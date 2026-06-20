Pulisic se sienta pero EE. UU. encuentra una manera vs. Australia…

SEATTLE — El equipo nacional de fútbol masculino de EE. UU. hizo dos de dos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, derrotando a Australia 2-0 el viernes para avanzar a la fase eliminatoria y asegurar el primer puesto en el Grupo D. Un gol en propia puerta del defensor de Australia Cameron Burgess, tras una brillante carrera de Folarin Balogun, puso a EE. UU. arriba en el minuto 11. Alex Freeman luego duplicó la ventaja en el minuto 43 cuando fue el primero en llegar a un disparo desviado y cabecear la pelota a la red.

La victoria fue notable por el hecho de que el USMNT prevaleció sin el atacante Christian Pulisic, quien se perdió el partido por una lesión en la pantorrilla.

El USMNT igualó nuevamente algunas marcas de equipo. Esta es la primera vez que EE. UU. ha ganado partidos consecutivos en una Copa del Mundo desde 1930. Esa fue también la última vez que los estadounidenses marcaron dos o más goles en la primera mitad de partidos consecutivos en la Copa del Mundo.

EE. UU. incluso podría asegurar el primer puesto en el grupo más tarde en el día si Paraguay logra sacar puntos frente a Turquía.

En cuanto a los Socceroos, de ninguna manera están fuera de la lucha por la fase eliminatoria. Una victoria en su último partido contra Paraguay les daría seis puntos, lo cual debería ser más que suficiente para avanzar. — Jeff Carlisle

Pulisic descansa, pero EE. UU. encuentra otra forma

La noticia de que Pulisic se perdería el partido llegó 90 minutos antes del inicio. Dado que Ricardo Pepi fue seleccionado como reemplazo de Pulisic, se esperaba un ajuste táctico también. Resultó que EE. UU. operó de manera similar. El equipo aún jugó con cuatro en la defensa, y tres defensores en el ataque, pero el cambio permitió a EE. UU. usar tanto a Pepi como a Balogun para presionar a los defensores centrales de Australia y conectarse con los extremos cuando estaban en posesión.

“Lo que vi fue un equipo que realmente cree en lo que está haciendo con diferentes planes y con diferentes enfoques”, dijo el manager de EE. UU., Mauricio Pochettino, después del partido. Agregó: “Creo que esa capacidad de adaptarse a las diferentes demandas del juego, y también nuestra demanda, como cuerpo técnico planificando, un enfoque diferente en los partidos, solo puedo decir cosas buenas y fantásticas sobre mis jugadores. …Fueron fantásticos”.

En resumen, EE. UU. no fue tan dinámico como lo fue contra Paraguay con Pulisic en el campo, pero este fue el día en que EE. UU. encontró diferentes formas de ser efectivo. Se hizo mucho hincapié en cómo la altura de Australia en defensa dificultaría a los delanteros de EE. UU., pero no hay manera de medir la velocidad, que contribuyó al primer gol en el minuto 11. Balogun dejó atrás al defensor australiano Alessandro Circati en el ala izquierda, llegó a la línea de fondo y vio cómo su pase bajo llegaba a la red tras ser empujado por Burgess.

El gol de Freeman tampoco fue una obra de arte, y fue ayudado por el VAR, pero al vencer al portero Patrick Beach a un balón suelto después de que el disparo de Sergiño Dest fue desviado alto en el aire, mostró cómo el pensamiento rápido y la agresividad podrían dar ventaja a EE. UU.

La confianza se fabrica de muchas formas. Contra Paraguay fue a través del juego dinámico. El partido del viernes mostró cómo EE. UU. pudo encontrar una manera de ganar sin depender de su estrella. Con Pulisic se espera que regrese para el final de la fase de grupos, el USMNT estará en su mejor momento y lleno de autoconfianza. — Carlisle

Australia castigada por un inicio pasivo

En su conferencia de prensa previa al partido, Pochettino habló sobre la necesidad de que su equipo igualara el nivel de creencia de los australianos si los estadounidenses iban a competir. Y, bueno, hicieron mucho más que igualar la creencia y la mentalidad de los Socceroos; los superaron completamente, como si cada segundo balón, cada disputa y cada posesión suelta fuera ganada por los locales en la primera mitad.

“No igualamos eso en la primera mitad”, dijo el manager de Australia, Tony Popovic, después del partido. “Nos resultó difícil ganar un desafío, ganar un segundo balón. Fuimos lentos en cada pelota, y realmente no pudimos recuperar ningún impulso, lo que lo hizo difícil. Y concedimos un par de goles suaves, realmente para nosotros, fueron goles suaves, pero parecíamos planos y letárgicos en la primera mitad”.

Después de su actuación compuesta contra Turquía, los Socceroos nunca parecieron establecerse en la primera mitad y cometieron demasiados errores no forzados, así como varios errores más forzados bajo una presión estadounidense rápida e intensa.

Además, las rotaciones, la combinación de juego y la velocidad de los estadounidenses, incluso sin Pulisic, sacaron a los defensores laterales de los Socceroos fuera de posición, lo que les permitió llegar detrás con mucha más frecuencia que los turcos, como lo demostró Balogun corriendo detrás antes del desafortunado gol en propia puerta de Burgess. Esto fue ayudado por los australianos jugando una línea ligeramente más alta que la semana pasada, sin obtener mucho, si es que obtuvieron algo, en forma de recompensa. No estaban preparados para contrarrestar a los estadounidenses.

