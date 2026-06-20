Golazo de Matheus Cunha firma su doblete e ilusiona a Brasil ante Haití en Filadelfia

Tras otra recuperaciÃ³n, “Vini” comandÃ³ la carrera y filtrÃ³ el pase para el delantero del Manchester United, quien se metiÃ³ al Ã¡rea y sacÃ³ un zurdazo letal para volver a estremecer las redes en el segundo partido de la â€œVerdeamarelaâ€ en el Mundial.20 de junio de 2026