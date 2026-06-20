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Golazo de Matheus Cunha firma su doblete e ilusiona a Brasil ante Haití en Filadelfia

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Gabriel Sánchez
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Golazo de Matheus Cunha firma su doblete e ilusiona a Brasil ante Haití en Filadelfia

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  • Â¡Marruecos grita el gol! El pÃºblico marroquÃ­ se ilusiona con la ventaja sobre Escocia

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  • Saibari marca un gol de camerino para Marruecos al min 2 frente a Escocia

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  • Estados Unidos derrota a Australia y sigue con racha en el Mundial 2026.

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  • Ricardo Pepi: â€œGanar en casa es algo especialâ€ | PasiÃ³n Mundial

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  • Pochettino y una ovaciÃ³n que resume el gran momento de Estados Unidos

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  • Cuando el Ã¡rbitro pidiÃ³ tiempo: la molestia que frenÃ³ el partido de Estados Unidos y Australia

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  • Todo Seattle grita el primer gol de Estados Unidos ante Australia

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  • Alex Freeman anota un gol dramÃ¡tico para Estados Unidos que tuvo que ser validado por el VAR

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  • Estados Unidos abre el marcador ante Australia tras un autogol de Cameron Burgess

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    02:16

Tras otra recuperaciÃ³n, “Vini” comandÃ³ la carrera y filtrÃ³ el pase para el delantero del Manchester United, quien se metiÃ³ al Ã¡rea y sacÃ³ un zurdazo letal para volver a estremecer las redes en el segundo partido de la â€œVerdeamarelaâ€ en el Mundial.20 de junio de 2026

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