Si la victoria sobre Turquía fue la mejor versión de Popovic, esto fue lo peor. — Joey Lynch

USMNT presiona su camino hacia el éxito

Una pregunta que surgía antes del partido era: Dado que Australia es experta en golpear a los equipos al contraataque, ¿se atrevería EE. UU. a presionar a los Socceroos y arriesgarse a dar oportunidades de transición? La respuesta fue un rotundo “sí”. Ciertamente no le hizo daño a EE. UU. que Popovic decidiera comenzar el partido con el velocista Nestory Irankunda en el banquillo, pero los locales aún tenían la intención de jugar a su manera, y tuvieron éxito en este sentido.

En este sentido, jugar con dos delanteros tuvo un beneficio, ya que impidió que los defensores centrales de Australia hicieran pases largos.

“En la conferencia de prensa [del jueves, dije] que ellos no juegan balones largos, juegan pases largos, y creo que los obligamos a jugar largo”, dijo Pochettino. “Y debido a la forma en que los jugadores son tan buenos, creo que la forma en que trabajamos, comenzando con nuestros dos delanteros y luego detrás con Weston [McKennie], [Dest], Malik [Tillman], Tyler [Adams], Antonee [Robinson], fue un trabajo muy bueno y facilitó a nuestra línea defensiva”.

Este no fue un día en el que EE. UU. anotó directamente a partir de la presión, pero ayudó a la causa estadounidense de otras maneras. La táctica hizo mucho para interrumpir la construcción de juego de los Socceroos y ayudó a igualar la fisicalidad del juego, que se pensaba que era una ventaja para Australia, en términos más equitativos. Para ser claros, la táctica tiene sus límites. Ningún equipo puede jugar de esa manera durante 90 minutos, y Australia se lanzó hacia adelante en las etapas finales del partido en un intento de volver al encuentro.

La presión ha sido desde hace mucho tiempo una característica de los equipos dirigidos por Pochettino, pero los conceptos tardaron en arraigar durante el primer año del manager argentino con el USMNT. Ahora son evidentes en todo lo que hace el equipo de EE. UU., y ha sido un placer verlo. — Carlisle

Popovic arriesga y pierde en las selecciones

Por segundo partido consecutivo, Popovic arriesgó con su once inicial, pero mientras fue grandemente recompensado contra Turquía, fracasó contra EE. UU. Incluidos en la alineación en lugar de los goleadores Irankunda y Connor Metcalfe, ni Mathew Leckie ni Nishan Velupillay pudieron tener un impacto significativo en el juego, siendo este último sustituido en el descanso por Metcalfe y el primero reemplazado a la hora de juego por Cristian Volpato.

Tanto Volpato como Irankunda, quien entró en el descanso por Mohamed Touré y jugó como No. 9, ofrecieron destellos de un verdadero potencial después de su entrada, y el equipo en su conjunto comenzó a concatenar algunas jugadas hacia el final a pesar de no recibir precisamente un arbitraje favorable. Y si bien hay una advertencia obvia de que ingresaron al juego cuando este se extendió, esto agrega una mayor escrutinio a las selecciones de Popovic. Quizás la condición física de Volpato no estaba al nivel necesario, pero ¿por qué sentar a Irankunda, especialmente cuando podrías necesitar una salida contra un equipo que presiona alto?

Además, ¿Touré está al 100%? El delantero salió al campo significativamente más tarde que el resto de sus compañeros de equipo después del descanso y parecía cojear cuando salió. Es una pregunta clave de cara al futuro. — Lynch

Los delanteros acaparan titulares, pero Adams es indispensable

Este fue un día en el que hubo muchas estrellas. Balogun una vez más mostró su influencia. Freeman apareció en el momento adecuado, y Chris Richards mostró por qué su recuperación de una lesión de tobillo podría ser el desarrollo más importante de esta Copa del Mundo para el USMNT. Pero la presión funciona solo porque tiene un motor absolutamente potente en el centro del campo con Adams.

Para ser claros, Adams no está solo. Tillman, Dest y McKennie también hicieron su parte, pero este fue un día en el que el centrocampista del AFC Bournemouth estaba en todas partes, realizando 14 intervenciones defensivas, la mayor cantidad del equipo.

Incluso en la rara ocasión en que Adams fue vencido, logró recuperarse y seguir frustrando a su oponente. Esto proporcionó un escudo considerable frente a una línea defensiva que ha mostrado algunas vulnerabilidades en transición, lo que ayudó a afrontar el desafío físico planteado por Australia. Adams estuvo cerca de conseguir una asistencia en la Copa del Mundo cuando liberó a Balogun en la segunda mitad en un contraataque, solo para que la defensa de los Socceroos se recuperara y bloqueara el disparo.

En este momento, hay varios jugadores indispensables en el USMNT. Adams ciertamente es uno de ellos. — Carlisle

Australia no puede recuperarse de otro inicio lento

Los inicios lentos se han convertido en algo así como un tema recurrente para los Socceroos en los últimos tiempos. Se quedaron atrás contra México en el Rose Bowl hace un mes en un amistoso de pre-Copa del Mundo y lo hicieron una vez más la semana siguiente contra Suiza.

La esperanza era que la victoria de la semana pasada sobre Turquía, en la que Irankunda los puso por delante temprano, señalara un cambio ahora que se activó el modo Copa del Mundo. El viernes esa teoría quedó descartada.

Casi directamente desde el saque inicial en Seattle, EE. UU. pudo establecer su dominio, y aunque ambos de sus goles podrían haber sido afortunados, nadie podría argumentar que ninguno no fue merecido basándose en el equilibrio del juego. Bajo Popovic, los australianos dependen en gran medida del estado del partido. Simplemente no están construidos para perseguir déficits desde atrás, por lo que ir al descanso con dos goles en contra, incluso si eso fue algo así como un rayo de esperanza dado que fácilmente podría haber sido más, representó un duro golpe.

No pueden permitirse un comienzo lento en un enfrentamiento repentinamente gigantesco con Paraguay el jueves. — Lynch