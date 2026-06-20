¿Tienes problemas para encontrar trabajo? Intenta buscar en Nevada.

Un estado poco poblado conocido por sus casinos de clase mundial y su clima desértico se ha convertido en un punto brillante en el tibio mercado laboral de los Estados Unidos. La fuerza laboral de Nevada creció un 1.9% desde abril de 2025 hasta 2026, el más alto de cualquier estado, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. A nivel nacional, esa tasa aumentó solo un 0.2% en el mismo período.

Aproximadamente el 12% de los nuevos empleos en los EE. UU. se crearon en Nevada durante esos 12 meses, según datos. Esto es una ganancia desproporcionada para el estado de Plata, que alberga solo alrededor del 1% de la población nacional.

Los líderes económicos de Nevada dicen que su éxito es el resultado de años de trabajo para diversificar la actividad empresarial más allá del juego y el entretenimiento. Con una población de 3.3 millones de habitantes, Nevada ha sido beneficiado durante mucho tiempo por su proximidad a California y se está convirtiendo cada vez más en un centro de infraestructura de inteligencia artificial.

Económicamente, Nevada es “un estado relativamente pequeño que se menciona en la misma frase que California, Texas, Florida,” dijo David Schmidt, economista jefe del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación del estado. El mercado laboral, en particular, está presentando “números realmente notables que estamos viendo”.

En el último año, Nevada experimentó un crecimiento destacado en roles de servicios profesionales y comerciales, a los que Schmidt atribuyó las políticas fiscales favorables del estado. Los puestos de servicios de educación y salud también fueron un destacado contribuyente, parte de la tendencia nacional de la atención médica impulsando los aumentos de empleo.

Las empresas llevan mucho tiempo buscando a Nevada para nuevas minas o expansiones, impulsadas en estos días por abundantes suministros de litio, un componente clave de las baterías utilizadas para ejecutar modelos de IA, dijo Schmidt. Y los 110.000 kilómetros cuadrados de Nevada ofrecen grandes extensiones de tierras abiertas atractivas para la construcción de infraestructura relacionada con la inteligencia artificial como centros de datos, añadió el economista.

Una de las pocas señales de contracción en la economía laboral de Nevada se produjo en los trabajos del gobierno, que disminuyeron en el último año, frenando lo que hubiera sido una expansión aún más fuerte. Sin embargo, Schmidt dijo que, incluso en este aspecto, Nevada se vio menos afectada que otros estados por el esfuerzo del presidente Trump por frenar la contratación gubernamental, debido a su pequeño número de empleados federales.

A primera vista, la fortaleza del mercado laboral de Nevada es sorprendente dada la debilidad de la industria icónica del juego en el estado. Los mayores casinos de la Las Vegas Strip vieron colectivamente una disminución de casi el 4% en sus ingresos entre los años fiscales 2024 y 2025, según datos de la Junta de Control de Juegos de Nevada publicados este mes.

Sin embargo, la economía del área metropolitana de Las Vegas, donde se encuentra la gran mayoría de la población del estado, ha dependido cada vez menos del juego. Un análisis de datos federales encontró que alrededor del 60% de los nuevos empleos en la región de 2016 a 2025 provinieron de industrias fuera de la hospitalidad, la construcción y el gobierno, según la Las Vegas Global Economic Alliance citada por CNBC.

“Al analizar los datos, lo que más destaca es lo amplio que es el crecimiento”, dijo Schmidt.

Nevada está desafiando lo que los economistas han descrito como un “auge sin empleo” nacional y un mercado laboral de “pocas contrataciones, pocas despidos”. Ahora, es posible que el mercado laboral nacional se esté descongelando. La tasa de crecimiento de la nómina no agrícola fue más del doble de lo que Wall Street pronosticó en mayo. La Oficina de Estadísticas Laborales está programada para publicar la desglose más reciente del empleo estado por estado la próxima semana.

Las ofertas de empleo en Nevada han aumentado aproximadamente un 20% en comparación con febrero de 2020, mientras que el número nacional ha crecido aproximadamente un 2%, según Indeed, un sitio de empleo en línea. La agencia de colocación ManpowerGroup encontró que la demanda de trabajadores se ha mantenido mejor en Nevada que en el promedio de los estados durante el segundo trimestre.

La mayoría de las contrataciones en Nevada pueden estar proviniendo de empresas más grandes, según Gusto, una plataforma de nómina para pequeñas y medianas empresas que dijo a CNBC que su tasa neta de contratación fue más baja para Nevada que para el resto del país.

A pesar de todo el crecimiento aparente, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente de Nevada está por encima del promedio nacional, un posible reflejo de una fuerza laboral en expansión que ha estado recuperándose desde la pandemia del Covid, según Stephen Miller, profesor de economía en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

“Teníamos tantas personas desempleadas” a partir de 2020, dijo Miller. “Todavía nos estamos poniendo al día”.

Una fuerza laboral emergente es evidente en la tasa de participación en la fuerza laboral de Nevada, superior al promedio, una medida de la población en edad de trabajar empleada o buscando trabajo. Esto es positivo para los empleadores que buscan expandirse en el estado, dijo Schmidt.

El CEO de LV Petroleum, Kris Roach, ha visto cómo se desarrolla esa historia mientras ha contratado a cientos de trabajadores en el último año para cubrir los restaurantes y centros de viaje de la empresa.

Roach encontró “muy fácil” encontrar personal, a veces recibiendo más de 100 solicitudes para una vacante gerencial. También hay trabajadores de cuello blanco disponibles, algunos de los cuales trabajaban previamente en casinos de Las Vegas, para contratar en áreas como finanzas y recursos humanos en la ampliación de la oficina corporativa de LV Petroleum.

“Es un gran estado para operar”, dijo Roach. “Hay tanto talento sin explotar.”

Nevada necesita seducir activamente a los negocios y atraer trabajadores para continuar liderando en crecimiento laboral, según dijeron defensores económicos locales.

El estado del Sun Belt ha crecido en población en las últimas décadas, lo que los economistas vinculan en parte a su proximidad a California. La población residente de Nevada aumentó más del 62% de 2000 a 2025, superando con creces el aumento del aproximadamente 21% visto a nivel nacional, según datos federales.

Una nueva residente es Emma Keserich, quien llegó a Las Vegas el verano pasado desde el área de Washington, D.C. El área metropolitana de Washington, incluidos los suburbios de Virginia y Maryland, ha perdido miles de empleos como resultado de las iniciativas de eficiencia del gobierno federal de Trump.

Al principio, Keserich se sorprendió por la cantidad de familias y atracciones naturales cercanas en una región conocida por su centro de entretenimiento. Keserich destaca los cortos tiempos de viaje y la asequibilidad relativa al promocionar la región a las empresas como vicepresidenta de la Las Vegas Global Economic Alliance.

El costo de vida de Nevada fue más bajo que el de los estados vecinos, incluidos California, Idaho y Arizona en el primer trimestre, encontró un investigador gubernamental con sede en Missouri. El salario promedio por hora en Nevada aumentó casi un 6% de 2024 a 2025, el quinto mayor incremento de cualquier estado, según un análisis de datos de BLS de CNBC.

“La gente piensa que Las Vegas es solo la Strip,” dijo Keserich. “Hay mucho más de lo que se ve a simple vista.”