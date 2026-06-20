Operación Centinela Justicia combina apoyo médico del mundo real y entrenamiento para fortalecer la preparación de AR

Los soldados de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos de la sede del Comando Médico de la Reserva del Ejército (AR-MEDCOM) con sede en Pinellas Park, Florida, y el Comando de Preparación y Entrenamiento Médico (MRTC) con sede en San Antonio, entrenaron junto a más de 10,000 soldados de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, junto con otras ramas del ejército estadounidense, así como fuerzas británicas y canadienses, durante la Operación Centinela de la Justicia y Global Medic en Camp Shelby, Mississippi, y Camp Beauregard, Louisiana, del 6 al 21 de junio de 2026.

Tanto la Operación Centinela de la Justicia como Global Medic crearon este año una de las mayores oportunidades del sector médico de la empresa de la Reserva del Ejército para ejecutar simultáneamente una misión médica del mundo real mientras se validan las unidades médicas para futuros requisitos operativos.

El resultado fue un entorno único donde las unidades médicas no solo brindaron capacidades médicas del mundo real, sino que también entrenaron y fueron evaluadas en condiciones diseñadas para replicar la complejidad de operaciones de movilización y combate a gran escala.

A diferencia de los ejercicios de entrenamiento tradicionales, la Operación Centinela de la Justicia combina la ejecución de la misión con la validación de la preparación. El personal médico realiza sus deberes operativos mientras observadores, entrenadores y formadores experimentados evalúan el rendimiento de la unidad frente a los estándares de despliegue, brindando a los comandantes una medida precisa de la preparación.

El coronel de la Reserva del Ejército, Bryan Green, comandante del Batallón de Apoyo a Ejercicios Médicos 7307, dijo que el éxito de la misión depende de los roles complementarios desempeñados por AR-MEDCOM y MRTC.

“AR-MEDCOM y MRTC ejemplifican sus roles únicos dividiendo la misión médica en dos carriles complementarios”, dijo Green. “AR-MEDCOM brinda capacidades médicas del mundo real, mientras que MRTC brinda entrenamiento y apoyo a ejercicios médicos de alta fidelidad. Juntos, crean una tubería continua desde el entrenamiento hasta la ejecución operativa que respalda tanto ejercicios a gran escala como Global Medic como misiones del mundo real como la Operación Centinela de la Justicia”.

La asociación permite a los soldados adquirir una valiosa experiencia operativa mientras los líderes evalúan su capacidad para desempeñarse en entornos exigentes. A medida que las unidades médicas cumplen con sus requisitos de misión, el personal de MRTC brinda supervisión, orientación y evaluación para asegurar que las unidades sean capaces de desplegarse y apoyar futuras operaciones.

“El objetivo principal de MRTC es preparar, evaluar y validar las unidades médicas para que puedan adaptarse y ejecutar en apoyo de operaciones de combate a gran escala”, dijo Green. “Nos esforzamos por garantizar que las unidades de entrenamiento rotativo estén entrenadas según los estándares de despliegue y no solo según los estándares de entrenamiento anual”.

El coronel de la Reserva del Ejército, Michael Alvis, asignado al Batallón de Apoyo a la Capacitación Médica 7304 y sirviendo como observador principal, entrenador y formador durante la operación, dijo que la Operación Centinela de la Justicia brinda una oportunidad rara vez replicada durante eventos de entrenamiento de rutina.

“La Operación Centinela de la Justicia reúne a las unidades en un solo lugar con activos de múltiples componentes y de múltiple apoyo trabajando juntos como un equipo”, dijo Alvis. “La importancia de este entrenamiento radica en que los soldados toman las tareas individuales que han practicado a lo largo del año y las combinan en tareas colectivas que requieren coordinación, colaboración y sincronización”.

Green dijo que el ejercicio coloca hospitales de campaña, organizaciones logísticas médicas y otras unidades médicas en un entorno operativo compartido donde deben cumplir con los requisitos de la misión mientras integran el apoyo médico con las operaciones de sostenimiento y maniobra. Según Green, las condiciones están diseñadas para replicar la complejidad que las unidades médicas de la Reserva del Ejército pueden encontrar durante despliegues futuros.

Alvis dijo que los centros hospitalarios, hospitales de campaña y organizaciones logísticas médicas entrenan colectivamente durante la Operación Centinela de la Justicia, requiriendo coordinación, comunicación y sincronización entre múltiples funciones médicas. Dijo que el entorno integrado permite a observadores, entrenadores y formadores evaluar qué tan eficazmente las unidades cumplen con sus misiones asignadas mientras operan junto a otras organizaciones médicas.

[CONTEXT: La Operación Centinela de la Justicia y Global Medic son ejercicios de capacitación médica a gran escala para reservistas del Ejército de los Estados Unidos que se llevan a cabo en Camp Shelby, Mississippi, y Camp Beauregard, Louisiana.] [FACT CHECK: Las unidades médicas de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos participan en ejercicios y operaciones de entrenamiento y despliegue para fortalecer su preparación y capacidad de respuesta en escenarios de combate realista.]