El acuerdo también prevé que los activos de Irán sean descongelados, aunque no está claro qué tan rápido.